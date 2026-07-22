Novità e trend 1 2

Uno per le immersioni e uno per tutti i giorni: due nuovi smartwatch di Samsung

Samsung dota i suoi nuovi smartwatch di batterie più grandi e, per la prima volta, di chipset Snapdragon. Il produttore ottimizza il modello outdoor Galaxy Watch Ultra 2 per le immersioni e il Watch 9 riceve un nuovo Fitness Index.

Insieme a tre nuovi smartphone pieghevoli, Samsung ha presentato due nuovi smartwatch all'evento "Unpacked" di Londra. L'attenzione è rivolta al robusto modello outdoor Galaxy Watch Ultra 2. È diventato più sottile e offre comunque spazio per una batteria più grande. Inoltre, Samsung ha avviato una collaborazione con un produttore di attrezzature subacquee. Il Galaxy Watch 9 beneficia principalmente del nuovo software, ma riceve anche una batteria più grande.

Galaxy Watch Ultra 2: immersioni, trail running e altro ancora

Il Galaxy Watch Ultra 2 rimane relativamente grande, ma è più piccolo del suo predecessore. Samsung ha ridotto lo spessore del dodici percento, da 12,1 a 10,7 millimetri. I cinturini sono ora spessi solo 1,9 millimetri invece di 2,9. Il display, invece, è cresciuto a 1,52 pollici, mentre la ghiera attorno al touchscreen è diventata più sottile. Con una luminosità di 5000 nit, secondo Samsung è il display di smartwatch più luminoso sul mercato.

Nonostante lo spessore ridotto, Samsung aumenta la capacità della batteria del 35 percento. Invece di 590 mAh, il Watch Ultra 2 offre ora 800 mAh. Tuttavia, Samsung non fornisce dettagli specifici sull'impatto sulla durata della batteria. Per i chipset, quest'anno il produttore non si affida per la prima volta alla propria produzione, ma utilizza lo Snapdragon Wear Elite di Qualcomm. Questo dovrebbe offrire il 35 percento in più di prestazioni della CPU rispetto al primo Watch Ultra.

Un anello attorno al pulsante azione dovrebbe proteggerlo da tocchi accidentali durante le attività sportive e all'aperto.

Per quanto riguarda le funzionalità, Samsung si concentra sul trail running e sulle immersioni. Durante la corsa su sentieri non asfaltati, l'orologio dovrebbe essere in grado di visualizzare meglio i percorsi e determinare l'altitudine. Inoltre, ora emette "Nutrion Alerts" quando è il momento di rifornire le riserve energetiche. La funzione dovrebbe essere personalizzata per ogni utente e non solo ricordare bevande, gel e simili a intervalli di tempo predefiniti.

Per le immersioni, Samsung fa riferimento alla certificazione IP69K, alla resistenza a 10 ATM e alla conformità alla norma EN13319 per le attrezzature subacquee. Inoltre, è stata avviata una collaborazione con il produttore di attrezzature subacquee Mares. La sua app per computer subacqueo può essere utilizzata sull'orologio. Per più delle funzioni di base, tuttavia, è necessario un abbonamento.

Il Galaxy Watch Ultra 2 è disponibile solo con LTE. Samsung non offre una variante Wi-Fi.

Smartwatch Nuovo CHF 649.– Samsung Galaxy Watch Ultra2 47 mm, 4G

Galaxy Watch 9 con nuovo Fitness Index

Anche per il Galaxy Watch 9, Samsung si affida allo Snapdragon Wear Elite e aumenta la batteria del modello più piccolo da 40 millimetri del 20 percento, portandola a 390 mAh. Nel modello da 44 millimetri, l'aumento percentuale è inferiore. Anche in questo caso, Samsung non fornisce dettagli sull'impatto sulla durata della batteria.

L'aspetto e le dimensioni della cassa in alluminio non cambiano rispetto al modello precedente. Samsung pubblicizza solo i cinturini più leggeri del 17 percento. Le dimensioni del display e la luminosità di 3000 nit rimangono anch'esse invariate.

Invece, Samsung promuove nuove funzioni per la prevenzione della salute in Samsung Health, dove, tra l'altro, Galaxy AI dovrebbe aiutare nell'interpretazione dei dati. "Vitals" è un sistema di allerta precoce che monitora l'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca, nonché la temperatura della pelle e la frequenza respiratoria, e segnala le deviazioni dalla norma personale.

Il nuovo "Fitness Index" fornisce raccomandazioni se continuare ad allenarsi o fare una pausa. A tal fine, si basa sulla frequenza cardiaca, sul numero di passi, sulla durata dell'attività, sul valore VO2Max e sull'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA), che fornisce informazioni sulla composizione corporea.

Chi vuole parlare con Gemini tramite lo smartwatch può attivare "Raise to talk". Allora è sufficiente alzare il polso e il chatbot AI di Google ascolta.

Il Galaxy Watch 9 è disponibile in due dimensioni – 40 e 44 millimetri di diametro – e con LTE o come modello solo Wi-Fi.

Smartwatch Nuovo CHF 349.– Samsung Galaxy Watch9 40 mm, senza SIM Smartwatch Nuovo CHF 399.– Samsung Galaxy Watch9 40 mm, 4G Smartwatch Nuovo CHF 379.– Samsung Galaxy Watch9 44 mm, senza SIM Smartwatch Nuovo CHF 429.– Samsung Galaxy Watch 9 44 mm, 4G

Novità in assortimento Novità: Samsung Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







