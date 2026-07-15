Novità e trend 9 3

"Skyrim VR": Questa mod ti permette di calciare i draghi - con i tuoi veri piedi

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 15.7.2026

Una nuova mod per "Skyrim VR" permette calci reali. Grazie al tracciamento completo del corpo, ora puoi calciare draghi, banditi e tutto ciò che si muove con i tuoi piedi.

Nella versione vanilla di «The Elder Scrolls V: Skyrim» non puoi prendere a calci i mostri. Nemmeno nella versione VR del gioco. Con le mod, tuttavia, questo è possibile da tempo, ma finora solo tramite la pressione di un tasto. Ora l'utente di Nexusmods GingasVR ha sviluppato una mod che ti permette di maltrattare i tuoi nemici con calci reali – la SkyrimVR-FBT-Mod (Full Body Tracking with Physics).

La mod utilizza principalmente i tracker di posizione del corpo di SteamVR – piccoli sensori sui fianchi e sui piedi – per trasferire i tuoi movimenti nel gioco.

Come funziona il calcio

Il calcio non è solo un'animazione – reagisce al tuo movimento effettivo. Più velocemente calci, più danni e rinculo causi. Se colpisci abbastanza velocemente e in alto, mandi i tuoi nemici a terra. GingasVR ha bilanciato il sistema in modo che non diventi troppo potente. Di default, i calci sono attivati solo in combattimento, consumano resistenza e hanno un cooldown. Chi vuole esagerare può intervenire in un file Ini e disattivare queste restrizioni.

Youtube-Screenshot

Cosa serve per calciare

Affinché la mod funzioni, devono essere già installate alcune altre: Vrik Player Avatar per la rappresentazione del corpo, Higgs per l'interazione fisica e Planck per la fisica del combattimento corpo a corpo – con cui puoi anche boxare con le mani vere. A ciò si aggiunge Skse VR come estensione del motore di gioco.

GingasVR raccomanda diversi tracker a seconda del budget e delle esigenze – dai più «economici» SlimeVR Butterfly (solo tramite crowdfunding) agli HTC Vive 3.0 di fascia media fino agli HTC Vive Ultimate. Inoltre, intende espandere la mod. In particolare, sta pensando a un menu di opzioni in-game, un proprio albero delle abilità per i calci e un sistema di magia da combattimento in cui è possibile scatenare incantesimi calciando e colpendo.

Immagine di copertina: Screenshot da YouTube

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







