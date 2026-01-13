Novità e trend 17 4

Battuta d'arresto per i dipendenti licenziati di Rockstar

13.1.2026

L'anno scorso Rockstar ha licenziato 34 dipendenti per altraché fuga di dati sensibili. Gli interessati vedono la ragione nelle iniziative sindacali. Ora c'è stata una prima battuta d'arresto in tribunale.

Un tribunale del lavoro del Regno Unito ha respinto la richiesta dei dipendenti di Rockstar licenziati di ricevere pagamenti transitori in attesa dell'udienza. Il sindacato britannico IWGB accusa la società di aver licenziato ingiustamente i dipendenti e chiede il loro immediato reintegro.

Lo studio «GTA» è da mesi sotto il fuoco incrociato di un'inchiesta su un possibile licenziamento da parte dei sindacati. Lo scorso autunno, l'azienda ha licenziato 34 dipendenti in Scozia e Canada. Secondo l'IWGB, hanno utilizzato un gruppo privato Discord per organizzarsi. Alcuni facevano già parte del sindacato, altri volevano iscriversi. Alex Marschall, presidente dell'IWGB descrive l'incidente come «la più ovvia e spietata misura di distruzione dei sindacati nella storia dell'industria dei videogiochi».

Sono seguite proteste fuori dagli uffici di Rockstar a Edimburgo e fuori dalla sede di Take-Two a Londra. Oltre 200 dipendenti hanno scritto ai loro superiori per lamentarsi dei licenziamenti. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha descritto i licenziamenti come «molto preoccupanti» e ha promesso che il Parlamento avrebbe indagato sul caso.

Protezione dei dati o rottura del sindacato?

Rockstar ha dichiarato di aver licenziato le persone perché avevano fatto trapelare informazioni sensibili. Queste includono informazioni su giochi in fase di sviluppo o non ancora annunciati. Rockstar ha fatto riferimento alla sua politica di tolleranza zero e al fatto che aveva già licenziato una persona nell'aprile del 2025 che aveva trasmesso a terzi dati riservati su «GTA 6». Nel frattempo, Rockstar ha dichiarato di aver licenziato una persona perché aveva fatto trapelare informazioni sensibili.

Nel frattempo, l'IWGB ha chiesto a Rockstar un pagamento provvisorio per le persone licenziate fino alla risoluzione del caso. Questa richiesta è stata respinta da un tribunale scozzese. Il giudice ha basato la sua decisione sul fatto che non tutte le 350 persone coinvolte nella discordia dell'IWGB erano iscritte al sindacato e alcune non erano più dipendenti di Rockstar. Una persona aveva scritto articoli di stampa, almeno uno dei quali riguardava Rockstar e lo sviluppo di «GTA». Inoltre, i tre dipendenti canadesi licenziati non facevano parte del sindacato, quindi il loro licenziamento non può essere collegato a questo.

«Ci rammarichiamo di essere stati messi in una posizione in cui i licenziamenti erano necessari, ma rimaniamo fedeli alle nostre azioni, che sono state confermate dall'esito di questa consultazione», ha dichiarato un portavoce di Rockstar a Bloomberg e IGN. L'IWGB rimane ottimista. «Anche se oggi ci è stata negata un'ingiunzione preliminare, dopo l'udienza della scorsa settimana siamo più fiduciosi che mai che un tribunale completo e sostanziale riterrà il tentativo calcolato di Rockstar di distruggere un sindacato non solo ingiusto, ma anche illegale», afferma il presidente in un comunicato.

Rockstar sostiene che i licenziamenti hanno a che fare con le fughe di notizie su «GTA 6».

Anche le indagini del canale investigativo YouTube People Make Games (PMG) suggeriscono che non tutto è andato secondo i piani con i licenziamenti. Secondo PMG, nel canale Discord è stata discussa una nuova regola Slack di Rockstar che vieta di parlare di argomenti privati, come la formazione di un sindacato.

L'IWGB ha anche aggiunto che Rockstar non ha rispettato diverse linee guida. Non c'è stata nessuna procedura disciplinare, nessuna possibilità di appello e nessuna indicazione di un'indagine.

«GTA 6» non sarà probabilmente influenzato da tutto questo. L'uscita del gioco è prevista per il 19 novembre e secondo Rockstar «sarà il più grande lancio di giochi nella storia di».

