Novità e trend 17 14

La visione del metaverso di Zuckerberg è fallita

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 14.1.2026

Dopo anni di tentativi per rendere la realtà virtuale adatta alle masse, Zuckerberg si arrende. In futuro Meta si concentrerà sull'intelligenza artificiale e sugli indossabili intelligenti.

Il tentativo di rendere la realtà virtuale (VR) attraente per il pubblico mainstream è fallito: Meta sta riducendo significativamente le sue ambizioni VR e sta chiudendo tre studi che sviluppavano giochi VR per l'azienda di Mark Zuckerberg. L'azienda vuole invece concentrarsi sull'IA e sull'ulteriore sviluppo di occhiali per la realtà aumentata.

Con l'acquisto da un miliardo di euro di Oculus nel 2014, un'azienda che ha reso gli occhiali VR adatti alle masse, Zuckerberg ha tracciato la rotta per gli anni a venire: ispirare un vasto pubblico per la VR. Dopo aver lanciato diverse cuffie VR, ha annunciato il Metaverse nel 2021. Entro il 2030, questa piattaforma online si sarebbe affermata come un punto d'incontro virtuale e immersivo per miliardi di persone per lavorare, interagire con gli altri e trascorrere il proprio tempo libero.

La divisione Reality Labs del Gruppo ha speso enormi somme per questo: Solo tra il 2021 e il 2025, le perdite ammontano a più di 70 miliardi di dollari americani.

Prodotti di nicchia nonostante gli elevati investimenti

A differenza di altre aziende, Meta sembrava seguire un semplice principio sotto la guida di Zuckerberg: I forti investimenti per fornire prodotti solidi daranno i loro frutti e quando ciò avverrà, Meta dominerà il mercato che ha costruito da sola. Le cuffie Meta Quest sono buone e accessibili ai consumatori, i giochi sono divertenti - eppure l'interesse del gruppo target è rimasto in sordina.

Retroscena Meta Quest 3S: il visore VR per le masse di Philipp Rüegg

Nonostante ciò, Meta è rimasta fedele alla sua strategia per anni e sembrava volersi accontentare di una risposta modesta nonostante le critiche. Ora l'azienda sta cancellando i miliardi investiti e sta correggendo la sua rotta.

La divisione Reality Labs in particolare ne sta risentendo. Circa il percento dei dipendenti, ovvero più di 1.000 persone, sta perdendo il lavoro. Questo secondo una circolare interna citata da Bloomberg. Tre studi di giochi VR saranno chiusi: Twisted Pixel Games («Marvel's Deadpool VR»), Sanzaru Games («Asgard's Wrath») e Armature Studio («Resident Evil 4 VR»).

Anche l'ulteriore sviluppo dell'app di fitness VR Supernatural sarà vittima della matita rossa. Nel complesso, Meta vuole tagliare il budget dei Reality Labs del 30 percento e si sta concentrando su gadget AI che siano rilevanti per la vita di tutti i giorni.

Meta si concentra su AI e interfacce intelligenti

La scelta di Meta di concentrarsi sullo sviluppo di dispositivi indossabili di intelligenza artificiale, in particolare occhiali intelligenti, non è del tutto sorprendente. Con Llama, l'azienda dispone già di un Large Language Model (LLM) consolidato. A differenza delle pesanti cuffie VR, inutili nella vita di tutti i giorni, gli occhiali intelligenti offrono un maggior numero di casi d'uso: ad esempio, possono essere utilizzati per parlare a mani libere con l'assistente AI e per effettuare registrazioni mentre si viaggia.

In collaborazione con il marchio Ray Ban, Meta ha lanciato questi occhiali intelligenti sul mercato alla fine del 2023. Ora sono disponibili anche in Europa e hanno riscosso un successo sorprendente. In futuro, gli occhiali intelligenti visualizzeranno anche contenuti AR. La realtà aumentata sovrappone contenuti virtuali all'ambiente reale per gli occhi del singolo utente. Meta ha presentato questi occhiali AR nel 2024 con il Meta Orion, ma non sono ancora pronti per la produzione in serie.

Novità e trend Project Orion: Meta presenta gli occhiali AR futuristici di Samuel Buchmann

Per Zuckerberg si tratta di un passo avanti, ma anche di rischi. Meta non gode della migliore reputazione ed è ripetutamente coinvolta in scandali legati ai dati. Se il pubblico è disposto ad aprire la propria privacy agli occhiali intelligenti e agli assistenti AI nella vita di tutti i giorni rimane la domanda chiave per l'azienda.

Immagine di copertina: Shutterstock/Gorodenkoff

Mi piace questo articolo! A 17 persone piace questo articolo







