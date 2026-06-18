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«GTA 6»: svelata la copertina ufficiale e annunciata la data per i preordini digitali

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 18.6.2026

Rockstar Games ha pubblicato la copertina ufficiale di «Grand Theft Auto 6». Inoltre, l'azienda ha rivelato la data di inizio dei preordini, fornendo così qualche indizio sul terzo trailer.

Siamo nella fase finale. Tra circa cinque mesi dovrebbe uscire l’epopea gangsteristica di Rockstar, «GTA 6» per PS5 e Xbox Series X/S. Lo studio non sta rivelando molte nuove informazioni su questo mega-gioco. L’ultimo trailer risale già a più di un anno fa e l’ultimo aggiornamento ufficiale sul gioco è stato il rinvio dal 26 maggio al 19 novembre 2026. A causa del silenzio stampa, molti fan temevano che il gioco potesse essere rinviato di nuovo.

Ora Rockstar torna con un comunicato stampa super conciso e rivela che potrai preordinare il gioco a partire dal 25 giugno sul PlayStation Store e sul Microsoft Store. È probabile che in quella data Rockstar ci regali anche un nuovo trailer – speriamo con le prime scene di gameplay.

Questo coincide con le dichiarazioni passate del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che a maggio aveva accennato al fatto che la fase di marketing per «GTA 6» sarebbe iniziata in estate.

Opinione Si prevede un autunno di fuoco per i videogiochi e la colpa è di «GTA 6» Domagoj Belancic 271 253

Inoltre, Rockstar Games ha pubblicato l’artwork ufficiale della copertina di «GTA 6». E sì, c’è persino un trailer dedicato alla copertina:

La copertina ha il tipico stile a riquadri. In alto al centro ci sono i due protagonisti del gioco, Jason Duval e Lucia Caminos. A destra del logo c’è Boobie Ike, il boss mafioso che assomiglia a Rick Ross e che abbiamo già visto nel secondo trailer.

Sotto il logo, l’esperto rapinatore di banche Raul Bautista si prepara con una pistola al suo prossimo colpo. Anche questo personaggio losco era già apparso nel secondo trailer. A sinistra della scritta « «» «GTA 6» «» », la nuova ragazza in copertina, ancora senza nome, posa in un vestito succinto con una lattina in mano.

La copertina di «Grand Theft Auto 6».

Fonte: Rockstar Games.

Come di consueto per «GTA», anche su questa copertina ci sono tantissimi veicoli: un elicottero, una moto, un'auto di lusso e un motoscafo sfrecciano nell'immagine.

Mentre sulla copertina di «GTA 5» si vedeva ancora Chop, il rottweiler di Franklin, un feroce alligatore fa bella mostra di sé sulla copertina di «GTA 6». Chissà se si può tenere anche questo killer squamoso come animale domestico?

Ricordiamo che la copertina di «GTA 5» era così.

Fonte: Rockstar Games

Sul sito ufficiale c'è anche una nuova immagine di Vice City. Mostra la metropoli di notte, vista dal vivace quartiere del porto. Chissà quante droghe stanno contrabbandando proprio in questo momento?

Vice City by Night.

Fonte: Rockstar Games

Il primo trailer di «GTA 6» (del 5 dicembre 2023 – come vola il tempo!) lo trovi qui:

Il secondo trailer (del 6 maggio 2025) lo trovi qui:

Puoi leggere un'analisi dettagliata del trailer in questo articolo:

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