Sony e Tencent raggiungono un accordo: il clone di "Horizon" scompare dai negozi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.12.2025

In seguito a un accordo confidenziale, la disputa legale tra Sony e Tencent si è conclusa. Non ci sono dettagli sull'offerta, ma "Light of Motiram" non è più presente su Steam o sull'Epic Games Store.

Sony e Tencent hanno risolto la loro disputa legale sul gioco «Light of Motiram». Secondo un documento giudiziario depositato mercoledì, il procedimento si è concluso a seguito di un accordo confidenziale. Allo stesso tempo, «Light of Motiram» è scomparso dagli store di Steam e di Epic Games. Sony aveva intentato un'azione legale in seguito a un accordo confidenziale.

Sony aveva intentato una causa contro Tencent a luglio, accusando la società di aver pubblicato «Light of Motiram» come «imitazione servile» della serie «Horizon»- in altre parole, una replica dettagliata senza differenze significative. L'azienda ha visto violato il suo copyright e ha criticato in particolare la somiglianza della protagonista con l'eroina di Horizon, Aloy, e l'uso di questo personaggio come motivo centrale nei materiali di marketing.

Nella richiesta di risarcimento, Sony ha chiesto un'ingiunzione contro la pubblicazione e la promozione del gioco. Tencent ha respinto le accuse e ha sostenuto che «Light of Motiram» utilizza motivi di genere standard: un mondo post-apocalittico, paesaggi naturali, creature robotiche sovradimensionate e una protagonista femminile dai capelli rossi. Tencent ha anche sottolineato i parallelismi con altri franchise e ha definito esagerata la pretesa di originalità di Sony.

La somiglianza delle copertine è difficile da negare.

Fonte: Guerilla Games, Polaris Quest

Nessuna delle due parti desidera fare ulteriori commenti pubblici dopo l'annuncio dell'accordo. Il caso è stato formalmente archiviato con pregiudizio («dismissed with prejudice»). Ciò significa che si tratta di una sentenza definitiva e che è esclusa una nuova causa per le stesse rivendicazioni. Entrambe le parti dovranno sostenere le proprie spese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche ai contenuti del gioco, al branding o ai piani di rilascio futuri.

Immagine di copertina: Polaris Quest

