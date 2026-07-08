Novità e trend 5 0

Questi sono i nuovi giochi di Xbox Game Pass a luglio 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.7.2026

"Gears of War: Reloaded", "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" e "The Planet Crafter" arriveranno su Game Pass a luglio. In totale, undici giochi si aggiungeranno e dieci verranno rimossi.

La prima ondata di giochi di luglio per l'Xbox Game Pass è stata confermata. Microsoft aggiunge undici nuovi giochi o li include nell'abbonamento. Tra questi figurano «Gears of War: Reloaded», «Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» e «The Planet Crafter».

Quali sono i livelli dell'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Inoltre, esiste il PC Game Pass. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, a un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e a sconti per i membri. Premium estende questo accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi del Game Pass, l'accesso ai titoli "Day One" degli studi Microsoft, nonché a EA Play e al Cloud Gaming.

«Winds of Arcana: Ruination»

Quando: 6 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Metroidvania 2.5D, Action-Adventure, Gioco di ruolo

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Winds of Arcana: Ruination» è un Metroidvania ambientato in un mondo fantasy in rovina. Giochi nei panni di Aryn, che cerca i suoi compagni scomparsi e scopre antichi conflitti della terra.

Esplori aree interconnesse, trovi nuove abilità e raggiungi percorsi precedentemente bloccati. In combattimento, usi attacchi corpo a corpo, magia e varie attrezzature. La storia è completamente doppiata. Ci sono anche sezioni platform, battaglie contro i boss ed esplorazione opzionale.

«Gears of War: Reloaded»

Quando: 9 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Sparatutto in terza persona

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer



Con «Gears of War: Reloaded», il primo capitolo della serie sparatutto torna come remaster. Controlli Marcus Fenix e combatti con la Delta Squad attraverso un mondo invaso dall'Orda Locust.

Il sistema di copertura rimane centrale. Ti muovi da parete a parete, fiancheggi i nemici e sfrutti brevi finestre di tempo per contrattaccare. La nuova edizione include anche contenuti aggiuntivi dal periodo successivo al rilascio originale. Questi includono una sezione di campagna aggiuntiva, mappe multiplayer, personaggi e contenuti cosmetici.

«Tamashika»

Quando: 9 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Sparatutto arcade

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Tamashika» è uno sparatutto arcade veloce che si concentra su reazione, precisione e ritmo. L'attenzione non è sulla grande narrazione o sui sistemi di progressione estesi, ma sul gameplay immediato. Devi leggere i nemici, schivare i proiettili e cronometrare i tuoi movimenti con precisione. Ogni round richiede concentrazione, perché piccoli errori possono significare la fine.

«Ascend to Zero»

Quando: 13 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Roguelike d'azione

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Ascend to Zero» basa i suoi combattimenti sulla manipolazione del tempo. Ti muovi attraverso un mondo distrutto, rallenti i processi, controlli le situazioni e sferri attacchi in modo più mirato. Il progresso, tipico dei roguelike, avviene attraverso ripetute run, nuove combinazioni e una migliore comprensione del sistema. La meccanica del tempo ti aiuta a controllare i combattimenti, ma non ne elimina la pressione.

«PBA Pro Bowling 2026»

Quando: 14 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Simulazione sportiva

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer



«PBA Pro Bowling 2026» si concentra su una riproduzione realistica del bowling. Inizi come dilettante e ti fai strada fino a diventare un professionista PBA. L'attenzione è sulla tecnica di lancio, sul comportamento della palla, sui modelli di olio sulla pista e sull'adattamento alle condizioni mutevoli. Devi capire angoli, effetto, velocità e materiale se vuoi fare strike costantemente. Una carriera rappresenta il progresso. Inoltre, ci sono professionisti PBA con licenza e diverse modalità di gioco competitive.

«Quarantine Zone: The Last Check»

Quando: 15 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Gestione, Sopravvivenza, Gioco di decisioni

Tipo di gioco: Giocatore singolo



In «Quarantine Zone: The Last Check» assumi il controllo di un checkpoint in una città sull'orlo del collasso. Le persone vogliono passare, le risorse sono scarse e il pericolo di un'epidemia incombe su ogni decisione.

