Punto MC03: Progettato in Svizzera, assemblato in Germania

Jan Johannsen
2.1.2026
Niente servizi Google, ma design e software dalla Svizzera e assemblaggio in Germania. Nel nuovo Punkt MC03, il produttore ha migliorato le caratteristiche che erano un punto debole del suo predecessore.

Il software è la grande specialità degli smartphone Punkt. Il produttore svizzero si affida al sistema operativo AphyOS. La versione di Android funziona senza i servizi di Google, è progettata per essere particolarmente efficiente dal punto di vista dei dati e per proteggere la privacy. L'MC03 ha finalmente l'hardware necessario per utilizzare davvero il software. Le prestazioni e il display del predecessore erano troppo deboli.

Display OLED, chipset migliore e batteria ancora rimovibile

Il display LCD scuro e l'hardware lento erano due delle mie maggiori critiche all'MC02. L'MC03 sembra migliore sotto entrambi i punti di vista sulla scheda tecnica. Invece di uno schermo LCD, viene utilizzato un display OLED, i cui 550 nit si spera siano sufficientemente luminosi per l'uso all'aperto.

Il predecessore dell'MC02 era stato progettato per essere utilizzato all'aperto.

Il predecessore dell'MC03 era troppo lento per me. Con otto gigabyte di RAM e il Mediatek Dimensity 7300, sulla carta c'è sicuramente un miglioramento. Ad esempio, il processore si trova anche nel CMF Phone 1 e, pur non essendo eccezionale, era molto utilizzabile.

Vista frontale e posteriore del Punkt MC03.
Vista frontale e posteriore del Punkt MC03.

Solo una piccola modifica è stata apportata alla fotocamera anteriore. Qualsiasi miglioramento sarà visibile alla prova. La batteria rimovibile è una caratteristica speciale. Il produttore non ha ancora specificato lo spazio di archiviazione, ma ha menzionato la possibilità di espanderlo con una scheda microSD.

I dati principali dell'MC03 in sintesi:

  • Display: OLED da 6,67 pollici, 120 hertz, 2436 × 1080 pixel, 550 nits
  • Processore: Mediatek Dimensity 7300
  • Memoria: 8 gigabyte
  • Spazio di archiviazione: ? ed espandibile tramite scheda microSD
  • Camera principale: 64 megapixel
  • Camera ultragrandangolare: 8 megapixel
  • Camera frontale: 32 megapixel
  • Batteria: rimovibile, 5200 mAh, 30 watt di ricarica via USB-C, 15 watt wireless
  • Altro: IP68, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6

Il produttore svizzero fa assemblare l'MC03 da Gigaset a Bocholt

AphyOS: un caveau per la protezione dei dati e l'accesso a tutte le applicazioni

AphyOS è il sistema operativo di Punkt. Si basa sulla versione open-source di Android AOSP 15 e non richiede i servizi di Google. Secondo il produttore, dà priorità alla privacy dei suoi utenti. Tra le altre cose, il software è progettato per filtrare efficacemente le tecnologie di tracciamento e profilazione di «, il bloatware, le app nascoste e gli ingombranti servizi in background».

Il Vault di AphyOS senza le icone delle app.
Il Vault di AphyOS senza le icone delle app.

Punkt ha recentemente diviso AphyOS in due aree per conciliare il desiderio di privacy con quello di poter utilizzare tutte le app più importanti: il Vault e il Wild Web. Nel Vault, l'attenzione è rivolta alla privacy e a un'interfaccia utente silenziosa. Contiene solo applicazioni testate da Punkt, come Threema o le applicazioni di Proton. Queste e altre applicazioni sono disponibili attraverso un app store curato.

Qualsiasi app può essere installata su Wild Web.
Qualsiasi app può essere installata su Wild Web.

Tutte le app dell'App Store possono essere installate sul Wild Web. Tuttavia, sono ancora in vigore severe misure di sicurezza per evitare triangolazioni o fughe di dati non autorizzate.

La VPN «Digital Nomad» è integrata in AphyOS e con il cosiddetto ledger c'è un semplice interruttore per impostare il livello di protezione dei dati delle app.

Il curated app store di Punkt.
Il curated app store di Punkt.

Punkt dichiara che fornirà AphyOS sull'MC03 con aggiornamenti funzionali per tre anni e aggiornamenti di sicurezza per cinque anni.

Prezzo e disponibilità

Il Punkt MC03 sarà disponibile dalla fine di gennaio 2026. Il prezzo di vendita consigliato è di 699 euro o franchi. Un prezzo elevato per l'hardware, ma pagherai anche parte del software.

Dopo il primo anno, l'utilizzo del Punkt MC03 prevede il pagamento di un canone mensile.
Dopo il primo anno, l'utilizzo del Punkt MC03 prevede il pagamento di un canone mensile.

Il primo anno di utilizzo di AphyOS è incluso nel prezzo di acquisto. Successivamente, è previsto un canone mensile di 11,99 euro o franchi. Il costo si riduce a 9,99 franchi per i pagamenti annuali. Se si sottoscrive direttamente un pacchetto per tre o cinque anni, il prezzo mensile si riduce ulteriormente.

Per questo motivo, paghi il software con le monete digitali di barer invece che con i tuoi dati.

