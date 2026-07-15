Con Emporia Smart 8 non devi preoccuparti del display
Un display rotto è il danno più comune di uno smartphone. Emporia vuole evitarlo con lo Smart 8, dotandolo di una custodia e di angoli in gomma. In caso di necessità, lo schermo verrà sostituito gratuitamente.
Emporia si è fatta un nome come fornitore dei cosiddetti smartphone per anziani. Con l'ultimo modello dell'azienda, la protezione del display OLED da 6,36 pollici è in primo piano. Il dispositivo di fascia media, con la sua interfaccia semplice e icone grandi, si rivolge principalmente a persone per le quali gli smartphone tradizionali sono troppo delicati.
Display protetto con rete di sicurezza
La custodia protettiva pieghevole si chiama Smartcover in Emporia e dovrebbe prevenire soprattutto i graffi in tasca. Ma si spera che si ripieghi anche sullo schermo in caso di caduta. Il touchscreen è comunque accessibile tramite quattro aperture. Quattro contatti possono essere configurati per una chiamata rapida.
Inoltre, ci sono inserti in gomma sui quattro angoli dello Smart 8. Questi ammortizzano le cadute se lo smartphone cade su un angolo, senza che sia un modello outdoor ingombrante.
Se il display dovesse rompersi nonostante queste misure protettive, Emporia promette una sostituzione gratuita per i primi dodici mesi dall'acquisto. Né per il nuovo display né per la manodopera o la spedizione dovrebbero essere addebitati costi all'acquirente.
Apparecchi acustici e pulsante di emergenza
Adatto al gruppo target, che ha più di 65 anni, l'Emporia Smart 8 supporta il protocollo Asha. Stabilisce una connessione wireless con gli apparecchi acustici in modo che possano fungere da cuffie. Con il «No-Panic-Button» sul retro è possibile chiamare aiuto in caso di emergenza. In alternativa, può essere assegnato ad altre funzioni come Gemini come assistente vocale AI.
Particolarmente degno di nota è che la memoria dati da 128 gigabyte può essere espansa fino a 512 gigabyte con una scheda microSD. Inoltre, la batteria dello Smart 8 è sostituibile. Con 3880 mAh, la capacità della batteria è tuttavia relativamente bassa. Almeno può essere caricata in modalità wireless – senza indicazione precisa dello standard.
Le altre caratteristiche dell'Emporia Smart 8 in sintesi:
- Display: OLED da 6,36 pollici, 2670 × 1200 pixel
- Processore: Mediatek Dimensity 7300
- Memoria RAM: 6 gigabyte
- Fotocamera principale: 50 megapixel, anche se non è chiaro quale funzione assuma la seconda fotocamera da otto megapixel
- Fotocamera frontale: 32 megapixel
- Android 16 e cinque generazioni di aggiornamenti e patch di sicurezza
- Altro: Bluetooth 5.4, 5G, NFC, sensore di impronte digitali
Prezzo e disponibilità
L'Emporia Smart 8 dovrebbe essere disponibile da metà luglio – quindi più o meno adesso. Il prezzo di vendita consigliato è di 499 euro. Non ho informazioni separate per la Svizzera.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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