Retroscena 10 0

"Dune: Awakening" porta tanti nuovi contenuti gratuiti

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 3.2.2026

Funcom sta lanciando un contrattacco contro la stanchezza del deserto. Il Capitolo 3 semplifica le cose per chi torna e porta tanti nuovi contenuti, la maggior parte dei quali gratuiti. Scopri cosa ti aspetta qui.

A mezzo anno dall'uscita di «Dune: Awakening», il gioco di sopravvivenza nell'universo del pianeta desertico di Franchi Herbert è diventato silenzioso. Il Capitolo 3 è ora il più grande aggiornamento di contenuti fino ad oggi. Forse questo ti farà venire voglia di rispolverare la tua tuta e di tornare a salire sull'ornitottero.

L'aggiornamento porta nuovi contenuti di gioco gratuiti per i giocatori avanzati, miglioramenti della qualità della vita e il DLC a pagamento «Plunderer of the Wastelands», che contiene principalmente nuovi moduli di costruzione per la tua base.

Aiuto per il rientro

«Ma la mia base è andata perduta e non ho voglia di ricominciare tutto da capo», starai pensando. Sei uno delle migliaia di giocatori che non si sono collegati abbastanza spesso per alimentare la base sul server live e pagare le tasse all'Imperatore. Per questo motivo è difficile rientrare nel gioco.

Funcom fornisce finalmente un rimedio. Chiunque abbia perso tutto e si ricolleghi ora riceverà in regalo un pacchetto di risorse. Il contenuto dipende dai tuoi progressi nel gioco. Ho chiesto in giro e ho scoperto che il materiale è sufficiente per costruire una piccola base e alcune macchine. Quindi non dovrai partire a piedi per trovare le risorse per un rifugio sgangherato.

Se costruisci una nuova base ora, non è detto che la perderai di nuovo. Da dicembre è disponibile uno strumento di ricostruzione delle basi che ti permette di salvare fino a tre basi, comprese tutte le casse di stoccaggio, e di riproporle in un secondo momento senza alcuno sforzo.

Opinione «Dune: Awakening»: le vostre costruzioni sono uno scempio di Debora Pape

Inoltre, con il nuovo aggiornamento l'Imperatore rinuncia a tutte le tasse. Fino ad ora, tutti coloro che mantenevano una base su Arrakis dovevano pagare una tassa di proprietà per garantire l'esistenza della base. Pagare le tasse non è divertente nemmeno nei giochi, ecco perché non esistono più. La banca della capitale ora ti offre anche più spazio per i tuoi effetti personali. Ora è anche possibile cambiare server. Puoi trasferirti in un altro server insieme alla tua base.

Nuovi contenuti di gioco gratuiti

L'aggiornamento include anche altre piccole modifiche, ma spesso richieste. Gli appassionati di costruzione di basi possono contare su nuovi moduli. Le parti di costruzione dell'Observer Set, che in precedenza erano disponibili solo temporaneamente tramite i drop di Twitch, ora sono disponibili anche in gioco. Sono molto felice di questo perché mi mancavano i drop e mi piace l'aspetto del set. Tutti gli altri set stanno ricevendo nuovi cancelli che sono anche abbastanza grandi per le carrozze.

Inoltre, ora puoi anche dare nuovi colori al tuo equipaggiamento. L'aggiornamento include due nuovi tipi di armi: le doppie lame e il missile piro.

Il capitolo 3 si concentra sulle nuove attività da svolgere lontano dal Deserto Profondo. Queste includono cinque nuove stazioni di prova imperiali, cinque nuove missioni e il sistema Landsraad completamente rivisitato.

Le doppie lame sono uno dei due nuovi tipi di armi.

Fonte: Funcom

Puoi raggiungere le nuove aree attraverso la mappa terrestre. Quando voli sulla mappa, non dovrai più prestare attenzione all'acqua e al carburante sufficiente: Funcom ha eliminato questa funzione superflua.

Cinque stazioni di prova con difficoltà personalizzabile

Le nuove stazioni di prova offrono ciascuna una propria impostazione, come la radioattività o l'elettricità. Questi argomenti non solo assicurano un design personalizzato dell'ambiente, ma offrono anche le meccaniche corrispondenti, anche per le battaglie con i boss.

Il livello di difficoltà è stato modificato.

Il livello di difficoltà delle stazioni di prova può essere regolato prima di entrarvi. Questo determina anche il bottino che raccoglierai quando le completerai con successo. Le stazioni di prova sono pensate per i gruppi, ma, secondo gli sviluppatori, possono essere giocate anche da soli. Poiché le stazioni sono istanziate, non incontrerai nessun giocatore che non faccia parte del tuo gruppo.

Questa nuova stazione di prova sembra piuttosto malsana.

Fonte: Funcom

Il nuovo sistema Landsraad

Funcom ha completamente rivisto il sistema del Landsraad. In precedenza, consisteva in missioni ripetibili per diverse case nobiliari. Questo ti permetteva di ottenere l'accesso a mercanti speciali della fazione e di impostare i buff a livello di server come gilda. Il Capitolo 3 sblocca un nuovo albero di specializzazione con cinque percorsi e un totale di 500 perk. Qui potrai affinare le tue abilità, come il combattimento, l'esplorazione e la raccolta.

Tuttavia, il capitolo 3 sblocca un nuovo albero di specializzazione con cinque percorsi e un totale di 500 perk.

Tuttavia, puoi guadagnare i punti necessari solo completando le missioni del Landsraad. Tra le altre cose, ti porteranno nelle nuove aree della mappa terrestre.

Il nuovo albero delle specializzazioni ti offre molte possibilità di migliorare le tue abilità nell'endgame.

Fonte: Funcom

Sono stati introdotti anche gli Augments, modifiche che possono essere create per il tuo equipaggiamento di Livello 6. Hanno anche un proprio ramo di specializzazione: per applicare i potenziamenti al tuo equipaggiamento, devi completare le missioni di Landsraad e investire punti abilità.

La storia continua

Nel Capitolo 2 sono state introdotte diverse nuove trame: Indagini su una serie di omicidi ad Arrakeen, una cospirazione imperiale e tensioni tra le case Atreides e Harkonnen. Funcom ha mantenuto il riserbo sui dettagli della trama del Capitolo 3. Tuttavia, la storia è destinata a continuare senza soluzione di continuità rispetto agli eventi precedenti.

Incontrerai un «Face Dancer», un mutaforma. Si tratta di persone create artificialmente che possono cambiare completamente il loro aspetto. Nel corso della storia, entrerai in un'arena di duelli e combatterai battaglie gladiatorie. Dovrai anche affrontare la fazione dei contrabbandieri.

DLC: «Predatori delle Terre Desolate»

Mentre le modifiche descritte finora sono gratuite, dovrai pagare per il DLC «Raiders of the Wastelands». Tuttavia, è già incluso nel Season Pass. Si tratta di un set con 74 moduli base nel design «Smuggler», 17 parti deco, tre set di armature, due varianti di armi e una skin buggy.

Ecco come appare l'interno del set Smuggler.

Fonte: Funcom

Questo è il pacchetto più completo per gli appassionati di costruzione di basi. Le parti dell'edificio dall'aspetto industriale ricordano «Star Wars». Offrono più varianti, come tetti in tela e doghe metalliche e diversi elementi per le finestre.

Immagine di copertina: Funcom/Nuova stazione di prova

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







