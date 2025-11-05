Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2025 (parte 2)

Novità e trend
Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di ottobre e novembre 2025
di Kim Muntinga
La seconda ondata di giochi di novembre ti offre un mix colorato di generi diversi nel Game Pass. Impersona un uovo crudo, esplora il vuoto, spara ai nazisti e costruisci una città di topi.
Microsoft ha svelato la seconda ondata di giochi che verranno rilasciati nell'Xbox Game Pass a novembre. Come sempre, si tratta di un mix di nuove uscite e di classici (parzialmente rieditati). Tutti i titoli verranno rilasciati nelle prossime settimane e saranno disponibili per cloud, console o PC, a seconda del livello di abbonamento.
Quando: 5 novembre
Dove: Cloud, console e PC
Come: Game Pass Premium
Nello sparatutto tattico stealth «Sniper Elite: Resistance» affronti il Terzo Reich e hai la possibilità di sparare a molti nazisti. Vesti i panni dell'agente britannico Harry Hawker. La tua missione consiste nel collaborare con la Resistenza francese per impedire ai nazisti di sviluppare un'arma prodigiosa in un idilliaco castello in Francia.
C'è una campagna che puoi giocare da solo o in cooperativa con due giocatori, oltre a una modalità PvP e una Survival. Il gioco è stato rilasciato il 30 gennaio 2025.
Quando: 6 novembre
Dove: Cloud, PC e Xbox serie X|S
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
«Egging On» è disponibile direttamente all'uscita nel Game Pass.
Quando: 6 novembre
Dove: PC
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ottimamente, il gioco di strategia city-builder «Whiskerwood» ricorda «Timberborn» - ma al posto dei castori, impersoni dei topi. Costruisci un insediamento su una mappa di un'isola generata proceduralmente, che viene utilizzata per pagare alti tributi ai gatti. Per farlo, costruisci complesse catene di produzione che utilizzano anche nastri trasportatori. Ci sono delle stagioni, ognuna delle quali porta con sé delle sfide e delle opportunità.
Il gioco è disponibile direttamente nel Game Pass all'inizio dell'Early Access.
Quando: 7 novembre
Dove: Cloud, PC e Xbox Serie X|S
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
Oltre alla modalità per giocatore singolo, è disponibile una modalità cooperativa online per un massimo di quattro giocatori. Il gioco è stato rilasciato in Early Access nel 2023 e sarà rilasciato in versione completa il 7 novembre 2025.
Quando: 11 novembre
Dove: Cloud, PC e Xbox Serie X|S
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
Anche il gioco di avventura «Great God Grove» è piuttosto creativo. Il gioco, uscito nel 2024, colpisce per il suo aspetto stilizzato in 2D/2.5D e per il suo umorismo eccentrico. La trama ruota attorno a un'apocalisse imminente: gli dei dell'omonimo boschetto (Grove) sono talmente divisi e distratti che non si occupano più del mondo. Spetta quindi a te salvare il mondo.
Sei tu gli dei del boschetto (Grove)
Sei il nuovo postino degli dei. Il tuo strumento è una sorta di cannone per il dialogo. Lo usi per aspirare le bolle contenenti le battute di dialogo degli altri personaggi e spararle altrove per risolvere enigmi basati sulle parole, risolvere le dispute e riconciliare gli dei.
Sei il nuovo postino degli dei.
Quando: 11 novembre
Dove: Cloud, console e PC
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
«Lara Croft e il Tempio di Osiride» è più vecchio: il gioco è stato originariamente rilasciato nel 2014 ed è un gioco d'azione e avventura incentrato su enigmi ed elementi sparatutto dall'alto in una prospettiva isometrica. Vesti i panni di Lara Croft che, insieme al suo rivale Carter Bell, libera accidentalmente il malvagio dio Seth in Egitto e risveglia allo stesso tempo le divinità Iside e Horus.
Seth non si lascia sfuggire nulla.
Seth non esita e progetta di schiavizzare l'umanità. Lara Croft vuole impedirlo e ha bisogno dell'aiuto del dio Osiride. Egli è indisposto perché è disperso in singoli frammenti. Collabora con Carter Bell, Iside e Horus per trovare i frammenti e riportare in vita Osiride.
Quando: 11 novembre
Dove: Cloud, PC e Xbox Serie X|S
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
I piccioni sono liberi! «A prima vista, Pigeon Simulator» ricorda il famigerato «Goat Simulator». Questo caotico gioco d'azione e avventura in cooperativa è incentrato sulla distruzione e sulla fisica. La trama si distacca dal genere dei simulatori di animali e ti mette nei panni di un agente dell'unità top-secret Paranormal Examination & Kontainment (P.E.K.).
Hai il compito di rintracciare, neutralizzare ed estrarre pericolose creature anomale nella città di «New Squawk City» per proteggere la popolazione umana e mantenere segreta l'esistenza del P.E.K.. Il gioco è pensato principalmente per la modalità cooperativa online e può essere giocato con un massimo di quattro agenti piumati. Sarà disponibile nel Game Pass direttamente al momento dell'uscita.
Quando: 12 novembre
Dove: Cloud, console e PC
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
Uno sparatutto online non può mancare nella nuova ondata di giochi. «Relic Hunters Legend» è ambientato in una colorata galassia di cartoni animati oppressa dal tirannico Duca Ducan. Ti unisci ai Cacciatori di Reliquie, che hanno il compito di recuperare le reliquie rubate per rovesciare il regime di Ducan. C'è una campagna narrativa con circa 30 ore di gioco e modalità multigiocatore online.
Quando: 12 novembre
Dove: Cloud, console e PC
Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Winter Burrow è un'accogliente avventura di sopravvivenza e crafting in una prospettiva in terza persona con un'incantevole grafica 2D. Assumi il ruolo di un topolino che torna alla sua vecchia casa nella foresta dopo una lunga assenza. L'inverno è arrivato e la sua tana è stata distrutta. Nell'ambiente rigido e innevato, raccogli risorse e costruisci strumenti per ricostruire la tua tana e sopravvivere all'inverno.
Il 15 novembre dovrai dire addio a questi sei titoli del catalogo Game Pass:
Le cose si fanno davvero folli in «Egging On». Non hai mai desiderato di fare l'uovo in un percorso come un uovo crudo? Si tratta di un platform 3D a giocatore singolo in cui devi portare l'uovo in sicurezza fino a un punto di destinazione elevato. La sfida sta nella fisica realistica dell'uovo, che reagisce a ogni oscillazione, rotolamento e salto. Se si rompe, devi ricominciare da capo. Inizia in un pollaio e poi passa attraverso un negozio di prodotti agricoli, una fabbrica e altri percorsi.
«Voidtrain» è un gioco di crafting di sopravvivenza in prima persona che combina elementi di azione, avventura e simulazione. La storia ti mette nei panni di un ingegnere che viene travolto in un vuoto interdimensionale (il «Void»). Lì, le leggi della fisica sono parzialmente sospese. Il tuo compito è costruire, mantenere ed espandere continuamente il tuo treno espresso, che funge da base mobile nel «Void». Esplorerai il vuoto, raccoglierai risorse e combatterai contro le creature nemiche.
