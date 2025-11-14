Novità e trend 2 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 15.11.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dall'8 al 15 novembre).

In copertina, da sinistra a destra: «Gran Turismo 7: Power Pack», «Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows», «Horizon Steel Frontiers».

Sony ha presentato molti nuovi giochi ed espansioni di studi di sviluppatori giapponesi in un livestream la scorsa settimana. L'azienda sta anche portando due popolari serie di giochi su dispositivi mobili. Ma c'è stato molto da fare anche al di fuori del mondo Playstation, con il nuovo «Elden Ring», le nuove impressioni di «Metroid Prime 4» e gli annunci hardware di Valve.

Ecco una panoramica degli annunci più importanti

Nuovi giochi o DLC annunciati

La scorsa settimana sono stati annunciati questi nuovi giochi ed espansioni:

«Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows» - in arrivo

Era chiaro che prima o poi sarebbe stato rilasciato un DLC per il gioco multiplayer«Elden Ring». Il fatto che l'espansione sia in arrivo così presto è una sorpresa

Lo studio giapponese di culto From Software mostra in un trailer cosa i fan possono aspettarsi dall'espansione. Spoiler: come sempre, nemici grotteschi, musica epica e paesaggi oscuri.

Data: 4 dicembre

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Horizon Steel Frontiers» - il «Horizon» MMORPG è arrivato... ma non per PS5

Da tempo si vocifera che Sony stia lavorando a un MMORPG spin-off della famosa serie per Playstation «Horizon». Ora arriva la conferma ufficiale. I fan di Playstation devono essere molto forti ora. Per qualche motivo, Sony ha deciso di rilasciare il gioco solo su PC e dispositivi mobili. Ma che...?!

Qui puoi vedere un trailer di annuncio dettagliato:

Il gioco è sviluppato dallo studio sudcoreano NCSoft, che ha già molta esperienza nel genere con giochi come «Throne and Liberty» o «Lineage W». In termini di gameplay, «Horizon Steel Frontiers» sembra essere molto simile alla serie «Monster Hunter» di Capcom. E sì, si suppone che sia free-to-play.

Qui puoi vedere un secondo trailer con tanto di gameplay:

Data: ???

Rilasciato per: PC, Dispositivo mobile

«Ratchet & Clank: Ranger Rumble» - e un altro dispositivo mobile

Uno sparatutto multiplayer free-to-play nell'universo di «Ratchet &; Clank». Il gioco per cellulari ha un aspetto molto simile a un dispositivo mobile. Mi manca il fascino dei giochi originali.

Data: ???

Rilasciato per: Dispositivo mobile

«Gran Turismo 7: Power Pack» - Hardcore Racing

Sony continua a nutrire i fan della sua simulazione di corse con aggiornamenti importanti. L'espansione a pagamento «Power Pack» verrà rilasciata a breve e offrirà, tra le altre cose, gare hardcore realistiche. Per esempio, gare di resistenza di 24 ore per i giocatori «che vogliono mettere alla prova le loro abilità e la loro resistenza.»

Data:4. Dicembre

Rilasciato per: PS4, PS5

«Dynasty Warriors: Origins - Visions of Four Heroes» - epiche battaglie di massa

Il reboot della longeva serie d'azione di Koei Tecmo riceve un'espansione a pagamento con tanti nuovi contenuti, tra cui una nuova storia e nuove armi.

Puoi leggere la mia prova del gioco principale qui:

Recensione «Dynasty Warriors: Origins»: non ho mai visto battaglie così epiche in un gioco prima d'ora di Domagoj Belancic

Data: 22 gennaio

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Digimon Story Time Stranger - Episode Pack 1: Alternate Dimension» - prima del previsto

Il gioco di raccolta di mostri «Digimon Story Time Stranger» è appena uscito e Bandai Namco sta già preparando nuovi contenuti. La prima espansione a pagamento uscirà quest'inverno «» . Includerà nuove digievoluzioni di livello mega e contenuti aggiuntivi per la storia.

La prova di Kevin del gioco principale può essere trovata qui:

Recensione «Digimon Story Time Stranger» alla prova: un JRPG che crea dipendenza di Kevin Hofer

Data: Fine del 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«BrokenLore: Ascend» - arrampicata horror

Serafini Productions sta sfornando nuovi giochi «BrokenLore» come se non ci fosse un domani. L'ultimo spin-off «Ascend» combina l'arrampicata con elementi horror. Un mix entusiasmante.

In contemporanea è stata rivelata anche la data di uscita del già annunciato «BrokenLore: Unfollow» che uscirà il 16 gennaio 2026.

Data:2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«BlazBlue Entropy Effect X» - ora anche per console

Il roguelike d'azione e avventura «BlazBlue Entropy Effect» è stato originariamente rilasciato per PC e dispositivi mobile nel 2024. Il prossimo anno, il titolo farà il salto su console con una versione «X» ampliata. Il gioco è uno spin-off della serie di giochi di combattimento di lunga durata «BlazBlue».

