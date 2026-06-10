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Provvedimento urgente dell'UE: WhatsApp deve autorizzare altri chatbot AI

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 10.6.2026

Buone prospettive per ChatGPT e co: WhatsApp deve offrire nuovamente ad altri chatbot AI un accesso libero e gratuito. Meta aveva limitato questo accesso a favore del proprio meta chatbot.

La politica sui chatbot di Meta è stata messa sotto esame dalle autorità. L'azienda deve consentire ai fornitori di chatbot AI concorrenti il libero accesso a WhatsApp. Con un ordine corrispondente, l'autorità sta già intervenendo nel corso di un procedimento in materia di concorrenza. L'attenzione è rivolta alla piattaforma WhatsApp Business. Questa interfaccia permetteva alle aziende e agli sviluppatori di integrare i propri servizi di intelligenza artificiale direttamente in WhatsApp. Tuttavia, Meta ha cambiato le condizioni e ha limitato in modo significativo l'accesso ai fornitori esterni di IA. Mentre i fornitori di terze parti potevano offrire i loro servizi solo in misura limitata e a pagamento, l'assistente AI di Meta è rimasto disponibile in WhatsApp.

Secondo la Commissione UE, questa pratica potrebbe essere un abuso di posizione dominante sul mercato. In concreto, ciò significa che Meta sta sfruttando la sua posizione di forza nel mercato dei messaggeri per avvantaggiare la propria offerta e rallentare la concorrenza.

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Il compromesso su WhatsApp non è sufficiente per l'UE

La Commissione sostiene che i servizi di messaggistica sono diventati un importante canale di distribuzione per molti fornitori di AI. Se non si è rappresentati su una piattaforma con miliardi di utenti, si perde potenzialmente la portata e l'accesso a nuovi clienti. Meta ha cercato invano un compromesso: sia la proposta di concedere ai fornitori di IA rivali l'accesso alle interfacce interessate a pagamento, sia l'uso gratuito delle API per un periodo di tempo limitato non erano sufficienti per l'UE. A suo parere, le tariffe proposte avrebbero rappresentato un ostacolo significativo per molti fornitori. Invece, Bruxelles chiede ora a Meta di ripristinare le condizioni precedenti. I concorrenti dovrebbero tornare a poter integrare gratuitamente i loro servizi di intelligenza artificiale in WhatsApp.

Tali misure provvisorie «» sono una misura drastica. La Commissione vi ricorre solo se vede una minaccia immediata alla concorrenza e teme che le decisioni successive possano arrivare troppo tardi. L'attuale ingiunzione è provvisoria e deve rimanere in vigore fino a quando il procedimento non sarà concluso o non verrà presa un'altra decisione.

Meta ha criticato la decisione della Commissione UE e ha annunciato che intraprenderà un'azione legale contro di essa. Secondo l'azienda, i fornitori di AI hanno numerose altre opzioni per distribuire i loro servizi. Meta sostiene inoltre che la misura andrà a vantaggio soprattutto di altri importanti concorrenti.

Tuttavia, c'è la minaccia di multe drastiche: se Meta non implementa i requisiti della Commissione o se il procedimento in corso porta a una violazione della legge sulla concorrenza, possono essere imposte multe fino al percento del fatturato annuale globale di un'azienda.

Immagine di copertina: Shutterstock

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