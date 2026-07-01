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Il governo degli Stati Uniti rende nuovamente disponibili i modelli di IA di Anthropic

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 1.7.2026

Il Ministero del Commercio degli Stati Uniti revoca i controlli sulle esportazioni per Mythos 5 e Fable 5. I due modelli di IA di Anthropic erano stati vietati tre settimane fa perché ritenuti troppo pericolosi.

Dopo una pausa forzata di tre settimane, Anthropic può tornare a offrire i suoi modelli di IA Fable 5 e Mythos 5. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha revocato i controlli sulle esportazioni che erano stati imposti a metà giugno. Anthropic ha annunciato che, a partire da mercoledì, ripristinerà gradualmente l’accesso a Fable 5 in tutto il mondo sulle proprie piattaforme Claude. Mythos 5 rimane per ora riservato a una selezione di partner.

In precedenza, il governo aveva obbligato l’azienda a bloccare l’accesso a entrambi i modelli per i cittadini stranieri, anche all’interno degli Stati Uniti. Poiché Anthropic non era in grado di attuare questa disposizione in modo tecnicamente affidabile, l’azienda ha ritirato Fable 5 e Mythos 5 dalla rete a livello globale. Le autorità hanno giustificato la mossa con motivi di sicurezza: alcuni ricercatori, tra cui quelli di Amazon, avevano dimostrato che, nonostante i meccanismi di protezione, Fable 5 può essere utilizzato come strumento per la criminalità informatica.

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Un modello aperto proveniente dalla Cina aumenta la pressione

In un post sul blog Anthropic descrive le condizioni alle quali i modelli tornano disponibili. Un classificatore di sicurezza migliorato dovrebbe bloccare il noto approccio di jailbreak in oltre il 99% dei casi. Se una richiesta viene intercettata, l’utente viene informato e il prompt viene inoltrato al modello più debole, Opus 4.8.

Allo stesso tempo, Anthropic sta rafforzando la collaborazione con il governo degli Stati Uniti. Le autorità dovrebbero avere accesso in anteprima ai modelli rilevanti per la sicurezza. In caso di jailbreak appena scoperti, l’azienda intende informare il governo più rapidamente. Secondo il post sul blog, Anthropic sta inoltre lavorando con partner come Amazon, Microsoft e Google a un quadro di riferimento per valutare i jailbreak in modo uniforme.

Allo stesso tempo, cresce la pressione della concorrenza internazionale. L’azienda cinese Zhipu AI ha pubblicato un modello Open-Weight chiamato GLM‑5.2. Anche se per i compiti generali sembra essere un po’ indietro rispetto ai modelli di Anthropic e OpenAI, nel campo della sicurezza informatica dovrebbe riuscire a tenere il passo con Mythos.

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Il rilascio allevia, almeno in parte, il conflitto tra Anthropic e Washington. Anthropic si riprende un modello di IA di spicco proprio alla vigilia della prevista quotazione in borsa. Allo stesso tempo, il governo si riserva un’introduzione graduale e Mythos 5 rimane per ora riservato a un elenco di organizzazioni preventivamente autorizzate. Per le aziende europee rimane così evidente quanto siano dipendenti dalle decisioni normative degli Stati Uniti.

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