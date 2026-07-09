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Nuovi dettagli su "Transport Fever 3": Urban Games sta lavorando alla rifinitura

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 9.7.2026

Urban Games presenta un nuovo video di anteprima di "Transport Fever 3": i fan possono aspettarsi un'interfaccia più fluida, funzionalità ambientali intelligenti e il pieno supporto alle mod fin dal lancio.

Per mesi ci sono state poche nuove informazioni su «Transport Fever 3». Ora lo studio di Sciaffusa Urban Games ha pubblicato un altro video di anteprima che presenta alcuni nuovi dettagli sulla simulazione economica. Prima che tu lo chieda: non c'è ancora una data di uscita per il gioco. Urban Games punta ancora a una pubblicazione quest'anno.

Il quinto video non si concentra, come i precedenti First Look, su specifici aspetti tematici di «Transport Fever 3». Invece, offre approfondimenti sui miglioramenti e gli sviluppi su cui il team ha lavorato negli ultimi mesi. Si tratta quindi più di sottigliezze. Ho provato una versione preliminare del gioco a febbraio e nel video vedo alcune cose che non conoscevo dalla preview.

Retroscena «Transport Fever 3»: le strade congestionate sono in pericolo Debora Pape 104 27

Ottimizzazioni dell'interfaccia

Urban Games ha già sottolineato nell'intervista che ho condotto con gli sviluppatori l'anno scorso che «Transport Fever 3» dovrebbe essere più accessibile dei suoi predecessori. Le interfacce di gestione pulite e intuitive giocano un ruolo importante: dovresti dedicare meno tempo a menu e tabelle, spiega il Community Manager di Urban Games, Sam Bennett, in riferimento alla miriade di finestre di controllo nei giochi precedenti.

Il gestore delle linee unisce la gestione di linee, stazioni e veicoli in un'unica vista. Una novità è la possibilità di modificare il percorso delle linee tramite drag & drop direttamente nel mondo. In precedenza, per farlo, dovevi prima posizionare un waypoint sulla strada, quindi selezionare la sezione di linea corretta nel gestore delle linee e infine inserire manualmente il nuovo waypoint.

Le impostazioni del semaforo sono ora visibili direttamente all'incrocio.

Fonte: Urban Games

Quando sostituisci i veicoli, ora vedi in una visualizzazione chiara e colorata i pro e i contro del veicolo scelto rispetto al veicolo attuale. Anche la gestione dei semafori ora appare migliore rispetto alla preview. Le fasi verdi e rosse delle singole corsie vengono visualizzate direttamente nel mondo per il semaforo selezionato e la gestione delle fasi semaforiche è presentata in modo più chiaro nella finestra associata.

Gli effetti della sostituzione del veicolo sono ora più facili da comprendere nella finestra.

Fonte: Urban Games

Fasi di sviluppo e funzionalità sbloccabili

La tua azienda raggiunge livelli di sviluppo più elevati soddisfacendo le esigenze della città. In questo modo sblocchi edifici e funzioni aggiuntive. Questo è noto da tempo. Il video mostra ora un nuovo impianto che riduce l'inquinamento nel distretto comunale e quindi stimola lo sviluppo urbano. Come quasi tutto nel gioco, l'impianto non offre solo vantaggi: è molto rumoroso, quindi devi valutare attentamente il luogo di costruzione.

Anche le industrie contribuiscono all'inquinamento. Bennett spiega nel video che ogni poche fasi di sviluppo avrai la possibilità di ridurre l'inquinamento e il rumore di un'industria selezionata dell'80% tramite «inverdimento».

Con questo nuovo edificio puoi ridurre l'inquinamento nella tua città.

Fonte: Urban Games

Tra le funzioni sbloccabili ci sono anche le campagne di marketing. Una volta ogni cinque anni, puoi usarle per incoraggiare la popolazione di una città a utilizzare maggiormente i trasporti pubblici, stimolare l'economia e ridurre le emissioni.

Inoltre, il video di anteprima tratta brevemente la già nota possibilità di aprire attivamente nuove fonti di materie prime tramite prospezioni. Gli sviluppatori di Sciaffusa non forniscono dettagli. Il video suggerisce che un aereo sorvola il distretto alla ricerca di materie prime. Le industrie sorgono fondamentalmente solo in regioni in cui sono prevedibili, come le cave in montagna e le raffinerie di petrolio vicino ai corsi d'acqua. Questo dovrebbe rendere il mondo di gioco più realistico.

Parco veicoli, punti di riferimento e miglioramenti estetici

A questo dovrebbe contribuire anche il nuovo sistema audio dinamico. A seconda del paesaggio e del tempo, sentirai suoni ambientali appropriati vicino al suolo: ad esempio, rane che gracidano nella palude e suoni della giungla nella foresta pluviale.

Inoltre, sono stati rivisti i modelli dei binari e la logica dei segnali. Dovrebbe darti «molte nuove possibilità» nel traffico ferroviario.

Ecco come appaiono i binari per velocità normali e alte.

Fonte: Urban Games

Urban Games continua a implementare altri veicoli: ora dovrebbero essere più di 300 e altri ne arriveranno. Il video mostra anche un nuovo punto di riferimento: Neuschwanstein. I punti di riferimento sono monumenti unici che conferiscono bonus speciali al rispettivo distretto comunale.

Al momento del lancio ci saranno già alcune mod

Le mod saranno disponibili su tutte le piattaforme a partire dal giorno del lancio. Urban Games afferma che decine di modder hanno già avuto accesso al gioco per quasi un anno e si assicureranno che alcune mod siano già disponibili al momento del rilascio.

Alla fine del video, Bennett annuncia un altro video di anteprima che si concentrerà, tra l'altro, sulla campagna del gioco. Le otto missioni della campagna dovrebbero servire sia come introduzione al gioco sia offrire sfide aggiuntive in seguito. Due di esse, la parata di carnevale «Mardi Gras» e il festival di Woodstock, le ho già potute provare nella preview. Il video anticipa un'altra missione: sembra che tu sia responsabile del successo del lancio di un razzo nello spazio.

Immagine di copertina: Giochi urbani

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