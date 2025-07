Novità e trend 0 0

Tech love episodio 262: scandalo dei dati Wetransfer, IA dell'ETH, "Final Destination Bloodlines", "The Drifter".

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 17.7.2025

Wetransfer voleva leggere i dati dei clienti. L'ETH sta lavorando a un modello di AI trasparente. In "Final Destination Bloodlines", le persone muoiono in modi originali e "The Drifter" brilla con il suo fascino di pixel.

Il servizio gratuito per il trasferimento di dati ha suscitato un clamore con una controversa modifica dei suoi termini e condizioni: Wetransfer voleva rilasciare i file inviati per l'uso dell'AI. Il Politecnico di Zurigo e l'EPFL di Losanna stanno seguendo un approccio decisamente diverso. Il loro Large Language Model dovrebbe essere open source e sembra ambizioso anche sotto altri aspetti. Anche il prezzo della nuova fotocamera compatta di lusso RX1R III di Sony, con cui il produttore giapponese vuole competere con Leica, è ambizioso. La SRG ha poco da festeggiare. In seguito allo spegnimento dell'FM, il numero di ascoltatori è in calo.

Gli incidenti brutali sono anche l'inizio di «Final Destination Bloodlines». Dopo 14 anni, esce il sesto capitolo della serie horror. Dimostra ancora una volta che non si può sfuggire alla morte e quanti modi originali ci sono per morire.

Mick Carter non può morire in «The Drifter». Il protagonista di questa avvincente avventura punta e clicca è in fuga per un omicidio che non ha commesso. Muore anche in modo brutale, ma torna sempre indietro.

