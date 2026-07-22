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Perché solo ora? Il nuovo fattore di forma del Galaxy Z Fold 8 mi piace

Samsung integra i suoi smartphone pieghevoli con un nuovo fattore di forma. Esternamente, il nuovo Galaxy Z Fold 8 è meno stretto e, una volta aperto, meno quadrato. Questo è ben accolto.

In occasione di un evento "Unpacked" a Londra, Samsung ha presentato tre nuovi smartphone pieghevoli. La novità più interessante è il Galaxy Z Fold 8 nel nuovo formato, che da piegato ha le dimensioni di un passaporto. Il vecchio formato – quadrato da aperto, molto allungato da piegato – continua a vivere come Fold 8 Ultra. Samsung ha dotato entrambi di nuove tecnologie per display e batteria. Il compatto Flip 8 riceve modifiche minori e, tra l'altro, può essere aperto più facilmente con una mano.

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Galaxy Z Fold 8: nuovo fattore di forma e nuova tecnologia della batteria

Quando prendo in mano lo Z Fold 8, ne sono subito entusiasta. Il suo display da 5,5 pollici con rapporto 16:10 è insolitamente ampio, ma mi piace. Il mio primo pensiero: mi basta così, non voglio nemmeno aprirlo. Si sente bene in mano e ho a disposizione una grande superficie. Mi chiedo però: è solo perché il fattore di forma è nuovo? Lo troverò ancora interessante tra due o tre anni o il rapporto di aspetto mi annoierà già allora?

Aperto, il Fold 8 mi offre un display da 7,6 pollici con rapporto 4:3 o 3:4. A seconda che lo tenga in orizzontale o in verticale. Entrambi mi sembrano molto più sensati rispetto ai display interni quasi quadrati della maggior parte degli altri smartphone pieghevoli. In verticale, i testi sono facili da leggere e in orizzontale si possono usare due app affiancate. Huawei con il Pura X e il Pura X Max sta già andando in una direzione simile, ma vende i dispositivi solo in Cina. Secondo le indiscrezioni, un possibile iPhone Fold dovrebbe avere un fattore di forma simile.

Samsung migliora l'equipaggiamento in due punti in modo significativo. Il produttore utilizza una nuova "Flex Titanium Technology" per il display OLED pieghevole. Una lega di titanio protegge il pannello OLED da danni esterni e una sottile e flessibile piastra di titanio garantisce stabilità sotto il pannello. Inoltre, la piega scompare quasi completamente.

Per la batteria, Samsung utilizza per la prima volta una batteria al silicio-carbonio, raggiungendo così una capacità di 4800 mAh in un corpo spesso 4,5 millimetri da aperto. Questo dovrebbe essere sufficiente per 26 ore di riproduzione video. La ricarica avviene tramite cavo con un massimo di 45 watt e senza fili con un massimo di 20 watt. Con il Fold 7 erano possibili solo 25 e 15 watt.

Con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, il Galaxy Z Fold più leggero con 201 grammi ha molta potenza di calcolo. Samsung la utilizza, tra l'altro, per ulteriori strumenti di intelligenza artificiale. Questi dovrebbero, ad esempio, preparare automaticamente le riprese con le due fotocamere da 50 megapixel come contenuto per i portali di social media o mettere a fuoco una persona nel video.

I maggiori svantaggi del Galaxy Z Fold 8, a prima vista, sono per me la mancanza di una fotocamera teleobiettivo e il prezzo consigliato che parte da 1999 euro e 1749 franchi.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra: dispositivo conosciuto con un nuovo nome

Samsung continua a offrire il fattore di forma precedente del Galaxy Z Fold, che dispone di una fotocamera teleobiettivo. Riceve un'aggiunta al nome ed è ora il Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il suo display esterno da 6,5 pollici è allungato e il display interno da 8 pollici è quasi quadrato, ed è reso più robusto anche dalla "Flex Titanium Technology". Con una batteria al silicio-carbonio, Samsung aumenta la capacità della batteria a 5000 mAh, che dovrebbe essere sufficiente per 27 ore di riproduzione video. La ricarica avviene a 45 watt (tramite cavo) e 20 watt (wireless), anche più velocemente rispetto al predecessore.

Samsung ha reso il corpo ancora più sottile di 0,1 millimetri quando è aperto. Ora misura 4,1 millimetri, mentre da piegato rimane a 8,9 millimetri. Questo però solo se si ignora il rigonfiamento della fotocamera, che è molto pronunciato e fa oscillare molto lo smartphone quando è appoggiato sul tavolo. Samsung ha aumentato la risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare da dodici a 50 megapixel e utilizza la stessa fotocamera principale da 200 megapixel del Galaxy S26 Ultra. La fotocamera teleobiettivo con zoom 3x deve accontentarsi di una risoluzione di dieci megapixel. Con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, il processore riceve il consueto aggiornamento annuale.

Nel settore software, Samsung offre anche qui principalmente nuovi strumenti di intelligenza artificiale. La Galaxy AI dovrebbe diventare più "agentica" e poter interagire con ancora più app su tuo comando. Il Now Nudge dovrebbe tenerti aggiornato e Samsung integra anche Gemini Notebooks come strumento di pianificazione per diverse occasioni. Il multitasking dovrebbe migliorare grazie a SplitView con due o tre app e finestre di app flottanti.

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Galaxy Z Flip 8: più sottile e facile da aprire con una mano

Relativamente poche le modifiche al Flip 8. Samsung lo ha reso ancora più sottile di 0,4 millimetri (aperto) e 0,6 millimetri (chiuso). In compenso, ha guadagnato in larghezza e altezza nella zona degli 0 millimetri. Nonostante ciò, Samsung può conferirgli il titolo di "Galaxy Z Flip più sottile". Con un peso di 180 grammi, è anche il più leggero.

Trovo più marcati i bordi della cornice. Sono più smussati. Questo rende lo smartphone più sottile e, soprattutto, più facile da aprire con una mano – come si conviene a un telefono a conchiglia.

Come processore, Samsung si affida al proprio Exynos 2600, che si è già dimostrato valido nel Galaxy S26. Il resto dell'equipaggiamento – display, fotocamere e batteria – rimane invariato rispetto al Flip 7. Solo nel software ci sono nuovi strumenti di intelligenza artificiale e piccole modifiche per il display esterno. Tutto questo è disponibile a partire da 1299 euro.

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Prezzo e disponibilità

Negli ultimi anni, Samsung ha raddoppiato la memoria dei suoi dispositivi per i preordini. Il produttore non può più permetterselo visti gli attuali prezzi della memoria. Ha dovuto anche aumentare i prezzi. Il Fold 8 Ultra, ad esempio, è diventato 100 euro più caro del suo predecessore in Germania e parte con un prezzo consigliato di 2199 euro, o 1899 franchi. In cambio, c'è quasi il motore dei prezzi per i prezzi della memoria: con ogni Fold o Flip 8 è possibile sbloccare sei mesi di Google AI Pro.

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Immagine di copertina: Jan Johannsen

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