Esamini i sopravvissuti, valuti i rischi e devi impedire che gli infetti lascino la zona. Il gioco ricorda i giochi decisionali burocratici, ma applica questo approccio a uno scenario di zombie e crisi.

«Mavrix by Matt Jones»

Quando: 16 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Gioco sportivo, Open-World-Riding

Tipo di gioco: Multiplayer



«Mavrix by Matt Jones» non porta il nome dell'atleta britannico Red Bull per caso. Matt Jones è coinvolto nello sviluppo, quindi il gioco sportivo ruota attorno a mountain bike, trick e un mondo di gioco aperto. Esplori percorsi, cerchi linee, provi salti e gareggi contro altri giocatori. Inoltre, ci sono bici e abiti personalizzabili, sistemi di progressione ed elementi di carriera.

«Mavrix» sembra meno una simulazione classica e più un sandbox sportivo aperto che enfatizza velocità, stile e guida in compagnia.

«FixForce»

Quando: 17 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Platformer di estrazione cooperativo

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer cooperativo



«FixForce» combina platform, costruzione e strutture di estrazione. Interpreti un robot con un compito: gli umani non ci sono più, ma le riparazioni devono comunque essere fatte.

Da solo o con un massimo di altri cinque giocatori, ti rechi nei luoghi di intervento, raccogli rottami e li usi per costruire percorsi, torri e costruzioni. In questo modo raggiungi nuove aree e ottieni pezzi di ricambio per strane macchine e fari.

«Fogpiercer»

Quando: 17 luglio

Dove: PC

Come: Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Genere: Roguelike-Deckbuilder, Strategia

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Fogpiercer» ti manda con un treno attraverso un mondo di fantascienza avvolto nella nebbia. Il roguelike-deckbuilder ti permette di costruire nuove strategie attraverso carte, decisioni e tentativi ripetuti.

Nei combattimenti non contano solo i valori delle carte. Anche il posizionamento, le reazioni a catena e l'ambiente decidono se sopravvivi. Il treno funge da punto fisso del tuo viaggio attraverso un territorio pericoloso.

«The Planet Crafter»

Quando: 21 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Survival-Crafting, Costruzione, Terraforming

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online



«The Planet Crafter» ti dà un compito chiaro: rendere abitabile un pianeta ostile per gli esseri umani. Per farlo, raccogli risorse, costruisci una base e installi macchine che modificano l'atmosfera, la temperatura e il livello di ossigeno.

Il progresso non si manifesta solo nei numeri, ma anche nell'ambiente. Da un paesaggio ostile emergono gradualmente acqua, piante e sistemi più complessi.

Recensione Giocare a fare il piccolo dio: In "The Planet Crafter" creo un mondo vivente Debora Pape 12 0

«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2»

Quando: 21 luglio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass

Genere: Skateboard, Sport, Arcade

Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer



«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» riunisce i primi due capitoli della serie di skateboard in una versione rivisitata. Livelli, trick e professionisti tornano, ma sono stati modernizzati graficamente e tecnicamente.

Il gameplay rimane invariato: attraversi aree compatte, raccogli punti, completi obiettivi e combini trick per combo il più lunghe possibile. Il gioco vive di ritmo, conoscenza dei percorsi e riavvii rapidi.

Un round dura solo pochi minuti. Tuttavia, spesso vuoi giocare di nuovo subito perché un obiettivo è stato mancato di poco o una combo è stata interrotta. Inoltre, ci sono opzioni multiplayer.

video Test del prodotto "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2": Il campione è tornato Philipp Rüegg 19 21

Questi giochi lasciano il Game Pass

Come sempre, anche diversi titoli scompariranno dalla libreria del Game Pass. Questa volta accadrà il 15 luglio 2026. I titoli interessati sono «Dungeons of Hinterberg», «EA Sports FC 24», «Stellaris», «Golf With Your Friends», «Minami Lane», «Powerwash Simulator», «Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition», «Splitgate: Arena Reloaded», «Super Fantasy Kingdom» e «Techtonica». Fino ad allora, puoi ancora avviare i giochi tramite il Game Pass. Dopodiché, dovrai acquistarli se vuoi continuare a giocare.

Immagine di copertina: Xbox Game Studios

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







