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Switch Ubiquiti per 800 metri PoE: 13 Watt e 10 Mbit/s alla fine della linea

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 2.11.2026

Ubiquiti lancia uno switch in grado di fornire PoE e dati su una distanza di 800 metri. Alla fine della linea rimangono 13 Watt e 10 Mbit/s. Per ottenere questo risultato, oltre allo switch, sono necessari un cavo specifico e un endpoint hardware.

Gli standard di cablaggio prevedono una lunghezza massima del canale di 100 metri per l'Ethernet su rame. Oltre tale distanza, non è più garantito un funzionamento affidabile con la tecnologia convenzionale. Questo vale sia per i dati che per il Power over Ethernet, in breve PoE, che trasmette alimentazione e dati sullo stesso cavo. Chi desidera utilizzare una telecamera di sorveglianza all'estremità di una grande proprietà o un sensore in un'area esterna ha quindi bisogno di una soluzione per entrambi.

Ubiquiti intende superare questo limite con uno switch a lungo raggio. Lo switch USW-LR-Switch-8-PoE dispone di otto porte che forniscono alimentazione e dati tramite un unico cavo fino a 800 metri di distanza, tuttavia solo utilizzando il cavo del produttore e un endpoint hardware aggiuntivo all'estremità di ogni linea.

Cosa può fare lo switch – e cosa no

Lo switch offre otto porte RJ45, tutte in grado di fornire PoE secondo lo standard PoE++. La loro velocità è tuttavia limitata e diminuisce con la distanza in due fasi. Secondo Ubiquiti, fino a una distanza di circa 400 metri, lo switch negozia solitamente 100 Mbit/s. Oltre tale distanza, la velocità scende a 10 Mbit/s. Per un sensore che invia un valore di misurazione ogni pochi minuti, questo è sufficiente. Lo stesso vale per uno streaming video di qualità media. Ma non per la qualità offerta dalle telecamere più moderne. A ciò si aggiungono due connessioni separate per la rete: un uplink Gigabit e una porta SFP che accetta la fibra ottica.

Il secondo compromesso riguarda l'alimentazione. Sullo switch, ogni porta fornisce fino a 90 watt. Alla fine di un cavo da 800 metri, ne rimangono 13 watt: sufficienti per una telecamera a basso consumo o un sensore semplice, non per una telecamera di sorveglianza motorizzata da 51 watt. Quest'ultima funziona solo fino a circa 200 metri. A 100 metri arrivano comunque ancora 71,3 watt.

L'endpoint: traduttore, non amplificatore

All'estremità di ogni lunga tratta è necessario un endpoint UACC-LR. Con il pieno carico di tutte le porte, ne servono quindi otto. Non si tratta di un amplificatore che rigenera e ritrasmette il segnale, ma di un traduttore: riceve il segnale proprietario a lungo raggio e lo trasmette al dispositivo finale come Ethernet conforme agli standard e PoE standard. Senza di esso, si rimane ai soliti 100 metri.

A questo si aggiunge il cavo. Ubiquiti garantisce la portata massima solo con il proprio cavo per esterni, l'UACC-Cable-C5e-Outdoor-Pro-305M-W. Il produttore non offre finora un cavo unico da 800 metri; fornisce il cavo in bobine da 305 metri (1000 piedi). Per una singola tratta da 800 metri sono quindi necessarie tre bobine, che devono essere dotate di connettori RJ45 in loco e collegate in due punti di giunzione con giunti per esterni a tenuta stagna.

Il conto per una tratta da 800 metri: 274 dollari USA per lo switch, 99 dollari USA per l'endpoint e tre volte 149 dollari USA per il cavo, ovvero 447 dollari USA. In totale fanno 820 dollari USA più ulteriori spese per giunti e simili, prima ancora che il primo dispositivo finale sia collegato. Chi necessita di più tratte deve moltiplicare di conseguenza la quota relativa a endpoint e cavi.

Ci stiamo impegnando per inserire al più presto nel nostro assortimento lo switch, l'endpoint UACC-LR e il cavo per esterni da 305 metri.

Immagine di copertina: Ubiquiti

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