Novità e trend 2 0

I trailer e gli annunci più importanti della settimana nel mondo dei videogiochi

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 20.6.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer più avvincenti e le novità della settimana scorsa (dal 13 al 20 giugno).

Nell'immagine di copertina, da sinistra a destra: «Wicked Delights», «Dave the Diver: Into the Jungle DLC», «Clive Barker's Hellraiser: Revival».

Divertiti a curiosare e ad aggiungere titoli alla tua lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Stationbreak»

Un gioco di costruzione fantascientifico in cui sei costantemente braccato da uno sciame alieno. Come comandante di una flotta, fuggi dall’inarrestabile minaccia aliena, viaggi attraverso sistemi stellari ostili e cerchi in qualche modo di sopravvivere. La musica nel trailer è rilassante. Il gameplay no.

Data: ???

Disponibile su: PC

«Wicked Delights»

Un gioco musicale apparentemente carino, dietro al quale ti aspettano scene horror cupe. Un mix interessante che, con il trailer di annuncio, ti fa venire voglia di saperne di più.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Aliens Took My Stuff»

A prima vista sembra un po’ come «Destroy All Humans», ma si gioca in modo completamente diverso. Nei panni di un alieno, il tuo obiettivo è rubare oggetti il più preziosi possibile dalle case degli umani – a scelta con un massimo di altri tre alieni.

Data: ???

Disponibile per: PC

Aggiornamenti sui trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi e le loro espansioni sono già stati presentati e ora hanno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Grand Theft Auto 6»

ALLARME! UN NUOVO TRAILER «DI GTA 6»!!!

Oh... è solo un trailer per svelare la copertina del gioco? Falso allarme. Ma ehi, presto Rockstar potrebbe regalarci un vero e proprio trailer di gameplay. Il perché, il come e il percome lo scoprirai in questo articolo:

Novità e trend «GTA 6»: svelata la copertina ufficiale e annunciata la data per i preordini digitali Domagoj Belancic 105 70

Data: 19 novembre

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S

«Clive Barker's Hellraiser: Revival»

Il gioco «Hellraiser»-Game, grazie al nuovo trailer, ha finalmente una data di uscita. Attenzione: il video è talmente raccapricciante che in alcuni punti è stato censurato.

Data: 8 ottobre

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Iron Nest: Heavy Turret Simulator»

Hai sempre sognato di comandare una macchina da guerra sovradimensionata in stile dieselpunk? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Il trailer ricorda «comandante di cannoni per la difesa planetaria». Una demo è disponibile da subito su Steam.

Data: Terzo trimestre 2026

Disponibile su: PC

«Guardians: Planetfall»

Sembra una versione in realtà virtuale di «Helldivers 2». A proposito di VR: trovi altri giochi per il tuo visore preferito nella UploadVR Showcase, dove sono stati presentati anche «Guardians: Planetfall».

Data: Early Access 2026

Disponibile su: Meta Quest, PC

Trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre novità.

«Dave the Diver: Into the Jungle DLC»

«Dave the Diver» si avventura nella giungla con un nuovo DLC. Lo studio di sviluppo Mintrocket festeggia l’occasione con un trailer live-action. Ehm, sì... in qualche modo divertente.

Data: da oggi

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion»

Anche il gioco di costruzione «Jurassic World Evolution 3» riceve un grande aggiornamento a pagamento con una campagna da film «» , basata sull’ultimo film «Rebirth». Prima di addentrarmi nell’argomento, dovrei però recuperare il film.

Data: da subito

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assassin's Creed: Shadows – Aggiornamento finale»

Il controverso «Assassin's Creed Shadows» riceve un ultimo aggiornamento circa un anno e mezzo dopo l'uscita. Nel trailer puoi vedere cosa includono i contenuti gratuiti. Con questo, il capitolo giapponese è chiuso e Ubisoft può dedicarsi completamente al prossimo remake di «Black Flag».

Data: 16 luglio

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Overwatch Stagione 3: Into the Tiger’s Den»

C’è ancora qualcuno qui che gioca a «Overwatch»? Se sì, dai un’occhiata al trailer della Stagione 3 e scrivimi nei commenti se ti piace. Da «Overwatch»-outsider, almeno l’estetica neon giapponese mi piace un sacco.

Data: da subito

Disponibile su: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Crime Boss: Rockay City - Aggiornamento 21»

Sono sbalordito dal fatto che «Crime Boss: Rockay City» sia rimasto in vita così a lungo. Nella mia recensione del 4 aprile 2023 avevo definito questo sparatutto multiplayer «un disastro spettacolare». Nonostante un cast meravigliosamente trash (tra cui Chuck Norris, Vanilla Ice e Danny Trejo), questa dichiarazione d’amore ai film d’azione degli anni Novanta è fallita a causa del gameplay noioso.

Recensione «Crime Boss: Rockay City» alla prova: azione scialba con Chuck Norris, Danny Trejo e Vanilla Ice Domagoj Belancic 17 16

Ciononostante, gli Ingame Studios hanno continuato ad aggiornare il loro capolavoro «» con numerosi aggiornamenti. Con l’ «, l’aggiornamento 21» arriva il più grande di sempre – con una nuova modalità storia, una nuova modalità di gioco e il supporto per le mod. Cosa ci fanno gli alieni nel trailer? Non ne ho idea.

Data: da subito

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Destiny 2»

Se ancora non lo sapevi: «Destiny 2» è finito. In un trailer commovente, Bungie ripercorre il viaggio che milioni di fan hanno intrapreso con il gioco.

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