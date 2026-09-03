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I Tamagotchi ora si trasformano in gioielli

Stephanie Vinzens Traduzione: tradotto automaticamente 3.9.2026

Per il suo 30° compleanno, il Tamagotchi diventa più piccolo che mai: il giocattolo cult è ora disponibile come anello. C'è però un piccolo inconveniente.

Chi in passato si è sentito in colpa per aver trascurato il proprio Tamagotchi, ora potrebbe ricevere il promemoria necessario: Bandai lancia il cucciolo digitale sotto forma di anello. In questo modo, non solo sarà sempre con te, ma anche sempre in bella vista.

L'anello Tamagotchi è disponibile in tre colori.

Fonte: Bandai

Il Tamagotchi più piccolo di sempre

L'anello Tamagotchi esce in occasione del 30° anniversario dei giocattoli cult e, secondo il produttore Bandai, è la versione funzionante più piccola mai realizzata, superando persino i compatti modelli Mini e Nano. A differenza di questi ultimi, l'anello è inoltre dotato di un display a colori.

Nonostante il display minuscolo, sarà possibile nutrire, curare e far divertire i cuccioli virtuali come al solito. Si potrà scegliere tra 30 diversi personaggi tratti dai 30 anni di storia del franchise Tamagotchi. I tre iconici pulsanti (finti) sotto il display sono, tra l'altro, puramente estetici. Il dispositivo si controlla tramite due tasti laterali.

Il Tamagotchi più piccolo finora.

Fonte: Bandai

L'anello è disponibile in tre combinazioni di colori: rosa con bianco perla, azzurro con oro e nero con argento. È regolabile e, secondo il produttore Bandai, si adatta alle misure di anello giapponesi dalla 10 alla 14, che corrispondono approssimativamente alle taglie europee dalla 52 alla 55. Il Tamagotchi si ricarica in una base di ricarica in tinta, che funge anche da supporto per l'esposizione. Nel formato mini non c'era spazio per una batteria sostituibile.

L'anello viene ricaricato tramite una base di ricarica.

Fonte: Bandai

Non ancora disponibile a livello internazionale

Il prezzo dell'anello è di 7700 yen, ovvero circa 40 franchi. L'attuale tornata di preordini è aperta fino al 6 ottobre 2026, a meno che non venga raggiunta prima la quantità massima di ordini. La consegna dei dispositivi è prevista per aprile 2027: un'attesa piuttosto lunga.

Stai comunque fissando lo schermo con gli occhi a cuoricino e hai già tirato fuori il portafoglio? Allora ecco la grande delusione: la novità è attualmente offerta in esclusiva in Giappone tramite Premium Bandai. Non è ancora noto se l'anello sarà ufficialmente disponibile anche a livello internazionale in futuro.

Purtroppo, l'anello Tamagotchi è attualmente venduto solo in Giappone.

Fonte: Bandai

Eppure l'idea potrebbe rivelarsi un grande successo. Dopotutto, presentare la tecnologia consapevolmente come accessorio è una tendenza che si nota da tempo nella moda. Allo stesso tempo, l'estetica giocosa Y2K – e con essa il desiderio di prodotti retrò – persiste tenacemente. E mi sentirei di dire: difficilmente si può indulgere nella nostalgia in modo più attuale che con un anello Tamagotchi al dito.

Nel frattempo, puoi trovare qui numerosi Tamagotchi nel classico formato portachiavi.

Immagine di copertina: Bandai

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