Data: 12 febbraio 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Dreamcore: Rabbit Hole» - sogna dolcemente

Mi piace quando i giochi hanno a che fare con i sogni. Ecco perché il piccolo progetto indie «Dreamcore: Rabbit Hole» si è guadagnato un posto in questo elenco di highlights. Nel gioco, si esplorano luoghi in sogno.

Secondo lo studio Ankoku «, l'avventura è a volte accogliente, a volte inquietante, ma sempre un po' familiare, come il ricordo di un sogno o di un luogo in cui pensi di essere stato».

Puoi trovare un altro gioco letteralmente onirico nella mia prova di «Dreams of Another»:

Recensione «Dreams of Another» è diverso da ogni gioco a cui abbia mai giocato di Domagoj Belancic

Data: 2 marzo

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Call of Duty: Black Ops 7» - cosa è successo finora

Non ricordi cosa è successo prima degli eventi di «Black Ops 7»? Nemmeno io. Per fortuna, Activision ha messo a disposizione un trailer riassuntivo, giusto in tempo per il lancio, che riassume le trame più importanti:

Ho partecipato a un evento di anteprima a Londra prima del lancio e ho parlato con il team di sviluppo e gli attori. Puoi leggere di più a riguardo qui:

Retroscena «Call of Duty: Black Ops 7»: una conversazione con il team di sviluppo su grandi ambizioni e allucinazioni di Domagoj Belancic

Data: al momento

Pubblicato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«The Blood of Dawnwalker» - tanto gameplay

Bandai Namco offre un approfondimento sul gameplay del prossimo RPG dark fantasy in un video di quasi mezz'ora. Mostra il protagonista Coen mentre esplora il catherdral di Svartau. Naturalmente, ci sono anche persone e mostri di ogni tipo che il protagonista affronta lungo il cammino. Il video mostra anche i miglioramenti richiesti dalla Community, come le modifiche al sistema di combattimento e alla telecamera.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Pokopia» - approfondimenti sull'accogliente «gioco di Pokémon»

Cosa succede quando mescoli «Pokémon» con «Animal Crossing» e aggiungi un pizzico di «Minecraft»? La risposta è «Pokopia». Il nuovo trailer di dieci minuti mostra come puoi trasformare un paesaggio desolato in un'accogliente casa per tutti i tipi di mostri tascabili.

Data: 5 marzo 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Metroid Prime 4: Beyond» - in arrivo

Nintendo rivela dettagli sulla storia, il gameplay e le location di «Metroid Prime 4: Beyond» in un video dettagliato

Puoi leggere le mie prime impressioni sul gioco qui:

Data:4. Dicembre

Rilasciato per: Switch, Switch 2

«Dragon Quest VII Reimagined» - ancora bellissimo

Square Enix mostra un nuovo trailer per il remake del classico «Dragon Quest VII». E sembra ancora più bello del primo video. Coccoloso, colorato e con tanti bei dettagli. E finalmente qualcosa di diverso dall'inflazionato look HD-2D.

Data:5 febbraio 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Octopath Traveler 0» - Demo disponibile

A proposito dell'uso inflazionato del look HD 2D: «Octopath Traveler 0» è tornato con un nuovo trailer della storia e una demo. Puoi giocare ai videogiochi per tre ore prima del lancio. I tuoi salvataggi saranno trasferiti al gioco finito.

Data: 5 febbraio 2026

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls» - Combatti nella beta

Il gioco di combattimento Marvel degli esperti giapponesi di giochi di combattimento Arc System Works lancerà una seconda fase di beta chiusa a dicembre. In questa fase potrai giocare anche nei panni di Spider-Man e Ghost Rider. Probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima del rilascio.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, PC

Bonus trailer 1: «Super Mario Galaxy Movie»

Non è un trailer di un gioco, ma vale comunque la pena menzionarlo: il nuovo video di «Super Mario Galaxy Movie».

Il teaser presenta nuovi personaggi (Rosalina interpretata da Brie Larson e Bowser Jr. interpretato da Benny Safdie) e altri già noti. Questa volta l'idraulico viaggia nello spazio. Il film è basato sui due giochi «Super Mario Galaxy» e sembra già molto promettente.

Puoi trovare la mia prova della rimasterizzazione dei due giochi «Galaxy» qui:

Recensione Prezzo elevato, giochi celestiali: «Super Mario Galaxy 1 + 2» alla prova di Domagoj Belancic

Trailer bonus 2: nuovo hardware Steam

Valve ha presentato tre nuovi prodotti la scorsa settimana: gli occhiali VR Steam Frame, l'ibrido console-PC Steam Machine e un nuovo Steam Controller. Ecco una panoramica del nuovo hardware:

Trova tutte le informazioni sui nuovi giocattoli di Valve qui:

Novità e trend Valve presenta Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame di Philipp Rüegg

