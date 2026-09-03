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PlayStation State of Play di settembre: ecco i nuovi giochi presentati da Sony

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 3.9.2026

Sony presenta nuovi giochi per PS5 in due presentazioni "State of Play". Oltre a un approfondimento su "Final Fantasy 7: Rebirth", ci saranno anche alcune sorprese.

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara», «Maneater 2», «Conq: Crown of No Quarter», «Crimson Desert: Charting the Unknown»

I fan di Playstation hanno modo di vedere tantissimi nuovi giochi grazie a due presentazioni «State of Play» consecutive. La prima parte si concentra sui titoli occidentali, mentre la seconda è dedicata agli studi di sviluppo giapponesi. In questo articolo trovi tutti i giochi presentati in entrambe le sessioni.

«Final Fantasy 7: Revelation»

Il Game Director Naoki Hamaguchi porta un nuovo trailer di «Final Fantasy 7: Revelation» allo State of Play e svela per la prima volta una data di uscita concreta.

Ma non è tutto: in un approfondito video di gameplay puoi ammirare l'impressionante mondo aperto del gioco.

Con l'aeronave puoi raggiungere ogni parte del mondo già nelle prime fasi di gioco e lanciarti con il paracadute.

Dove andare per la prossima tappa?

Fonte: Square Enix

Una volta a terra, ti sposti con un agile Chocobo che non solo può correre, ma anche saltare molto in alto e volare. Il simpatico pennuto combatte persino al tuo fianco quando vieni attaccato dai nemici. La nuova pistola a rampino ti offre ancora più libertà nell'esplorazione.

Il terzo capitolo del remake ti lascia molta più libertà nell'esplorazione.

Fonte: Square Enix

Il sistema di combattimento è stato ampliato con quattro classi liberamente selezionabili (Guerriero, Cavaliere, Mago Nero e Evocatore). A seconda della classe scelta per ogni personaggio, potrai utilizzare nuovi attacchi e abilità difensive.

Il sistema di combattimento è stato ampliato in modo sensato.

Fonte: Square Enix

Inoltre, nel video di approfondimento puoi vedere la nuova regione di Wutai, missioni secondarie e oggetti collezionabili. «Final Fantasy 7: Revelation» sembra enorme e non vedo l'ora di passare innumerevoli ore in questo mondo meraviglioso.

Data: 8 aprile 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Final Fantasy: Resonance»

A proposito di «Final Fantasy»: il gioco mobile «Final Fantasy: Brave Exvius» viene reinterpretato come un remake in 2D-HD. Nel nuovo trailer fa la sua comparsa anche Sephiroth (da «Final Fantasy 7»). Puoi scaricare la demo dal Playstation Store fin da subito. I tuoi progressi verranno trasferiti nel gioco finale.

Data: 22 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Dragon Quest Monsters: The Withered World»

Il terzo gioco di Square Enix del gruppo. L'ultimo capitolo della serie spin-off «Monsters» di «Dragon Quest» offre oltre 500 mostri, nuovi e classici, che puoi reclutare, addestrare e far crescere.

Data: 3 dicembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Until Dawn 2»

Nel seguito del classico di culto, interpreti i membri di un gruppo di cacciatori di fantasmi alla ricerca della loro storia più grande di sempre. In questa avventura horror, ogni decisione potrebbe portare alla morte di un personaggio. Mi piacciono questo tipo di giochi. Anche se, a causa delle mie decisioni stupide, non raggiungo mai il finale «buono».

Data: 28 gennaio 2027

Disponibile per: PS5

«Conq: Crown of No Quarter»

«Conq: Crown of No Quarter» è un mix selvaggio di action-RPG e gioco di strategia con un tocco vichingo. Oltre a brutali battaglie sulla terraferma, andrai in guerra anche in alto mare con la tua nave. Sembra piacevolmente diverso.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, PC

«Rev.Noir»

Un nuovo gioco di ruolo di Konami. L'editore giapponese porta ben due trailer allo State of Play!

