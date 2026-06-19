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I dati trapelati lo dimostrano: OpenAI registra perdite enormi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.6.2026

L'azienda che ha creato ChatGPT l'anno scorso ha speso 21 miliardi di dollari in più di quanto ne abbia incassato. Le perdite sono di gran lunga superiori a quelle registrate in passato da altre aziende tecnologiche nella loro fase di crescita.

OpenAI sta accumulando perdite enormi. Lo riferisce il giornalista finanziario indipendente Ed Zitron, che fa riferimento a documenti trapelati, verificati anche dall’ «Financial Times».

Nel 2025 OpenAI ha incassato circa 13 miliardi di dollari e ne ha spesi 34 miliardi. Ne è risultata una perdita operativa di circa 21 miliardi. La perdita netta è arrivata addirittura a 60 miliardi. In questa cifra sono però inclusi effetti una tantum legati alla trasformazione da organizzazione no profit a società a scopo di lucro. In questo contesto, OpenAI ha dovuto rivalutare le quote dei vecchi investitori, sia esterni che interni.

Crescita a tutti i costi

I ricavi sono più che triplicati nel giro di un anno: da 3,7 miliardi di dollari nel 2024 a ben 13 miliardi nel 2025. Ma anche i costi sono esplosi. Nel 2025 OpenAI ha speso 19,2 miliardi in ricerca e sviluppo (2024: 7,8 miliardi), 7,5 miliardi in costi operativi diretti (2024: 2,6 miliardi) e 5,7 miliardi in vendite e marketing (2024: 1,1 miliardi).

Gran parte delle spese va alla potenza di calcolo. I documenti mostrano che nel 2025 OpenAI ha versato a Microsoft un totale di 17,2 miliardi di dollari, di cui 10,6 miliardi per l’addestramento di nuovi modelli e 6 miliardi per l’elaborazione dei prompt. Da notare anche i costi di marketing estremamente elevati. A fine anno, OpenAI disponeva di un patrimonio di poco superiore ai 50 miliardi, di cui circa la metà in contanti. Questa riserva attutisce, per il momento, le ingenti perdite annuali.

OpenAI sta inoltre investendo enormi somme nei centri di calcolo per rimanere in testa nella corsa all’IA. Entro il 2030 gli investimenti dovrebbero raggiungere un importo nell’ordine delle centinaia di miliardi. La parte del leone va ai produttori di chip come Nvidia e ai produttori di memorie come Samsung e SK Hynix. Dato che per farlo stanno spostando le loro capacità produttive, l’hardware per i consumatori finali diventa sempre più costoso e non fa quasi più progressi.

Perdite di dimensioni gigantesche

Le perdite elevate non sono nulla di insolito nelle fasi di crescita. Amazon e Tesla hanno registrato risultati in rosso per anni prima di diventare redditizie in modo sostenibile. Ma l’infrastruttura del settore dell’IA, fatta di data center, fibra ottica, approvvigionamento energetico e semiconduttori specializzati, è di gran lunga più costosa rispetto alle spese delle start-up del passato. Amazon ha perso in totale 2,8 miliardi nei primi 20 anni, prima di tornare in attivo. Tesla ci ha messo 17 anni e ha accumulato perdite per un totale di 6 miliardi.

Sono spiccioli rispetto ai 21 miliardi di dollari spesi da OpenAI in un solo anno. Nel settore dell’IA si punta generalmente in grande. Gli hyperscaler Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft e Oracle investono insieme diverse centinaia di miliardi di dollari all’anno in centri di calcolo. Le stime prevedono che le spese cumulative raggiungeranno presto 1,5 trilioni. Più del prodotto interno lordo della Svizzera.

Queste multinazionali registrano comunque degli utili, ma questi provengono per lo più da altri settori di attività. Inoltre, c’è chi critica il fatto che al momento stiano abbellendo i propri dati in due modi: In primo luogo, aumentano la presunta durata di vita delle loro infrastrutture e così devono ammortizzare meno nel breve termine. In secondo luogo, mantengono quote di start-up private, che vengono valutate sempre di più. Ma si tratta solo di plusvalenze contabili, che svaniscono nel nulla se queste aziende non funzionano a lungo termine.

OpenAI ha bisogno di nuovo capitale

La speranza delle aziende di IA è che gli investimenti si ripaghino nel lungo periodo grazie a maggiori efficienze e a nuovi settori di attività. I costi di ricerca e sviluppo potrebbero teoricamente diminuire, spianando così la strada alla redditività. A causa della forte concorrenza, però, finora è successo proprio il contrario, dato che le aziende cercano di superarsi a vicenda con modelli sempre migliori.

Retroscena Le aziende di IA si affacciano in borsa – e tu puoi acquistarne le azioni Samuel Buchmann 89 31

Per ora, quindi, OpenAI ha bisogno di nuovo capitale al più presto. Dopo che per anni i fondi sono arrivati da investitori privati, questa fonte sembra essersi lentamente esaurita. Per questo l’azienda sta pianificando la sua quotazione in borsa nel corso di quest’anno – proprio come la sua concorrente Anthropic. Nel frattempo, SpaceX ha già festeggiato il 12 giugno un primo giorno in borsa di grande successo e al momento ha una valutazione pari a quella di Amazon. Anche se lì si stanno accumulando ingenti perdite operative. Nel 2025, solo nel settore dell’IA si è registrato un passivo di 6,4 miliardi di dollari.

Immagine di copertina: Shutterstock

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