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LinkedIn e X sono pieni di spam AI

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.7.2026

Da un campione di oltre un milione di post su varie piattaforme, una parte considerevole è generata dall'IA. I post lunghi di LinkedIn sono i più colpiti.

Oltre un terzo dei contenuti su LinkedIn sarebbe generato dall'IA. Anche su altre piattaforme la percentuale è in continua crescita. In particolare, i post più lunghi sembrano essere sempre meno scritti da mani umane. Lo riporta l'azienda tecnologica Pangram, specializzata nel riconoscimento di contenuti IA.

Pangram

I dati provengono dall'estensione per browser Chrome di Pangram. Questa scansiona i feed dei social media durante lo scorrimento e contrassegna i contenuti che si presume siano generati dall'IA. Tramite opt-in, gli utenti possono condividere le loro statistiche in forma anonima con Pangram. L'azienda ha ora pubblicato i dati dei primi mesi. Sono stati esaminati oltre un milione di post con almeno 50 parole su LinkedIn, X, Reddit, Substack e Medium.

L'accuratezza dei rilevatori di IA è controversa, perché a volte riconoscono erroneamente testi umani come generati dall'IA (falsi positivi). Tuttavia, il software Pangram 3.3 utilizzato raggiunge, secondo l'azienda, un tasso di falsi positivi di solo lo 0,01 percento. Anche se fosse molte volte superiore, farebbe poca differenza per un'analisi quantitativa di questo tipo.

Le scoperte più importanti:

Più lungo è un post, maggiore è la probabilità che sia stato scritto con l'intelligenza artificiale.

Uno su quattro post lunghi (oltre 250 parole) è completamente generato dall'IA. Su LinkedIn, la percentuale è addirittura superiore al 40 percento.

Quasi la metà di tutti i post su X è almeno parzialmente scritta con l'IA.

Le risposte sono meno spesso generate dall'IA rispetto ai post di primo livello.

Pangram

Un sistema che si autoalimenta

Che così tante persone siano disposte a lasciare che un'IA parli per loro su LinkedIn in un contesto professionale e con il loro vero nome è sorprendente. Ci si potrebbe aspettare che le barriere fossero più alte qui che su piattaforme anonime. Ma è vero il contrario. Una ragione di ciò potrebbero essere gli assistenti di scrittura IA integrati di LinkedIn, che rendono molto comodo l'uso dei modelli linguistici.

Che la percentuale di post completamente generati dall'IA sia inferiore per i contenuti brevi ha senso. Un pensiero breve è formulato più rapidamente di un'argomentazione complessa. La percentuale di IA è più bassa su Reddit e Substack. Anche lì, tuttavia, raggiunge oltre il dieci percento per i post lunghi.

Questo sviluppo non è problematico solo perché lo

Immagine di copertina: Shutterstock

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