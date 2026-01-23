Sony lancia due nuovi giradischi
I giradischi Sony completamente automatici devono essere facili da usare e devono anche supportare il Bluetooth di alta qualità. supportano anche il Bluetooth di alta qualità.
Sony presenta due nuovi giradischi. Il PS-LX3BT e il PS-LX5BT sono entrambi completamente automatici e facili da usare. C'è un interruttore per la velocità (33 e 45 giri al minuto), uno per le dimensioni del disco (7 o 12 pollici), oltre a un pulsante Bluetooth e tre pulsanti per controllare il braccio. Tutto qui.
Entrambi i modelli offrono una classica uscita phono e un'uscita di linea in cui il segnale è già equalizzato. Ciò significa che i giradischi possono essere collegati anche ad amplificatori che non dispongono di un ingresso phono. L'uscita può essere regolata in tre fasi.
La trasmissione Bluetooth funziona con aptX, ma non con AAC o LDAC. Affinché la musica suoni bene in modalità wireless, è necessario disporre di cuffie o di un altoparlante wireless che supporti aptX. Oltre ad aptX, i nuovi modelli supportano anche il codec aptX-Adaptive, che ha un bit rate variabile, un tasso massimo più elevato e una compressione più efficiente.
Differenze tra i modelli
Le differenze tra il modello PS-LX3BT e il modello leggermente più costoso PS-LX5BT non sono eccessive. Il cavo cinch del PS-LX3BT è collegato in modo permanente al dispositivo, mentre il PS-LX5BT è dotato di prese cinch placcate in oro a cui puoi collegare il tuo cavo. Inoltre ha un tappetino antiscivolo in gomma più pesante. Anche il pick-up è ovviamente diverso, ma Sony non fornisce ulteriori dettagli.
Entrambi i modelli saranno disponibili da febbraio 2026. Il predecessore Sony PS-LX310BT, attualmente ancora disponibile, non sarà più prodotto. I prezzi di vendita consigliati sono di 299 franchi o euro per l'LX3BT e 399 franchi o euro per l'LX5BT.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
