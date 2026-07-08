Questi sono i nuovi giochi di Xbox Game Pass a luglio 2026
"Gears of War: Reloaded", "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" e "The Planet Crafter" arriveranno su Game Pass a luglio. In totale, undici giochi si aggiungeranno e dieci verranno rimossi.
La prima ondata di giochi di luglio per l'Xbox Game Pass è stata confermata. Microsoft aggiunge undici nuovi giochi o li include nell'abbonamento. Tra questi figurano «Gears of War: Reloaded», «Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» e «The Planet Crafter».
«Winds of Arcana: Ruination»
Quando: 6 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Metroidvania 2.5D, Action-Adventure, Gioco di ruolo
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Winds of Arcana: Ruination» è un Metroidvania ambientato in un mondo fantasy in rovina. Giochi nei panni di Aryn, che cerca i suoi compagni scomparsi e scopre antichi conflitti della terra.
Esplori aree interconnesse, trovi nuove abilità e raggiungi percorsi precedentemente bloccati. In combattimento, usi attacchi corpo a corpo, magia e varie attrezzature. La storia è completamente doppiata. Ci sono anche sezioni platform, battaglie contro i boss ed esplorazione opzionale.
«Gears of War: Reloaded»
Quando: 9 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC
Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass
Genere: Sparatutto in terza persona
Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer
Con «Gears of War: Reloaded», il primo capitolo della serie sparatutto torna come remaster. Controlli Marcus Fenix e combatti con la Delta Squad attraverso un mondo invaso dall'Orda Locust.
Il sistema di copertura rimane centrale. Ti muovi da parete a parete, fiancheggi i nemici e sfrutti brevi finestre di tempo per contrattaccare. La nuova edizione include anche contenuti aggiuntivi dal periodo successivo al rilascio originale. Questi includono una sezione di campagna aggiuntiva, mappe multiplayer, personaggi e contenuti cosmetici.
«Tamashika»
Quando: 9 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Sparatutto arcade
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Tamashika» è uno sparatutto arcade veloce che si concentra su reazione, precisione e ritmo. L'attenzione non è sulla grande narrazione o sui sistemi di progressione estesi, ma sul gameplay immediato. Devi leggere i nemici, schivare i proiettili e cronometrare i tuoi movimenti con precisione. Ogni round richiede concentrazione, perché piccoli errori possono significare la fine.
«Ascend to Zero»
Quando: 13 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC
Come: Game Pass Ultimate e PC Game Pass
Genere: Roguelike d'azione
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Ascend to Zero» basa i suoi combattimenti sulla manipolazione del tempo. Ti muovi attraverso un mondo distrutto, rallenti i processi, controlli le situazioni e sferri attacchi in modo più mirato. Il progresso, tipico dei roguelike, avviene attraverso ripetute run, nuove combinazioni e una migliore comprensione del sistema. La meccanica del tempo ti aiuta a controllare i combattimenti, ma non ne elimina la pressione.
«PBA Pro Bowling 2026»
Quando: 14 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Simulazione sportiva
Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer
«PBA Pro Bowling 2026» si concentra su una riproduzione realistica del bowling. Inizi come dilettante e ti fai strada fino a diventare un professionista PBA. L'attenzione è sulla tecnica di lancio, sul comportamento della palla, sui modelli di olio sulla pista e sull'adattamento alle condizioni mutevoli. Devi capire angoli, effetto, velocità e materiale se vuoi fare strike costantemente. Una carriera rappresenta il progresso. Inoltre, ci sono professionisti PBA con licenza e diverse modalità di gioco competitive.
«Quarantine Zone: The Last Check»
Quando: 15 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Nuovo in Game Pass Premium; già incluso in Game Pass Ultimate e PC Game Pass
Genere: Gestione, Sopravvivenza, Gioco di decisioni
Tipo di gioco: Giocatore singolo
In «Quarantine Zone: The Last Check» assumi il controllo di un checkpoint in una città sull'orlo del collasso. Le persone vogliono passare, le risorse sono scarse e il pericolo di un'epidemia incombe su ogni decisione.
