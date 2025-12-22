Novità e trend 17 11

Per via dell'IA: "Clair Obscur: Expedition 33" non è il gioco indie dell'anno, dopo tutto

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 22.12.2025

Ai Game Awards di quest'anno, "Clair Obscur: Expedition 33" ha vinto il premio. Il gioco è stato anche nominato più volte agli Indie Game Awards, ma poi è stato squalificato.

Due volte «Clair Obscur: Expedition 33» è stato nominato due volte agli Indie Game Awards. Una volta per la categoria «Gioco dell'anno» e una volta per la categoria «Miglior gioco di debutto». Mentre agli sviluppatori è stato permesso di mantenere i nove Game Awards 2025, hanno dovuto restituire i due Indie Game Awards.

Il motivo della squalifica è l'intelligenza artificiale

«Clair Obscur: Expedition 33» è sicuramente un gioco di livello AAA. Tuttavia, Sandfall Interactive è uno degli studi di sviluppo indie che lo hanno realizzato. Per questo motivo è stato preso in considerazione per gli Indie Game Awards da Six One Indie. Tuttavia, anche per questi premi valgono le regole predefinite dagli organizzatori. Tra le altre cose, vengono nominati solo i giochi che evitano completamente l'uso dell'IA.

Il fatto che Sandfall Interactive abbia utilizzato l'IA è stato ammesso dallo studio solo il giorno della cerimonia di premiazione. A quel punto i premi erano già stati registrati e le votazioni erano state completate. Per questo motivo l'esclusione è stata fatta solo in seguito.

Lo studio dietro Clair Obscur è stato privato dell'Indie Game Award.

Fonte: Sandfall Interactive

In una dichiarazione di Six One Indie, gli organizzatori affermano che «Clair Obscur» è un grande gioco. Tuttavia, sebbene la grafica in questione sia stata rimossa nella versione del gioco, l'uso dell'IA viola le linee guida. La commissione ha quindi deciso di ritirare il premio.

Quali parti di «Clair Obscur» sono generate dall'intelligenza artificiale

Lo studio di «Clair Obscur» ha utilizzato risorse generate dall'IA (blocchi visivi del gioco) come segnaposto durante lo sviluppo. Questi sono stati poi sostituiti da manodopera umana. Tuttavia, gli Indie Game Awards hanno una chiara politica di tolleranza zero quando si tratta di IA generativa - anche nel processo di sviluppo.

Il gioco dell'anno agli Indie Game Awards è ora «Blue Prince» e il premio per il miglior gioco d'esordio va a «Sorry We're Closed». I due studi di sviluppo « à la mode» e «Dogubomb» sono stati informati dall'organizzatore e potranno registrare i discorsi di ringraziamento. Questi verranno prodotti dopo le vacanze di Natale e rilasciati all'inizio del 2026.

Immagine di copertina: Sandfall Interattivo

