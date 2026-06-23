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Per 1039 euro puoi avere una Steam Machine con le prestazioni di una PS5

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 23.6.2026

Da oggi è possibile preordinare la Steam Machine. La console da salotto di Valve parte da 1039 euro e offre prestazioni simili a quelle di una PS5.

Sette mesi dopo l'annuncio, la Steam Machine è finalmente disponibile. Su Steam puoi preordinare questo mini-PC, che si usa proprio come una console. La versione più economica costa 1039 euro. Per questa cifra ottieni la versione da 512 gigabyte senza controller. Il modello più costoso costa 1428 euro e include un SSD da due terabyte, lo Steam Controller e due pannelli frontali aggiuntivi in tessuto rosso e legno di noce.

È decisamente più costoso di quanto molti avessero ipotizzato in autunno dopo la presentazione. Con un prezzo di 500 dollari, il mini-PC di Valve sarebbe stato un’alternativa imbattibile alle console classiche come la PlayStation 5 o la Xbox Series X. La Steam Machine, proprio come lo Steam Deck, punta su SteamOS. Il sistema operativo basato su Linux funziona senza complicate configurazioni, aggiornamenti dei driver e altre cose che con Windows sono inevitabili. A questo si aggiunge l’enorme libreria di giochi di Steam.

Il pannello frontale è sostituibile.

Fonte: Valve

Valve non crede nei sussidi

Il clamore intorno all’IA ha mandato all’aria i piani di Valve. L’aumento dei prezzi della RAM e dello spazio di archiviazione ha già costretto Sony, Nintendo e Microsoft a diversi aumenti di prezzo. Dato che Valve non vuole sovvenzionare la Steam Machine, sono gli acquirenti a sostenere l’intero costo. «Il modello tradizionale delle console consiste nel vendere l’hardware in perdita e compensare le entrate con servizi in abbonamento o con la vendita di giochi legati all’hardware stesso. Siamo convinti che gli ecosistemi aperti siano migliori per i clienti nel lungo periodo», scrive l’azienda sulle blog aziendale. Il CEO Gabe Newell probabilmente non voleva rinunciare al suo ultimo yacht da 500 milioni di dollari.

La Steam Machine non è molto più grande del Gamecube di Nintendo.

Fonte: Kelsey McClellan/The Verge

I primi media hanno già potuto provare la Steam Machine. Il verdetto è quasi ovunque lo stesso: hardware fantastico, compatto, silenzioso, un’esperienza simile a quella di una console. A questo si contrappongono i costi elevati e alcuni problemi iniziali. In termini di prestazioni è paragonabile a una PS5 standard, come ha constatato Digital Foundry nei suoi test approfonditi. A parte la RAM e l’SSD, non ci sono modi semplici per potenziare la macchina.

Presto si vedrà quanto sarà forte la domanda, visti i prezzi così alti. Fino a giovedì puoi preordinare il dispositivo su Steam. Lunedì verranno poi sorteggiati gli slot di acquisto. Dopo il caos dei preordini per lo Steam Controller, Valve ha deciso di non seguire il principio “primo arrivato, primo servito”. I nuovi clienti stanno attualmente aspettando la consegna fino al 2027.

Quando lo avremo?

Al momento puoi acquistare la Steam Machine, proprio come lo Steam Controller, solo direttamente da Valve. La Svizzera, non essendo un paese dell’UE, è un po’ svantaggiata, mentre gli utenti tedeschi possono già accaparrarsela. È probabile che anche Digitec/Galaxus inserisca il nuovo hardware di Valve nel proprio assortimento. I miei colleghi responsabili faranno di tutto per riuscirci. Ci sono riusciti anche con il Steam Deck. Tuttavia, visti gli attuali problemi di consegna, ci vorrà ancora un po’ di tempo.

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