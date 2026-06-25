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«GTA 6» costa 80 franchi e non ha il disco

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 25.6.2026

«GTA 6» è già disponibile per il preordine. La versione standard costa 80 franchi o euro. Non è previsto alcun disco.

Da mezzanotte del 25 giugno, «GTA 6» è disponibile in preordine su PS5 e Xbox Series X/S. Il prezzo ufficiale è di 80 dollari per la versione standard e 100 dollari per l’Ultimate Edition. Con grande disappunto delle svizzere e dei cittadini dell’UE, Rockstar non adegua il prezzo da noi. Al cambio, il gioco costerebbe 65 franchi o 70 euro, ovvero 81 franchi o 88 euro. Invece, Rockstar si limita a cambiare la valuta alla fine dell’importo. In altre parole: il gioco costa almeno 80 franchi o euro.

«GTA 5» nel 2013 costava ancora 60 dollari. Già con il lancio della PS5 e della Xbox Series X/S, alcuni produttori di videogiochi avevano annunciato di voler aumentare i prezzi. Finora però solo pochi lo hanno fatto, e solo portandoli a 70 dollari. Nintendo, infine, un anno fa ha superato la soglia magica e ha chiesto 80 dollari per «Mario Kart World». Mentre Nintendo va comunque per la sua strada, c’è da temere che «GTA 6» apra le porte anche ad altri.

La gita a Leonida ti costerà cara.

Fonte: Rockstar

Se pensi che almeno per il prezzo più alto ci sia un disco, ti sbagli di grosso. La versione fisica include solo un codice di download. Molti produttori potrebbero seguire questo esempio. Secondo alcune indiscrezioni, una versione su disco potrebbe essere rilasciata a dicembre. Almeno la confezione verrà spedita in anticipo, così da essere disponibile in tempo il 12 novembre, una settimana prima dell’uscita ufficiale. È proprio allora che inizierà il pre-load.

Negozi con paywall e «GTA Online»

I timori che «GTA 6» costerà di default 100 o più dollari non si sono comunque avverati. Se guardo cosa c’è nell’Ultimate Edition, mi viene il sospetto che il vero prezzo arrivi dalla porta di servizio. Oltre a varie armi, veicoli e oggetti cosmetici, solo con l’Ultimate Edition puoi accedere a un negozio di abbigliamento, un parrucchiere e due officine di tuning per auto. D'altronde, è lecito supporre che a Leonida, l'ambientazione del gioco, ci saranno anche altri negozi dove potrai personalizzare te stesso e i tuoi veicoli.

Il negozio di tuning Rideout Customs è accessibile solo nell’Ultimate Edition.

Fonte: Rockstar

È stato confermato anche che al lancio sarà disponibile solo la campagna. Per ora non si sa nulla del successore di «GTA Online». Per «GTA 5», la modalità online era stata aggiunta gratuitamente due settimane dopo. Se sarà così anche questa volta, solo le (Rock)Stars lo sanno.

Il meglio su PS5?

In occasione dell’inizio dei preordini, anche Sony ha detto la sua. Nel loro blog scrivono che, grazie all’SSD ultraveloce, il gioco su PS5 non ha praticamente tempi di caricamento. Anche le funzionalità del DualSense verrebbero sfruttate al massimo. Inoltre, ci sarà una versione "PS5 Pro Enhanced". Per ora Sony non ha rivelato a cosa servirà la potenza extra della console. Ci si aspettano una risoluzione più alta, un frame rate più elevato e un'illuminazione migliore.

Su PS5 Pro, «GTA 6» dovrebbe avere un aspetto fantastico.

Fonte: Rockstar

Mentre i fan continuano ad aspettare un vero e proprio trailer di gameplay, Rockstar ha comunque pubblicato 63 nuovi screenshot. La grafica dettagliata colpisce particolarmente. Potrebbero mettere in ginocchio anche i PC più potenti… ah, un attimo. La versione per PC non è stata ancora menzionata. Allora tutto quel allarmismo sul lancio ricomincerà da capo.

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