Il sistema di combattimento sembra interessante, anche se tutti i numeri, le scritte a schermo e gli effetti risultano un po' opprimenti. I fan dei classici JRPG possono aggiungere il titolo alla lista dei desideri.

Data: 2027

Disponibile per: PS5

«Rhapsody in Scarlet»

Konami ha portato un'altra sorpresa: «Rhapsody in Scarlet». Un gioco giapponese ambientato nella New York degli anni '20. Che combinazione! Il sistema di combattimento di questo folle titolo d'azione mescola attacchi magici, armi da mischia e compagni animali. Mi piace particolarmente la colonna sonora jazz. Sembra assolutamente folle e non ho idea di cosa diavolo mi aspetti in questo mondo unico.

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Metro 2039»

Uno dei nostri punti salienti della Gamescom. Allo State of Play, lo studio ucraino 4A Games mostra impressioni della versione PS5 Pro. E cosa posso dire se non: wow!

Data: 4 febbraio 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Gundam: Rogue Orbit»

Il brutale gioco di mech di Bandai Namco si presenta con un nuovo trailer ricco di azione. Al suo interno: mostri disgustosi, robot giganti e mosse fantastiche. Oh, e esplosioni. Tante, tante esplosioni. Dovrai pazientare ancora un po' prima dell'uscita.

Data: 5 marzo 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragonball Xenoverse 3»

Luca ha provato l'epica avventura di «Dragon Ball» alla Gamescom. Puoi ascoltare le sue impressioni su una delle ultime opere a cui ha partecipato Akira Toriyama nell'attuale episodio del podcast.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stupid Never Dies»

In questo gioco di zombie non uccidi gli zombie, tu sei uno zombie. Mi piace lo stile artistico colorato e punk. Da subito puoi giocare a una demo di circa due ore. Il tuo salvataggio verrà trasferito nella versione finale del gioco.

Data: 21 ottobre

Disponibile per: PS5, PC

«WPCA: World Phasebound Control Authority»

In questo action-RPG cooperativo indaghi su eventi soprannaturali a Seoul. Posso chiamare il gioco «Seoulslike», o sarebbe una battuta troppo scontata?

Data: 2028

Disponibile per: PS5, PC

«Daba: Land of Water Scar»

Con il «Playstation China Hero Project», Sony sostiene gli studi di sviluppo del Regno di Mezzo. È il caso di Dark Star, che allo State of Play annuncia un nuovo soulslike. Sembra bello, ma ormai non riesco più a distinguere tutti questi action-RPG visivamente simili.

Data: Primavera 2027

Disponibile per: PS5

«Where the Seeds Fall»

Soffri di vertigini? Allora «Where the Seeds Fall» non è il gioco adatto a te. Ti fai strada combattendo da un albero gigantesco fino alla superficie terrestre. Ramo dopo ramo, bastone dopo bastone. Ogni salto e ogni passo potrebbe essere la tua fine. Idea fantastica.

Data: 5 novembre

Disponibile per: PS5

«Hunter's Moon»

Un gioco horror la cui trama si svolge nel corso di una notte. Interpreti una donna accusata di essere una strega, in fuga da una folla inferocita.

Data: 26 ottobre

Disponibile per: PS5, PC

«Uncanyon»

Lo studio di sviluppo dietro «Maquette» annuncia un nuovo puzzle game. In «Uncanyon» esplori rovine misteriose e modelli l'ambiente di gioco con i tuoi superpoteri.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Maneater 2»

Sorpresa! Il trash (inteso come complimento) gioco di squali «Maneater» avrà un sequel. L'anno prossimo potrai tornare a mangiare un sacco di persone stupide nei panni di uno squalo bianco.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Fate/Extra Record»

Un remake del primo gioco della popolare serie «Fate/Extra» in Giappone, uscito nel 2010 per PSP. Sembra un mix tra un deckbuilder e un dungeon crawler. La nuova edizione vuole essere accessibile a tutti coloro che finora non hanno avuto esperienza con la serie.

