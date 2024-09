Project Orion: Meta presenta gli occhiali AR futuristici

Meta mostra la sua visione del futuro con un prototipo di occhiali AR trasparenti. Non è possibile acquistare "Project Orion", ma dimostra alcuni progressi tecnologici.

Meta ha presentato il prototipo di un nuovo paio di occhiali per la realtà aumentata (AR) in occasione del suo evento Connect. Il "Project Orion" combina lenti trasparenti con display olografici ad alta risoluzione. Il prodotto non è ancora pronto per il mercato. La tecnologia è troppo costosa. Tuttavia, offre un assaggio del futuro a cui mira il CEO di Meta, Mark Zuckerberg. La maggior parte delle cuffie AR è stata realizzata con lenti trasparenti e schermi olografici ad alta risoluzione.

La maggior parte delle cuffie AR finora disponibili, come Meta Quest 3 o Apple Vision Pro, non sono trasparenti, ma proiettano il mondo esterno in modo digitale su display davanti agli occhi. Sono grandi e riproducono la realtà con alcune limitazioni. Il Project Orion, invece, ha l'aspetto di normali occhiali con bordi e aste più spessi. Le lenti non sono in vetro, ma in carburo di silicio. Sono leggere e meno soggette a riflessi. Si dice che gli occhiali pesino meno di 100 grammi.

Nelle lenti sono integrati display olografici con un campo visivo di 70 gradi. Si tratta di un valore superiore a quello di Microsoft HoloLens 2 (52 gradi), ad esempio, ma inferiore a quello di Meta Quest 3 (100 gradi). I display arricchiscono il mondo reale con contenuti digitali, come ad esempio uno schermo che fluttua nello spazio o oggetti virtuali.

Un piccolo computer collegato in modalità wireless fornisce la potenza di calcolo necessaria. Questo "disco di calcolo wireless" elabora gli input e invia il segnale dell'immagine agli occhiali con una bassa latenza, secondo Meta. Orion è gestito da input vocali e dal tracciamento degli occhi e delle mani. Per quest'ultimo Meta ha sviluppato un braccialetto elettromiografico. Registra i movimenti della mano attraverso la tensione muscolare dei polsi.

Qualità dell'immagine non eccezionale, ma buona

"The Verge" ha già potuto provare il Project Orion. Il redattore Alex Heath ha fatto preparare agli occhiali una ricetta di frullato, ha fatto una videochiamata e ha giocato una partita di pong spaziale con Mark Zuckerberg. Descrive anche i display: "La qualità dell'immagine non è così buona da farmi desiderare di guardare un film con questi occhiali. Ma sono riuscito a leggere un testo su un sito web senza problemi".

Oltre a Project Orion, Meta ha presentato anche una versione economica delle sue cuffie per la realtà virtuale Quest 3: Meta Quest 3S ha meno memoria, ma offre le stesse caratteristiche. La versione base (128 GB) costa solo 299 dollari USA - 200 in meno rispetto alla Quest 3 normale (512 GB).