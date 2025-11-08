Novità e trend 7 1

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 8.11.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi della scorsa settimana (dal 31 ottobre al 7 novembre).

In copertina, da sinistra a destra: «The Crew Motorfest», «Fortnite», «Farming Simulator 25».

La panoramica dei trailer di questa settimana contiene principalmente aggiornamenti per giochi già annunciati. Del resto, gli aggiornamenti riguardano giochi popolari come «Frostpunk 2», «Call of Duty: Black Ops 7 » e il contendente al GOTY «Leaf Blower Co.»

Nuovi annunci

Siccome questa settimana non ci sono stati grandi annunci, per una volta i riflettori sono puntati sui giochi più piccoli. Questi giochi sono stati annunciati la settimana scorsa:

«Ghoul's Saloon»

Hai sempre voluto sapere cosa significa gestire un bar per ghoul? Allora «Ghoul's Saloon» ti offre la risposta. Durante il giorno, sei il gestore di un bar nell'apocalisse del selvaggio West. Di notte, è tutta una questione di sopravvivenza. Diverse fazioni si aggirano per le terre desolate e vogliono colpire te e il tuo saloon. Devi difenderti con trappole, difese e altre armi. Puoi giocare ai videogiochi da solo o in cooperativa.

Data:2026

Rilasciato per: PC

«Warhammer Survivors»

«Warhammer Survivors» trasferisce la ricetta di successo del roguelite «Vampire Survivors» ai mondi oscuri di «Warhammer 40.000» e «Warhammer - Age of Sigmar». Ti aspetta un gioco veloce e caotico. Dovrai competere contro ondate di mostri sempre più grandi e forti. Puoi scegliere tra diversi personaggi di entrambi gli universi. Anche le ambientazioni sono tratte da entrambi i giochi: il 41° millennio e i mistici regni di Sigmar.

Data:2026

Pubblicato per: PC

«Odds Chronicles»

«Odds Chronicles» è un RPG tattico roguelite in cui ogni mossa è determinata dal lancio di dadi. Le battaglie si svolgono su piccole mappe simili a diorami in cui la linea di vista, l'altezza e il posizionamento giocano un ruolo importante. Tuttavia, l'economia delle risorse è basata sui dadi che generano forza, destrezza e magia.

Data:sconosciuta

Rilasciato per: PC

«Drownlight»

«Drownlight» è un simulatore di sopravvivenza con costruzione di città ambientato in un mondo inondato. Devi costruire ed espandere la tua città attorno a un faro, gestire le risorse e prendere decisioni morali che determinano il destino dei sopravvissuti. Il gioco viene finanziato tramite una campagna Kickstarter che verrà lanciata a breve.

Data:sconosciuta

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi sono già stati presentati. Ora sono stati pubblicati nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Bonaparte: Una rivoluzione meccanizzata»

Il gioco, già disponibile in Early Access, riceve un trailer di lancio. Nei panni di Céline o César Bonaparte, affronti i tuoi avversari in battaglie tattiche in cui vengono impiegati sia soldati dell'epoca che potenti mech di una storia alternativa. Dovrai anche prendere decisioni politiche.

Data:9 novembre 2025

Rilasciato per: PC

«Frostpunk 2: Fractured Utopias»

La prima espansione DLC per il gioco di 11 Bit Studios è alle porte. « Fractured Utopias» è incentrata sul concetto centrale della cosiddetta modalità Utopia Builder. Ogni fazione potrà creare la propria versione di una società ideale. Ci sono un totale di dodici nuovi sblocchi per fazione, tra cui opzioni di legge, hub speciali e nuove abilità. Otto centri aggiuntivi per fazione, quartieri residenziali specifici per fazione e oltre 100 nuovi eventi della storia dovrebbero rendere il gioco più vario a lungo termine.

Data:8 dicembre 2025

Rilasciato per: PS5, Xbox Series e PC

«Call of Duty: Black Ops 7»

Poco prima dell'uscita, Activision annuncia ufficialmente quali mappe e modalità di gioco saranno disponibili al lancio. Il giorno del lancio saranno disponibili 18 mappe: 16 classiche 6v6 e due per grandi battaglie 20v20.

Data:14. Novembre 2025

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC

«Leaf Blower Co.»

Presto potrai soffiare - soffiare le foglie, ovviamente. Nel gioco, però, non sono solo le foglie a tenerti occupato, ma anche l'attività che stai costruendo. O come dicono gli sviluppatori: La spazzatura di un uomo è il denaro di un altro uomo.

Data:17 novembre 2025

Rilasciato per: PC

«Darwin's Paradox!»

