Novità e trend 11 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 11.7.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (4-11 luglio).

Sulla copertina da sinistra a destra: «The Henchmen», «Dune: Awakening», «The Cloudrooms».

Buon divertimento a curiosare e a mettere in wishlist!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Vampirium: 1997»

Chi ha bisogno di grafica? Questo walkthrough di gameplay di «Vampirium: 1997» mostra un'interfaccia utente estremamente ridotta, con molto testo e accenti visivi minimalisti. A livello di gameplay, ti aspetta una «sandbox immersiva» in cui puoi risolvere le missioni in molti modi diversi. Fresco e diverso.

Data: ???

Disponibile per: PC

«In Tenebris»

Restiamo con la grafica minimalista. In questo gioco sei cieco e ti orienti con l'ecolocalizzazione. Più rumore fai, più è probabile che i nemici ti sentano. Ottima idea per un gioco horror!

Data: ???

Disponibile per: PC

«King in the Mountain»

E si continua con il minimalismo. Il trailer di «King in the Mountain» ricorda giochi come «Dwarf Fortress». Interpreti un re esiliato in una montagna che vuole tornare al potere con oro, gemme e artefatti.

Data: ???

Disponibile per: PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.

«Orbitals»

Questo gioco cooperativo sembra un anime old-school. Nel trailer vedi la sequenza di apertura. Cosa altro ha da offrire il gioco, lo leggi nel rapporto di anteprima di Franziska:

Data: 3 settembre

Disponibile per: Switch 2

«Transport Fever 3»

Urban Games presenta un nuovo video di gameplay per «Transport Fever 3». I fan dei treni possono aspettarsi un'interfaccia più fluida, funzionalità ambientali sofisticate e pieno supporto mod direttamente al lancio. Manca ancora una data di uscita. Puoi leggere di più sul gioco in questa notizia:

Novità e trend Nuovi dettagli su "Transport Fever 3": Urban Games sta lavorando alla rifinitura Debora Pape 9 5

Data: ???

Disponibile per: PC

«Cloudrooms»

Come le Backrooms, ma sopra le nuvole. Sei intrappolato in uno «spazio liminale» e devi scappare cercando piccole anomalie. Il trailer suggerisce che il titolo si gioca in modo simile a «Exit 8».

Data: 21 luglio

Disponibile per: PC

«The Henchmen»

«Abbiamo GTA a casa.»

Data: da subito

Disponibile per: PC

«Dreadwoods Gatekeeper»

Interpreti un guardiano in un avamposto remoto e decidi chi può entrare e chi no. Il trailer suggerisce che ti aspetta un sacco di roba folle.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Dragon Ball Xenoverse 3»

Ti va di «Dragon Ball»? Il nuovo gioco «Xenoverse» mostra nel nuovo trailer approfondimenti sul gameplay e sul sistema di combattimento. Sembra fantastico. Lo pensa anche Franziska, che ha già annotato le sue prime impressioni in questa anteprima:

Retroscena Anteprima: «Dragon Ball Xenoverse 3» ti fa diventare un Super Saiyan Franziska Behner-Thang 9 1

Trailer per giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Doom: The Dark Ages – Revelations»

Un approfondimento sul DLC di «Doom: The Dark Ages» «Revelations». La mia impressione: sì, sembra «Doom». Auguro il meglio ai dipendenti di id Software – dopotutto, il loro studio è stato particolarmente colpito dall'ultima ondata di licenziamenti di Microsoft.

Data: da subito

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dune Awakening»

L'MMO di «Dune» di Funcom arriva su console. Con il porting, il gioco riceve anche un grande aggiornamento, anche per PC. La novità più significativa è una modalità single-player. Cosa altro puoi aspettarti, lo scopri nel video.

Le impressioni di Phil sulla versione PC le leggi in questo articolo:

Retroscena «Dune: Awakening»: coinvolgente e impegnativo Philipp Rüegg 69 28

Data: 22 settembre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, già disponibile per PC

«The Alters: The Last Variable»

L'insolito gioco di sopravvivenza sci-fi riceve un'espansione di circa 20 ore (!). Cosa ne pensa il collega Kevin del gioco base, lo leggi nella sua recensione:

Recensione Tra simulazione di costruzione e avventura di sopravvivenza: "The Alters" alla prova Kevin Hofer 6 3

Data: 13 luglio

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cronos: Lazarus»

Wohoooo! L'eccellente «Cronos: The New Dawn» riceve anche un'espansione. Dovrebbe essere molto più orientata all'azione rispetto all'originale. Se non hai ancora giocato al gioco, dovresti assolutamente recuperarlo – un must per tutti i fan dell'horror.

Recensione «Cronos: The New Dawn» alla prova: un capolavoro dell'horror, terrificante e quasi perfetto Domagoj Belancic 27 9

Data: fine 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Tetris 99»

Hmm, forse dovrei giocare di nuovo a «Tetris 99». Nel nuovo evento della coppa c'è una bella skin di «Star Fox» come ricompensa.

Data: fino al 13 luglio

Disponibile per: Switch

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