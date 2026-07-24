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Samsung lancia occhiali smart, ma solo nei Paesi con poca protezione dei dati

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 24.7.2026

Al keynote di smartphone e smartwatch, Samsung ha presentato degli occhiali smart. Arriveranno prima negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove le preoccupazioni sulla privacy sono minori.

Come posso rendere la categoria degli Smart Glasses un successo? Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, Samsung ha delle soluzioni. Gli Smart Glasses sviluppati con Google sono quasi indistinguibili dagli occhiali convenzionali. Nella prima generazione, il produttore rinuncia ancora a uno schermo, che dovrebbe arrivare nella prossima generazione. Invece, l'azienda si affida al controllo vocale, al controllo gestuale e all'assistente AI di Google, Gemini. A tal fine, sono integrati microfoni, altoparlanti e una fotocamera.

Gli occhiali sono pensati per funzioni come la traduzione in tempo reale, la navigazione, la registrazione di foto, video o note vocali e l'accesso agli assistenti AI.

Samsung ha presentato quattro diversi design di occhiali e intende offrire un intero portfolio di forme e colori entro la fine dell'anno. Gli Smart Glasses sono pensati per l'uso quotidiano, quindi la batteria dura circa nove ore. Nella custodia di ricarica, il dispositivo può essere ricaricato sette volte. Questo modello è molto simile agli occhiali di Meta e Ray Ban – e presenta gli stessi problemi.

La luce di registrazione non può essere spenta

Probabilmente non è un caso: Samsung lancerà gli occhiali smart quest'anno, ma finora li ha annunciati solo per gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Il produttore non lo conferma, ma è probabile che per l'UE e anche per la Svizzera ci siano troppe questioni aperte.

Un occhiale del genere rispetta tutte le regole sulla protezione dei dati e sulla privacy? Come si previene l'abuso? Come fanno i produttori a creare fiducia affinché tali gadget siano socialmente accettati?

Samsung cerca di rispondere a queste domande, almeno in parte. La fotocamera non è nascosta – al contrario: quando è attiva, si accende un LED. Se questo viene coperto o manipolato in altro modo, la funzione della fotocamera si disattiva. Le registrazioni funzionano solo se gli occhiali sono indossati sul viso. Questo è almeno ciò che promette il produttore. Samsung non intende integrare il riconoscimento facciale, anche se tecnicamente sarebbe facilmente possibile. Il produttore si dichiara però strettamente contrario a tali funzioni.

Resistenza contro gli "occhiali da pervertito"

Sarà sufficiente? La tendenza contraria è già osservabile oggi: chi indossa occhiali smart rischia di essere aggredito o addirittura insultato. I dispositivi sono considerati "occhiali da pervertito", anche perché alcuni uomini usano gli Smart Glasses di Meta per filmare illegalmente le donne e documentare tentativi di flirt sgradevoli per i social media. Meta ha ormai riconosciuto il problema e intende bloccare i contenuti filmati di nascosto sulla piattaforma.

Un tale abuso probabilmente non potrà mai essere prevenuto – ma può essere reso più difficile. La luce di registrazione non disattivabile di Samsung è un primo, piccolo passo. In Corea, ad esempio, dall'avvento dei telefoni con fotocamera, esiste un obbligo legale: tutti i dispositivi in grado di registrare foto o video devono riprodurre un suono di scatto. In Giappone, gli operatori di telecomunicazioni si sono accordati volontariamente su regole simili.

Cosa ne pensi degli occhiali smart? Quali regolamenti sarebbero utili per prevenire gli abusi? Scrivilo nei commenti.

Immagine di copertina: Samsung

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