Esamini i sopravvissuti, valuti i rischi e devi impedire che gli infetti lascino la zona. Il gioco ricorda i giochi decisionali burocratici, ma applica questo approccio a uno scenario di zombie e crisi.
«Mavrix by Matt Jones»
Quando: 16 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Gioco sportivo, Open-World-Riding
Tipo di gioco: Multiplayer
«Mavrix by Matt Jones» non porta il nome dell'atleta britannico Red Bull per caso. Matt Jones è coinvolto nello sviluppo, quindi il gioco sportivo ruota attorno a mountain bike, trick e un mondo di gioco aperto. Esplori percorsi, cerchi linee, provi salti e gareggi contro altri giocatori. Inoltre, ci sono bici e abiti personalizzabili, sistemi di progressione ed elementi di carriera.
«Mavrix» sembra meno una simulazione classica e più un sandbox sportivo aperto che enfatizza velocità, stile e guida in compagnia.
«FixForce»
Quando: 17 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Platformer di estrazione cooperativo
Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer cooperativo
«FixForce» combina platform, costruzione e strutture di estrazione. Interpreti un robot con un compito: gli umani non ci sono più, ma le riparazioni devono comunque essere fatte.
Da solo o con un massimo di altri cinque giocatori, ti rechi nei luoghi di intervento, raccogli rottami e li usi per costruire percorsi, torri e costruzioni. In questo modo raggiungi nuove aree e ottieni pezzi di ricambio per strane macchine e fari.
«Fogpiercer»
Quando: 17 luglio
Dove: PC
Come: Game Pass Ultimate e PC Game Pass
Genere: Roguelike-Deckbuilder, Strategia
Tipo di gioco: Giocatore singolo
«Fogpiercer» ti manda con un treno attraverso un mondo di fantascienza avvolto nella nebbia. Il roguelike-deckbuilder ti permette di costruire nuove strategie attraverso carte, decisioni e tentativi ripetuti.
Nei combattimenti non contano solo i valori delle carte. Anche il posizionamento, le reazioni a catena e l'ambiente decidono se sopravvivi. Il treno funge da punto fisso del tuo viaggio attraverso un territorio pericoloso.
«The Planet Crafter»
Quando: 21 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Survival-Crafting, Costruzione, Terraforming
Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online
«The Planet Crafter» ti dà un compito chiaro: rendere abitabile un pianeta ostile per gli esseri umani. Per farlo, raccogli risorse, costruisci una base e installi macchine che modificano l'atmosfera, la temperatura e il livello di ossigeno.
Il progresso non si manifesta solo nei numeri, ma anche nell'ambiente. Da un paesaggio ostile emergono gradualmente acqua, piante e sistemi più complessi.
«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2»
Quando: 21 luglio
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
Genere: Skateboard, Sport, Arcade
Tipo di gioco: Giocatore singolo e multiplayer
«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» riunisce i primi due capitoli della serie di skateboard in una versione rivisitata. Livelli, trick e professionisti tornano, ma sono stati modernizzati graficamente e tecnicamente.
Il gameplay rimane invariato: attraversi aree compatte, raccogli punti, completi obiettivi e combini trick per combo il più lunghe possibile. Il gioco vive di ritmo, conoscenza dei percorsi e riavvii rapidi.
Un round dura solo pochi minuti. Tuttavia, spesso vuoi giocare di nuovo subito perché un obiettivo è stato mancato di poco o una combo è stata interrotta. Inoltre, ci sono opzioni multiplayer.
Questi giochi lasciano il Game Pass
Come sempre, anche diversi titoli scompariranno dalla libreria del Game Pass. Questa volta accadrà il 15 luglio 2026. I titoli interessati sono «Dungeons of Hinterberg», «EA Sports FC 24», «Stellaris», «Golf With Your Friends», «Minami Lane», «Powerwash Simulator», «Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition», «Splitgate: Arena Reloaded», «Super Fantasy Kingdom» e «Techtonica». Fino ad allora, puoi ancora avviare i giochi tramite il Game Pass. Dopodiché, dovrai acquistarli se vuoi continuare a giocare.
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