Data: 28 gennaio 2027

Disponibile per: PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC

«The Eminence in Shadow: Phantom Echoes»

La popolare serie di light novel e anime in Giappone riceve il suo primo gioco per console con «The Eminence in Shadow: Phantom Echoes».

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Switch 2, PC

«Slashzero»

Un sidescroller 2,5D con struttura roguelike. Vuoi metterci mano già da ora? Una demo è disponibile da subito nel Playstation Store, con oltre 10 ore (!) di gioco!

Data: Primavera 2027

Disponibile per: PS5, PC

«Crimson Desert: Charting the Unknown»

Il mega gioco di mostri «Crimson Desert» non ti sembra ancora abbastanza travolgente? Che ne dici di un'espansione in cui conduci una vita da pirata? Chi ha bisogno di «Assassin's Creed: Black Flag».

Data: 15 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 (più tardi), PC

«Monster Hunter Wilds: Ascendance»

Il gioco di caccia di Capcom riceve un'espansione «gigantesca». Ti aspettano nuove aree, mostri, missioni di grado maestro e meccaniche di gioco. Sembra elegante!

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ghost of Yotei»

Ultimamente Sony supporta i giochi single-player Playstation anche dopo il lancio con contenuti interessanti. Molto esemplare! L'eccellente avventura samurai «Ghost of Yotei» riceve un'espansione della storia («Echoes of Sekigahara») e una modalità sopravvivenza («Most Wanted»). Particolarmente bello: Jin Sakai ritorna! Aw yeaaah!

Data: 1 ottobre

Disponibile per: PS5

«Wolverine»

Logan sfodera di nuovo gli artigli poco prima del lancio e offre ulteriori approfondimenti sull'imminente spettacolo d'azione. Sembra fantastico, sono pronto.

Data: 15 settembre

Disponibile per: PS5

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre ai grandi punti salienti, sono stati mostrati anche trailer di giochi già presentati, titoli più piccoli o porting di titoli precedentemente pubblicati. Trovi tutti gli altri giochi qui nella panoramica alfabetica:

E cos'altro?

Sony presenta due nuove varianti di controller in stile «Grand Theft Auto 6». Io prendo quello bianco. E tu?

Si vociferava da tempo, ora è ufficiale: Sony presenta la Playstation Lego. Il set contiene 1911 pezzi, che vengono utilizzati tra l'altro per costruire due diorami all'interno della console Lego: «Ape Escape» e «Gran Turismo». Mi piace particolarmente il fatto che anche il controller faccia parte del set.

Inoltre, il regista Zach Cregger («Weapons», «Barbarian») mostra nuove impressioni sul suo film di «Resident Evil».

Playstation State of Play Quali sono i giochi che attendi di più? Final Fantasy 7: Rivelazione Final Fantasy: Resonance Dragon Quest Monsters: The Withered World Until Dawn 2 Conq: Crown of No Quarter Rev.Noir Rhapsody in Scarlet Metro 2039 Gundam: Rogue Orbit Dragonball Xenoverse 3 Stupid Never Dies WPCA: World Phasebound Control Authority Daba: Land of Water Scar Where the Seeds Fall Luna del cacciatore Uncanyon Maneater 2 Fate/Extra Record The Eminence in Shadow: Phantom Echoes Slashzero Crimson Desert: Tracciare l'ignoto Monster Hunter Wilds: Ascendance DLC di Ghost of Yotei Wolverine Digimon Story Time Stranger: L'eredità eterna di un eroe Echoes of Aincrad: DLC di espansione: Genesis Maidens Gran Turismo 7: Aggiornamento Spec IV Custode Rematch: Collaborazione Blue Lock Saros: Aggiornamento Zenith Votare

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Ghost of Yotei: Echoes of Sekigahara», «Maneater 2», «Conq: Crown of No Quarter», «Crimson Desert: Charting the Unknown»

Immagine di copertina: Sony

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