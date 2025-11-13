Novità e trend 148 131

Valve presenta Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame

Philipp Rüegg 13.11.2025

Le Steam Machines sono mini PC simili a console. Inoltre, sono disponibili un nuovo controller innovativo e un nuovo headset VR.

Valve sta facendo il suo secondo tentativo di conquistare il salotto di casa. Oltre dieci anni fa, l'azienda dietro la piattaforma di gioco Steam presentò le omonime Steam Machines. Si trattava di PC compatti che avrebbero dovuto funzionare come le console, ma con la flessibilità e la selezione di giochi dei PC. Le Steam Machines hanno fatto fiasco nonostante partner famosi come Alienware.

PC per il salotto

Valve non si è ovviamente scoraggiata. Mercoledì sera l'azienda ha presentato tre nuovi prodotti. Innanzitutto la Steam Machine. Si tratta di una piccola scatola che assomiglia a una Xbox Series X ma è grande la metà. Come la Steam Deck, esegue il sistema operativo SteamOS basato su Linux. Il sistema operativo di Valve è ideale per essere utilizzato con un controller e anche per un televisore.

La Steam Machine dovrebbe essere in grado di visualizzare giochi in 4K con ray tracing e FSR attivato a 60 fotogrammi al secondo. Gli esperti di Digital Foundry stimano che le prestazioni siano comprese tra una Xbox Series S e una PS5, o come dice Valve: sei volte più veloci di una Steam Deck. Questo è possibile grazie a una combinazione di CPU e GPU sviluppata con AMD. La RAM può essere aggiornata, proprio come la memoria. Una caratteristica interessante è che puoi inserire la scheda microSD di Steam Deck nella Steam Machine, dandoti accesso diretto ai giochi installati su di essa.

Ecco le specifiche tecniche più importanti:

CPU: AMD Zen 4 6C/12T, fino a 4,8GHz, 30W TDP

GPU: AMD RDNA 3 28CUs, 2.45GHz, 110W TDP, 8GB GDDR6

Storage: 512 GB o 2 TB, 2230/2280 SSD NVMe, slot per schede microSD

RAM: 16GB DDR5 SODIMM

Le cover frontali intercambiabili offrono un po' di individualità. Il dispositivo dispone anche di una barra LED che fornisce informazioni sullo stato del sistema e sull'avanzamento del download, ma può anche essere personalizzata con animazioni personalizzate.

Il coperchio può essere sostituito.

Fonte: Valve

La Steam Machine presenta diversi vantaggi rispetto a un PC Windows. Come Steam Deck, il dispositivo si sveglia dallo standby premendo un pulsante ed è subito pronto all'uso. I download e gli aggiornamenti dei giochi vengono scaricati in background e non ci sono tempi di attesa.

Poiché la Steam Machine è ancora un PC nonostante il suo design da console, puoi installarci qualsiasi programma desktop Linux o collegare un mouse e una tastiera. In alternativa, puoi installare Windows tramite il dual boot.

La Steam Machine è disponibile in vendita in Italia e all'estero.

La Steam Machine è disponibile singolarmente o in bundle con il nuovo Steam Controller. Il prezzo non è stato comunicato. L'uscita è prevista per l'inizio del 2026 in tutti i paesi in cui è disponibile lo Steam Deck. Questo include la Germania, ma non la Svizzera.

Un controller come uno Steam Deck compresso

Anche il controller di Valve avrà un successore. La prima versione non aveva stick analogici, ma due trackpad che sembravano occhi di gufo. Sono ancora presenti, ma ora hanno una forma quadrata. Sono stati spostati sul bordo inferiore del controller per fare spazio ai due stick analogici sopra di essi. In questo modo dovrebbe essere possibile giocare a tutti i giochi Steam. Anche quelli che richiedono il controllo del mouse.

Lo Steam Controller utilizza due grandi trackpad.

Fonte: Valve

Gli stick sono analogici magnetici con tecnologia TMR. Ciò promette una maggiore sensibilità e una maggiore durata. Sono presenti anche il controllo delle vibrazioni e il giroscopio.

Anche lo Steam Controller Puck sembra pratico. Collega il controller direttamente alla Steam Machine tramite una connessione Wi-Fi 6 dedicata. Funge anche da stazione di ricarica. In alternativa, puoi collegare il controller tramite Bluetooth o USB-C.

Cuffie VR per tutti i giochi Steam

Il terzo nuovo prodotto della gamma è lo Steam Frame. Si tratta di una cuffia VR indipendente paragonabile a Meta Quest 3, il modello precedente di Valve Index che deve essere ancora collegato a un PC tramite cavo. Visivamente, Steam Frame ricorda il design delle maschere da sci dell'Apple Vision Pro.

La cuffia è alimentata da un sistema di alimentazione a corrente alternata.

Le cuffie sono alimentate da uno Snapdragon 8 Gen 3 ARM64 e 16 GB di RAM. Come per la Steam Machine, le cuffie eseguono SteamOS, che per la prima volta non è disponibile in una versione x86. Ciononostante, tutti i giochi della libreria di Steam dovrebbero essere giocabili - VR e non VR. Per questi ultimi puoi semplicemente giocare in piano come su un televisore gigante. Se non vuoi scaricare i giochi manualmente, puoi utilizzare la scheda microSD di un altro dispositivo Steam, proprio come avviene con la Steam Machine. In questo modo avrai accesso immediato a tutti i giochi installati su di essa. Altrimenti, hai a disposizione 256 GB o 1 TB di memoria interna.

La Steam Frame è indipendente, ma riproduce comunque tutti i giochi Steam.

Fonte: Valve

Per garantire che Steam Frame sia in grado di affrontare anche i titoli più impegnativi nonostante il chip ARM, l'auricolare è capace di «Foveated Streaming». Grazie a questa tecnologia, solo l'area di un gioco che si trova nel campo visivo viene calcolata in modo dettagliato. In questo modo si risparmia larghezza di banda quando i giochi vengono trasmessi in streaming dal PC. «Lo streaming foveato» funziona per l'intera libreria di Steam.

Le cuffie possono anche essere collegate al PC tramite l'adattatore wireless a 6 GHz in dotazione (le cuffie supportano anche il Wifi 7). I contenuti vengono quindi trasmessi in streaming nel modo tradizionale, direttamente dal PC, senza passare per la rete Wi-Fi. Potrai così beneficiare di una grafica migliore perché il PC si occupa del lavoro di calcolo. La Steam Frame è dotata di un display LCD e di un display a cristalli liquidi.

La Steam Frame contiene lenti LCD pancake con una risoluzione di 2160 × 2160 pixel per occhio. La frequenza di aggiornamento è di 144 Hz. Il campo visivo è ampio fino a 110 gradi.

Il controller incluso nella confezione è di tipo "a infrarossi".

I controller inclusi sono i tipici controller VR, come stabilito da Meta Quest. Tuttavia, hanno un maggior numero di pulsanti per poter giocare a tutti i giochi Steam. Anche in questo caso vengono utilizzati degli stick analogici magnetici.

Anche il prezzo della Steam Frame non è noto. Verrà consegnato all'inizio del 2026, ma non sappiamo ancora quando e se avremo questi dispositivi nel nostro assortimento.

Ci sono ancora delle novità.

Un nuovo Steam Deck è ancora un po' lontano. Valve sta aspettando fino a quando non sarà possibile fare un salto significativo in termini di prestazioni e una migliore alimentazione della batteria

Nell'ultimo episodio del podcast, parliamo in dettaglio del nuovo hardware di Steam.

