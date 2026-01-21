Novità e trend 2 2

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio e febbraio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 21.1.2026

Horror o high concept: con "Resident Evil Village" e "Death Stranding: Director's Cut", Microsoft porta sul Game Pass due forti contrasti, affiancati da altre novità fino a febbraio.

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di novità di Xbox Game Pass per il mese di gennaio il 20 gennaio 2026. Dopo la pubblicazione di due titoli il 20 gennaio, altri giochi grandi e piccoli seguiranno nel corso del mese. Inoltre, due giochi ti aspettano già a febbraio.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Resident Evil Village»

Quando: 20 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Resident Evil Village» ti riporta nella serie survival horror di Capcom e ti permette di vestire ancora una volta i panni di Ethan Winters. Dopo i drammatici eventi di «Resident Evil 7», questo ottavo capitolo principale ti porta in un remoto e tetro villaggio pieno di creature soprannaturali e bizzarri segreti. Combatti per la sopravvivenza, risolvi enigmi e affronta nemici iconici in un mondo da brivido.

«MIO: Memories in Orbit»

Quando: 20 gennaio 2026

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



«MIO: Memories in Orbit» è un'avventura Metroidvania artistica con una forte componente narrativa. Controlla un agile robot attraverso ambienti labirintici e svela i segreti di un'astronave abbandonata alla deriva nell'immensità dello spazio.

Il gioco è caratterizzato da disegni fatti a mano e da un'ambientazione che non ha nulla da invidiare alle altre.

Il gioco presenta una grafica disegnata a mano, animazioni fluide e una struttura orientata all'esplorazione. Lungo il percorso, incontrerai nemici, scoprirai percorsi alternativi e ti imbatterai in contenuti nascosti come frammenti di memoria. Argomenti come la memoria, l'identità e la solitudine sono trasmessi in modo sottile attraverso le meccaniche di gioco e il design visivo.

«Death Stranding: Director's Cut»

Quando: 21 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Il sito «Death Stranding: Director's Cut» espande il gioco open-world originale di Hideo Kojima con contenuti aggiuntivi, meccaniche migliorate e nuove missioni. Assumi il ruolo di Sam Porter Bridges e naviga in un'America post-apocalittica in cui tu, nei panni di Porter, dovrai consegnare rifornimenti vitali.

Il gioco combina un open-world convenzionale con una serie di missioni di tipo open-world.

Il gioco combina un gameplay open-world convenzionale con un'insolita meccanica sociale in cui le azioni degli altri giocatori possono influenzare indirettamente il tuo mondo. La messa in scena visiva e il paesaggio sonoro inquietante contribuiscono notevolmente a creare un'atmosfera unica.

«RoadCraft»

Quando: 21 Gennaio

Dove: PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«RoadCraft» è un mix creativo di avventura sandbox ed esplorazione strategica. In un mondo aperto, utilizzi meccaniche basate sulla fisica per costruire altriché, veicoli e strutture che ti aiutano a progredire. Il gioco ti sfida a gestire le risorse in modo saggio, a utilizzare gli ambienti in modo tattico e ad affrontare ostacoli inaspettati. Le tue decisioni hanno un impatto diretto sull'efficienza e sui progressi, consentendoti un alto grado di libertà e sperimentazione.

«Ninja Gaiden: Ragebound»

Quando: 21 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Alta velocità, controlli direttamente reattivi e nemici spietati caratterizzano questo gioco d'azione. «Ninja Gaiden: Ragebound» si basa sulla tradizione della serie e su un sistema di combattimento impegnativo con una chiara curva di apprendimento. Ogni scontro richiede attenzione, tempismo e un uso mirato delle abilità. Gli errori non vengono perdonati, ma i progressi sono ancora più soddisfacenti. L'attenzione si concentra sull'azione diretta senza la distrazione di meccaniche secondarie.

«Il Principio Talos 2»

Quando: 27 gennaio. Dicembre

Dove: Xbox Serie X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Le domande filosofiche sono alla base di questo puzzle game. «The Talos Principle 2» ti mette di fronte a complessi rompicapo inseriti in aree aperte ed estese. Allo stesso tempo, si sviluppa una storia sulla coscienza artificiale, sull'etica e sul progresso. Gli enigmi richiedono pensiero logico e pazienza, senza alcuna pressione temporale.

«Anno: Mutationem»

Quando: 28 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Anno: Mutationem» è un gioco di ruolo d'azione che combina la classica meccanica di gioco 2D con la moderna messa in scena 3D ed è ambientato in un mondo distopico cyberpunk. Assumi il ruolo di Ann Flores, una combattente solitaria che vive nell'immensa metropoli di Noctis Town e si trova sempre più invischiata in intrighi politici, potere aziendale e segreti personali.

