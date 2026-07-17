Novità e trend 2 1

I trailer e gli annunci più importanti della settimana nel mondo dei videogiochi

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 18.7.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer più avvincenti e le novità della settimana scorsa (dal 18 al 25 luglio).

Nell'immagine di copertina, da sinistra a destra: «Agent 64», «Battlefield 6», «Final Fantasy Resonance», «Blast Vein»

Divertiti a curiosare e ad aggiungere titoli alla tua lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Grain Rot»

Dietro questo titolo ti aspetta un gioco di sopravvivenza in gruppo. In questo caotico gioco horror di estrazione, fino a quattro persone esplorano un avamposto abbandonato. Non dovrai stare attento solo ai mostri, ma anche ai tuoi presunti amici.

Data: 7 agosto

Disponibile su: PC

«Coloratura»

Nel trailer non c’è quasi nulla da vedere, ma in un certo senso è proprio questo il punto. Vesti i panni della giovane musicista Alex, che ha perso la vista. Il gioco è interamente in bianco e nero. Il gioco si concentra sul senso dell’udito. È così che risolvi gli enigmi e vivi una storia insolita.

Data: ottobre

Disponibile su: PS5, PC

«Unfrost»

Uno sparatutto horror cooperativo in cui dai la caccia a un’antichissima creatura in Antartide. Ti piacciono i mostri tentacolari in stile Cthulhu? Allora sei nel posto giusto.

Data: a breve

Disponibile su: PC

«Ratchet & Clank: Ranger Rumble»

Visto che non c’è nessuna nuova avventura in vista per la PS5, magari puoi consolarti con questo spin-off free-to-play. Si tratta di un gioco multiplayer in cui ti duelli con altri giocatori. Puoi scegliere tra diversi eroi dell’ «Ratchet & Clank»-universo.

Data: a breve

Disponibile su: Android e iOS

«Salvation: Echoes of War»

Ma che ti è saltato in mente a chi ha scelto la canzone per questo trailer? Non c’entra proprio nulla, al punto che dalle risate non riesco quasi a seguire questo strano gioco di infiltrazione in un mondo infernale. Di tanto in tanto piloti anche un aereo da combattimento. Sembra pazzesco.

Data: presto

In uscita per: PC

«Blast Vein»

In questo FPS retrò monocromatico con meccaniche roguelike ti fai strada sparando in un mondo fatto di carne e macchine. Qui H.R. Giger si sarebbe sentito proprio a casa.

Data: a breve

Disponibile su: PC

«Black Tides: The Curse of Blackbeard»

Se dopo «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» hai ancora voglia di un’avventura piratesca, potrai calarti nei panni del figlio di Barbanera. Il trailer non svela molto, ma la trama sembra intrigante.

Data: sconosciuta

Disponibile su: PS5

Aggiornamenti sui trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi e le loro espansioni sono già stati presentati e ora hanno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Farming Camp»

Questo simpatico gioco di fattoria ha una data di uscita e c’è anche un nuovo trailer. Se cerchi un’alternativa a «Stardew Valley», sei nel posto giusto.

Data: 24 settembre

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Beast of Reincarnation»

Lo studio Pokémon Game Freak dimostra con l’ «-style Beast of Reincarnation» di saper realizzare anche giochi dall’aspetto accattivante. Ironia della sorte, a differenza di tutti gli altri titoli dello studio, questo gioco non uscirà su Switch.

Data: 4 agosto

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Final Fantasy Resonance»

Di solito non ho molto a che fare con «Final Fantasy», ma mi piace quel look pixelato in stile tilt-shift che «Octopath Traveler» ha reso famoso. E poi mi andrebbe proprio di giocare di nuovo a combattimenti tattici a turni. Dopotutto, è da un bel po’ che non si vedono più nella serie «Final Fantasy».

Data: 22 ottobre

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Emberville»

È in cima alla mia lista dei desideri. Un gioco di ruolo d’azione e avventura con grafica pixelata, che viene pubblicizzato come un incrocio tra «Diablo» e «Stardew Valley». Parole grosse. Speriamo che il gioco sia all’altezza.

Data: 27 ottobre

Disponibile su: PC

«Agent 64»

Finalmente un gioco che non si nasconde dietro «GTA 6». Il successore spirituale di «Goldeneye 64» esce due settimane prima del capolavoro di Rockstar e promette un FPS retrò di altissima qualità. Proprio come il grande capostipite per Nintendo 64, «Agent 64» offre, oltre alla campagna, anche l’azione multiplayer.

Data: 8 novembre

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre novità.

«A Game About Chopping Trees»

Il titolo dice già tutto. In questo gioco si tratta di abbattere alberi. Puoi potenziare la tua attrezzatura, esplorare il mondo o sorseggiare una tazza di tè in riva a un laghetto tranquillo. Il trailer di lancio ti fa sicuramente venire voglia di far volare i trucioli.

Data: disponibile

Disponibile per: PC

«Mario Tennis Fever»

Questo divertente gioco di tennis riceve un aggiornamento gratuito. Sono inclusi un nuovo campo da tennis e una nuova racchetta che crea un buco nero.

Data: disponibile

In uscita su: Switch 2

«Battlefield 6»

Il trailer della quarta stagione riporta in scena le battaglie navali e con esse anche la mappa cult per eccellenza: Wake Island.

Data: 21 luglio

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Grim Dawn: Fangs of Asterkarn»

«Fangs of Asterkarn» è un’espansione per l’action-RPG. Aggiunge una nuova regione, nuovi nemici e tantissime nuove armi.

Data: 23 luglio

Disponibile per: PC

«The King Is Watching»

Un gioco assolutamente fantastico, in cui ho passato innumerevoli ore sul PC. Ora arriva il lancio su console. È un mix tra un tower defense e un city builder rudimentale. Difendi il tuo castello dagli invasori con un esercito sempre più stravagante, come i draghi fatti in casa.

Data: 29 luglio

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

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