Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di ottobre e novembre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 23.10.2025

Con "Commandos: Origins", "The Outer Worlds 2" e "Football Manager 26", diversi titoli affermati verranno rilasciati nel Game Pass questo autunno. Nel mezzo, produzioni indie come "Super Fantasy Kingdom" offrono una certa varietà.

Il 22 ottobre 2025, Xbox ha svelato la seconda ondata di titoli Game Pass per l'autunno. La gamma spazia dall'azione strategica stealth ai giochi di simulazione e costruzione fino alle esperienze narrative di fantascienza. Tutti i titoli verranno rilasciati nelle prossime settimane e saranno disponibili per cloud, console o PC, a seconda del livello di abbonamento.

«Commandos: Origins»

Quando: 22 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: Game Pass Premium

«Commandos: Origins» ti riporta agli inizi di una delle serie tattiche più famose degli anni 2000. Prendi il controllo di sei soldati d'élite che invadono il territorio nemico con diverse abilità speciali. Il tempismo, la pianificazione e l'osservazione sono fondamentali, perché ogni mossa può fare la differenza tra il successo e il fallimento. Il gioco combina il classico gioco in tempo reale con la serie di tattiche più famosa degli anni 2000.

Il gioco combina le classiche tattiche in tempo reale con una moderna presentazione in 3D, senza perdere lo spirito degli originali. Le singole missioni richiedono la coordinazione di più personaggi contemporaneamente per distrarre i nemici, evitare le trappole e raggiungere l'obiettivo senza farsi notare. Chiunque apprezzi la strategia e la pazienza troverà qui un gioco che premia un approccio ben ponderato e che si distingue nettamente dall'azione frenetica.

«Microsoft Flight Simulator 2024»

Quando: 22 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: Game Pass Premium

Con «Microsoft Flight Simulator 2024», Asobo Studio continua la sua serie di simulazioni e la amplia con nuovi campi e missioni professionali. Potrai lavorare come pilota di cargo o di soccorso, nell'aviazione agricola o come pilota di linea - ognuno con attrezzature autentiche e condizioni di volo realisticamente simulate. Il mondo è rappresentato interamente in 3D, con meteo e traffico basati su dati in tempo reale.

Tecnicamente, il gioco colpisce per lo streaming globale dei dati, che ritrae i paesaggi in modo quasi fotorealistico. Allo stesso tempo, il titolo rimane un gioco di apprendimento: Se vuoi decollare e atterrare con precisione, devi capire l'aerodinamica, il comportamento del meteo e i controlli.

«Simulatore PowerWash 2»

Quando: 23 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il sequel del sorprendente successo indie espande il principio di base con più strumenti, una fisica più realistica e missioni più complesse. Potrai pulire facciate di case, veicoli, statue o intere strade, da solo o in modalità cooperativa. Le nuove caratteristiche includono un sistema «Dirt Finder» che mostra lo sporco residuo, oltre a ugelli e liquidi di pulizia personalizzabili.

La natura meditativa del gioco rimane: Non si tratta tanto di competizione quanto del brivido della precisione quando ogni spruzzo crea un ordine visibile. In fondo, «PowerWash Simulator 2» è un gioco sul controllo, sulla concentrazione e sul ritmo di un lavoro uniforme.

Nonostante l'argomento poco impegnativo, «PowerWash Simulator 2» rimane un ottimo esempio del fascino delle attività quotidiane nel mondo digitale. Il mio collega Rainer ha già esaminato il motivo per cui questi giochi funzionano e perché rimuovere lo sporco in forma virtuale può essere così soddisfacente in un articolo.

«Bounty Star»

Quando: 23 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il gioco alterna la tranquilla costruzione quotidiana a intense battaglie contro banditi o mech nemici. Questo crea un ritmo insolito di pianificazione e adrenalina.

«Super Fantasy Kingdom» (Anteprima di gioco)

Quando: 24 ottobre

Dove: PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Super Fantasy Kingdom» combina meccaniche di costruzione con strutture roguelike. Costruisci il tuo regno, raccogli risorse, costruisci mura e difese. Allo stesso tempo, devi affrontare ondate ricorrenti di attacchi di mostri. Ogni round comporta nuove condizioni iniziali, mentre i progressi vengono riportati ai round successivi.

Questo crea un processo di apprendimento in cui capisci lentamente come mantenere l'equilibrio tra economia, difesa ed espansione. Dal punto di vista visivo, il gioco è colorato, ma con una certa profondità strategica.

«Halls of Torment»

Quando: 28 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Premium, Game Pass Ultimate



In questo gioco roguelike di sopravvivenza, entri in sale oscure piene di mostri e minacce. Scegli tra diverse classi di eroi, combatti orde di nemici e raccogli potenziamenti permanenti.

Ogni corsa dura solo pochi minuti, ma i progressi vengono mantenuti. I comandi sono semplici, il bilanciamento impegnativo. L'atmosfera e la colonna sonora ricordano i classici dungeon crawler, mentre la logica di gioco è pensata per un progresso costante.

«The Outer Worlds 2»

Quando: 29 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il sequel del gioco di ruolo fantascientifico di Obsidian Entertainment espande il concetto familiare con nuovi pianeti, fazioni e compagni. Esplora una colonia remota, prendi decisioni che influenzano le tue relazioni e l'avanzamento delle missioni e determina il futuro del tuo equipaggio.

Oltre ai classici sistemi di dialogo, ti aspettano elementi sparatutto, crafting e percorsi narrativi ramificati. «Outer Worlds 2» rimane umoristico, ma è notevolmente più grande del suo predecessore.

Il collega Domi ha già testato il gioco e ne è molto entusiasta.

«1000xRESIST»

Quando: 4 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Premium, Game Pass Ultimate



In «1000xRESIST» vivi un'avventura fantascientifica guidata dalla narrazione in un mondo devastato da una piaga aliena. Interpreti un personaggio chiamato Watcher, che vive in un habitat sotterraneo e si interroga sulle origini della sua civiltà. Il gioco si concentra sulla storia, sui dialoghi e sull'atmosfera piuttosto che sull'azione classica.

Visualmente, il gioco è un'avventura di fantascienza.

Visualmente, utilizza una grafica 3D stilizzata con forti composizioni di colori per enfatizzare l'isolamento e l'alienazione. In termini di contenuto, si parla di memoria, identità e lealtà: argomenti che vengono raccontati con un ritmo pacato.

«Football Manager 26»

Quando: 4 novembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Come al solito, avrai il controllo completo di un club calcistico: dalla pianificazione della squadra, ai trasferimenti e alle tattiche, fino alle sessioni di allenamento e alle relazioni con i media. L'interfaccia utente è stata modernizzata, il sistema di scouting è stato ampliato e le funzioni di analisi sono state ulteriormente migliorate.

Questi giochi lasceranno il Game Pass il 31 ottobre 2025

Alla fine del mese, Microsoft rimuoverà ancora una volta tre titoli dal catalogo del Game Pass:

«Jusant»

«Metal Slug Tactics»

«Return to Monkey Island»