Il gioco combina combattimenti veloci e diretti con l'esplorazione, il dialogo e gli elementi di gioco di ruolo. Dal punto di vista visivo, «Anno: Mutationem» si basa su un mix sorprendente di grafica pixel e ambienti tridimensionali, combinando l'estetica classica retrò con una presentazione contemporanea.

«Drop Duchy»

Quando: 28 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Drop Duchy» è un titolo sandbox creativo in cui puoi costruire, progettare ed espandere il tuo mondo. Utilizzando diversi strumenti e meccaniche, crei paesaggi, strutture e sistemi che si adattano alle tue idee. L'obiettivo è meno competitivo e più esplorativo: non poni limiti alla tua immaginazione e utilizzi interazioni e risorse basate sulla fisica per creare ambienti di gioco unici.

«MySims: Cozy bundle»

Quando: 29 gennaio

Dove: PC

Come: Ultimate, PC Game Pass



Il bundle «MySims: Cozy» è una riedizione decelerata di due spin-off per Wii dell'universo Sims. La raccolta combina «MySims» (2007) e «MySims Kingdom» (2008) in una forma tecnicamente adattata alle piattaforme moderne. In termini di contenuti, il bundle rimane vicino agli originali, integrato da piccoli miglioramenti del comfort e da prestazioni più stabili, senza cambiare le meccaniche di gioco fondamentali.

In «MySims» ti occupi della ricostruzione di una cittadina abbandonata. Costruendo case, mobili e decorazioni, attiri nuovi residenti e realizzi i loro desideri individuali. Raccogli materiali nell'ambiente e combinali liberamente per creare oggetti.

«MySims Kingdom» aggiunge a questo principio una struttura di avventura. Viaggerai tra isole tematiche diverse, risolverai semplici enigmi e realizzerai grandi progetti di costruzione per ricostruire un regno da favola.

«Warhammer 40,000: Space Marine II»

Quando: 29 gennaio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Con «Warhammer 40.000: Space Marine II» l'azione senza compromessi torna nell'universo della fantascienza oscura. Assumi il ruolo di uno Space Marine, un'unità di guerrieri d'élite geneticamente ottimizzata che combatte in prima linea contro masse nemiche schiaccianti.

Il gioco utilizza il terzo grado di libertà e di sicurezza.

Il gioco utilizza una prospettiva in terza persona e combina scontri a fuoco frenetici con brutali attacchi corpo a corpo. Al centro di tutto c'è un sistema di combattimento chiaramente strutturato che enfatizza la forza e la schiettezza e lascia poco spazio all'esitazione tattica. I nemici appaiono spesso in gruppi numerosi, rendendo le battaglie intense e minacciose.

«Indika»

Quando: 02 febbraio

Dove: Xbox Series X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Indika» è un gioco d'avventura insolito e narrativo che si discosta deliberatamente dalle convenzioni classiche del genere. Assumi il ruolo di una giovane suora nella Russia del XIX secolo, che è accompagnata da dubbi interiori, dogmi religiosi e una voce inquietante.

Il gioco combina una narrazione lineare con un'ambientazione di tipo "atipico".

Il gioco combina passaggi narrativi lineari con sequenze surreali, leggeri elementi puzzle e un'interazione volutamente ridotta. L'attenzione non è rivolta al gameplay in senso classico, ma piuttosto alla gestione del senso di colpa, della fede, della moralità e della libertà personale. Indika lavora molto con il simbolismo, le pause visive e gli inaspettati cambi di tono che oscillano tra serietà, assurdità e umorismo nero.

«Final Fantasy II»

**Quando:**03 febbraio

Dove: Cloud, Xbox serie X|S, PC

Come: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy II» porta su Xbox Game Pass una delle parti più insolite della tradizionale serie di JRPG. A differenza di molti esponenti del genere, il gioco rinuncia a un classico sistema di livelli e si affida invece a uno sviluppo del personaggio basato sulla progressione: le abilità degli attributi e delle armi migliorano grazie all'uso attivo in battaglia.

In termini di narrazione, Final Fantasy II segue una storia molto più seria rispetto al suo predecessore e si concentra sulla resistenza contro un impero tirannico. Accompagni un gruppo di giovani protagonisti che sperimentano direttamente la perdita, il tradimento e la guerra.

Questi giochi lasciano il Game Pass

Alla fine del mese, anche alcuni titoli dovranno lasciare la libreria del Game Pass. Questi giochi saranno rimossi dal servizio di abbonamento il 31 gennaio 2026:

«Shady Part of Me»

«Starbound»

«Lonely Mountains: Snow Riders»

«Paw Patrol World»

«Citizen Sleeper 2: Starward Vector»

«Orcs Must Die! Deathtrap»

Immagine di copertina: Saber Interactive