Il gioco sull'intelligente polpo Darwin è stato rimandato. Invece di quest'anno, il viaggio inizierà solo l'anno prossimo. Il gioco offrirà un'avventura simile a un film d'animazione Pixar, con una combinazione di platform e puzzle.

Data:2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X, Switch 2 e PC

«Kingdom of Night»

Il gioco è progettato nello stile di un RPG d'azione degli anni '80. Dai la caccia a demoni da incubo e devi salvare la città di Miami, in Arizona. Si esplorano mappe ampie e interconnesse da una prospettiva isometrica. Lo sviluppatore descrive il gioco come un mix unico di dramma adolescenziale, orrore cosmico e vero amore. Allora.

Data:2. Dicembre 2025

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati. Tuttavia, gli sviluppatori forniranno informazioni o estensioni in seguito

«Battlefield 6»

BF Studios apre la prima stagione del gioco con un nuovo trailer. Lo sviluppatore annuncia inoltre di aver apportato importanti modifiche alle sfide e ai compiti: «Le sfide e i compiti sono allineati con gli obiettivi di gioco definiti e queste modifiche ne allineano i requisiti a tali obiettivi per renderli più facili da raggiungere in un tempo di gioco ragionevole. I compiti continueranno a spaziare da obiettivi che puoi raggiungere giocando regolarmente ad altri che premiano una vera e propria maestria. In particolare, quelli associati agli oggetti cosmetici. Alcuni dei criteri originali non riflettevano pienamente questo intento, quindi li abbiamo aggiornati per rendere più chiari la loro difficoltà e il loro scopo.»

«Dispatch»

L'eccentrica avventura narrativa a episodi di California offre un'anteprima dei prossimi episodi. Il gioco ruota attorno all'ex supereroe Mecha Man, che ora gestisce un gruppo di ex-cattivi riformati presso il Los Angeles Superhero Dispatch Centre. Secondo lo studio di sviluppo, il gioco ha venduto più di un milione di copie in dieci giorni.

«Zenless Zone Zero»

Che diavolo stavo guardando qui? Puoi pensare quello che vuoi sul modello di business gacha di giochi come «Zenless Zone Zero». Ma gli sviluppatori smiHoYo riescono sempre a brillare con alcune cose dannatamente strane nei trailer. Ma guarda tu stesso il gioco.

«The Crew Motorfest»

Lo ammetto: non ho idea di «The Crew». Ma il gioco sta per arrivare alla Stagione 8 con nuove auto, opzioni di tuning e più comfort di gioco - qualunque cosa significhi quest'ultimo.

«Farming Simulator 25»

A Farming Simulator si sta aggiungendo un'altra forma: l'acquacoltura. Puoi allevare salmoni e trote, per esempio. A questo scopo sono disponibili acquacolture, allevamenti ittici, una fabbrica di mangimi per pesci e altri nuovi edifici. Se hai bisogno di una pausa virtuale, puoi fare una gita in acqua o pescare dalla riva.

«Fortnite»

«Fortnite» è un crossover più ricco. Questa volta, la famiglia gialla più famosa è a bordo: i Simpson. La stagione è iniziata da pochi giorni e, secondo Epic, il gioco ha festeggiato il maggior numero di giocatori nuovi e di ritorno dall'ultima stagione natalizia: circa 2,6 milioni di utenti si sono uniti al gioco nei due giorni di lancio.

One Piece: Pirate Warriors 4

A quasi sei anni dalla sua uscita, è disponibile il settimo DLC per l'avventura piratesca dell'anime. Il pacchetto include Rob Lucci, S-Snake e Jewelry Bonney. Il gioco è stato inoltre aggiornato per l'attuale generazione di console.

Caratteristiche

Nessun gioco in sé, ma qui gli sviluppatori e le altre persone coinvolte parlano di uno sguardo dietro le quinte.

Retrospettiva del 40° anniversario di Naughty Dog

Naughty Dog festeggia il suo compleanno. Per celebrare il 40° anniversario, lo sviluppatore ha pubblicato un video retrospettivo. Guarda al passato e guarda al futuro.

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties»

Nel nuovo trailer, Sega presenta il cast giapponese del gioco. Nel trailer è ancora presente l'attore Teruyuki Kagawa, che interpreta il cattivo. Kagawa è balzato agli onori della cronaca nel 2019 per aver toccato in modo indecente una donna contro la sua volontà. Lui stesso lo ha confermato. Alcuni fan si sono quindi battuti per la sua rimozione come narratore - invano, come dimostra il trailer.

