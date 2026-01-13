Novità e trend 6 2

"Palworld" avrà il suo gioco di carte collezionabili: il lancio è previsto per luglio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 13.1.2026

"Palworld" entra nel mercato dei giochi di carte collezionabili. Pocketpair e Bushiroad annunciano un gioco di carte collezionabili ufficiale per l'estate 2026 che trasferisce i famosi Pals, la costruzione di basi e la gestione delle risorse in un formato fisico.

«Palworld» si è guadagnato la reputazione di «Pokémon con armi» fin dal suo lancio in early access. Proprio questo paragone ha già portato a conseguenze legali. Lo studio ha dovuto adattare le meccaniche di gioco perché erano troppo simili a quelle di «Pokémon».

Nonostante ciò, lo studio di sviluppo giapponese Pocketpair sta passando all'offensiva: invece di ritirarsi, l'azienda sta espandendo il suo marchio e sta portando «Palworld» dallo schermo al tavolo da gioco. Il «Palworld Official Card Game» verrà rilasciato il 30 luglio 2026.

Se non conosci ancora «Palworld» o vuoi classificare l'hype: In un playthrough del collega Phil, mostra perché il gioco è contemporaneamente una delle uscite di maggior successo e più controverse degli ultimi anni.

Dal gioco di sopravvivenza al gioco di carte collezionabili

Il gioco di carte è stato sviluppato in collaborazione con Bushiroad, editore esperto di giochi di carte collezionabili (TCG) come «Cardfight!!! Vanguard» e «White Black».

Il gioco di carte è rivolto a due persone.

È rivolto a due giocatori e trasferisce le meccaniche chiave del videogioco in un classico formato TCG. Utilizzerai i tuoi Pals, i compagni simili ad animali, in modo mirato, gestirai le risorse e costruirai la tua base per ottenere vantaggi tattici.

Il primo trailer mostra i familiari compagni di gioco e il loro comportamento.

Il primo trailer mostra personaggi familiari come Lamball, Chillet, Anubis e Grizzbolt. Ulteriori impressioni visive mostrano anche Pals come Lifmunk, Rooby e Jormuntide, che sono stati reinterpretati per il gioco di carte. I disegni definitivi delle carte e il regolamento completo non sono ancora disponibili.

Bushiroad sta anche enfatizzando gli aspetti collezionistici del gioco: tutte le carte del primo set saranno rilasciate con nuove illustrazioni e non saranno basate su risorse riutilizzate dal videogioco.

Una delle prime carte Pal mostrate dal nuovo gioco di carte collezionabili.

Fonte: Pocketpair

Pocketpair sottolinea che il «Palworld Official Card Game» non è un prodotto puramente da collezione. I sistemi centrali del videogioco - tra cui la gestione delle risorse, la costruzione della base e le abilità dei singoli Pal - devono essere sistematicamente trasferiti alle meccaniche delle carte. L'attenzione è rivolta alla pianificazione strategica, al tempismo e all'interazione dei vari effetti.

Più di un semplice clone?

Il confronto «Pokémon» accompagnerà «Palworld» anche nel gioco di carte. Tuttavia, Pocketpair cerca di imprimere il proprio accento: La costruzione di basi e la gestione delle risorse sono insolite nell'ambiente classico del TCG e potrebbero dare al gioco un'indipendenza chiaramente riconoscibile. L'esperienza di Bushiroad suggerisce che le meccaniche di gioco saranno più complesse di un semplice «mostro contro mostro».

I dettagli concreti sul gioco sono stati forniti da Pocketpair.

Mancano ancora dettagli concreti sulle regole, sui tipi di carte, sui prezzi e sulla portata del prodotto. Probabilmente queste informazioni arriveranno nei prossimi mesi. Fino ad allora, Pocketpair sta dando soprattutto l'esempio: «Palworld» intende affermarsi non solo come gioco, ma anche come marchio a lungo termine al di là dello schermo.

Classificazione nell'attuale mercato dei TCG

L'annuncio arriva in un momento in cui i giochi di carte collezionabili stanno chiaramente guadagnando attenzione. Il TCG di «Pokémon», che ha dominato il mercato per decenni, continua a registrare una domanda elevata e, in alcuni casi, prezzi in forte aumento sul mercato secondario. Sebbene questo renda più difficile l'ingresso di nuovi fornitori nel mercato, lo rende anche economicamente attraente.

Immagine di copertina: Pocketpair

