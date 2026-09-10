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Il nuovo aggiornamento per "No Man's Sky" trasforma lo spazio in un parco giochi

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 10.9.2026

L'aggiornamento gratuito "Cosmos" trasforma lo spazio di "No Man's Sky" in un universo vivente, ricco di stazioni spaziali, alleanze e nuove esplorazioni.

Come ogni anno: Hello Games rilascia un importante aggiornamento gratuito per «No Man’s Sky». Si chiama «Cosmos» e ti permette, tra le altre cose, di costruire le tue basi orbitali nello spazio e persino di assumere la direzione di una stazione spaziale. Con questo, il team prosegue il lavoro iniziato con aggiornamenti precedenti, come «Orbital» o «Voyager», che consentivano di progettare le proprie navi grazie agli architetti navali. Con il nuovo sistema di alleanze, l'aggiornamento migliora in particolare l'aspetto multiplayer del gioco.

Per «Cosmos», Hello Games si concentra per la prima volta in modo mirato sullo spazio. Dal rilascio di «No Man’s Sky», lo spazio ampiamente vuoto tra i corpi celesti non era cambiato affatto, nonostante il gioco venga costantemente definito un «Space Game».

Con questo aggiornamento, il team guidato dal capo dello studio Sean Murray vuole far sì che lo spazio sembri vivo: ora puoi costruire, stringere alleanze e scoprire attività. Nel trailer, Hello Games suggerisce inoltre ulteriori nuove scoperte nel cosmo. Tra le altre cose, è possibile vedere un'enorme creatura che vola liberamente nello spazio.

Dieci anni dopo il lancio travagliato, lo studio di sviluppo continua quindi a lavorare al suo gioco e a offrire nuovi contenuti senza proporli come DLC a pagamento. Con questo aggiornamento, «No Man’s Sky» raggiunge ora la versione 7.0. È disponibile per il download su tutte le piattaforme. «No Man’s Sky» è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 e 2, Mac, PSVR 1 e 2, PC VR e Game Pass.

In occasione dell'anniversario, c'è una nuova spedizione della community chiamata «Our Journey Continues». Ti guida attraverso le tappe centrali della storia di No Man's Sky e ti premia, tra le altre cose, con oggetti decorativi esclusivi.

Stazioni spaziali e alleanze personali

La costruzione di basi sui pianeti è stata una parte importante del gioco fin dall'inizio. Ora puoi costruire il palazzo dei tuoi sogni da zero anche nel mezzo dello spazio o su grandi asteroidi. Se non hai molta dimestichezza con il sistema di costruzione modulare, puoi farti nominare direttore di una stazione spaziale esistente, a patto di avere una reputazione sufficientemente buona. A quel punto potrai gestirla come preferisci: decorazioni, ristrutturazioni ed espansioni sono tutte possibili.

Con il nuovo aggiornamento, ora puoi costruire stazioni che fluttuano liberamente o costruite su asteroidi.

Fonte: Hello Games

Come direttore o direttrice di una stazione spaziale, puoi inoltre fondare un'alleanza e trasformare la stazione nella sua base. Le alleanze sono un nuovo modo per riunire i giocatori in una comunità. Corrispondono all'incirca a un sistema di gilde che potresti conoscere da altri giochi MMO. Le alleanze possono includere solo la tua cerchia di amici o, secondo Murray, anche decine di migliaia di persone. Oltre alle missioni di esplorazione congiunte, le alleanze possono anche competere tra loro in sfide territoriali e assicurarsi posizioni elevate nelle nuove classifiche.

Nuove attività nello spazio

Con l'aggiornamento, arrivano nel gioco anche le mappe dei sistemi stellari. Se scansioni un sistema stellare, una mappa ti mostrerà, oltre ai pianeti e alle stazioni spaziali, altri punti di interesse come anomalie e segnali sconosciuti. Questo migliora notevolmente la panoramica e la navigazione.

Le mappe tridimensionali dei sistemi stellari ti mostrano i punti di interesse.

Fonte: Hello Games

È possibile trovare, ad esempio, grandi relitti di navi abbandonate. Puoi esplorarli e, con un po' di fortuna, recuperare risorse e tecnologie preziose. Con l'aiuto di nuovi strumenti di recupero, è persino possibile smantellare e trasportare via parti dei relitti direttamente. Non è del tutto privo di rischi: i relitti possono essere instabili ed esplodere.

Molti nuovi oggetti nello spazio forniscono risorse esclusive che possono essere lavorate e vendute nei nuovi avamposti. Ti offrono inoltre incarichi e missioni. Alcuni avamposti devono prima essere liberati da minacce biologiche prima di poterli riconquistare.

Inoltre, ora ci sono nuove aree nello spazio, tra cui cinture di asteroidi di ghiaccio e roccia, campi di detriti e piattaforme di asteroidi. Se vuoi, ora puoi anche volare pericolosamente vicino alle stelle.

Nel complesso, «Cosmos» trasforma lo spazio, finora spesso utilizzato solo come zona di transito, in uno spazio di gioco molto più vivo, con attività proprie, progetti di costruzione e obiettivi a lungo termine.

Immagine di copertina: Ciao Giochi

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