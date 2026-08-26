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Google introduce Motion Assist su Android contro la cinetosi

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 26.8.2026

La nuova funzione di Google "Motion Assist" mira a prevenire la nausea che si prova guardando lo smartphone in auto mentre è in movimento. L'idea, tuttavia, non è nuova: Apple e Honor offrono già soluzioni simili.

Google ha iniziato a distribuire Motion Assist sugli smartphone Pixel con Android 17. La funzione visualizza punti o forme in movimento lungo i bordi del display. Questi elementi reagiscono alle accelerazioni, alle frenate e alle curve, con l'obiettivo di alleviare i sintomi del mal d'auto. Google non ha ancora specificato quali modelli Pixel riceveranno la funzione a lungo termine.

Il mal d'auto può insorgere quando gli occhi e l'organo dell'equilibrio inviano informazioni contrastanti al cervello. In auto, il corpo percepisce il movimento del veicolo, mentre lo sguardo è fisso su uno schermo sostanzialmente statico. Motion Assist integra queste informazioni sul movimento direttamente sul display.

Gli elementi visualizzati si muovono in sincronia con il viaggio, cercando di ridurre il conflitto tra le percezioni sensoriali. L'efficacia della funzione nell'alleviare i disturbi può variare da persona a persona.

Le app e gli altri contenuti rimangono visibili, poiché Google sovrappone i segnali visivi principalmente lungo i bordi dello schermo.

Avvio automatico nel veicolo

È possibile attivare Motion Assist manualmente tramite le impostazioni o lasciarlo avviare automaticamente quando viene rilevato un viaggio. È possibile personalizzare la forma, le dimensioni, il colore e la trasparenza degli elementi visualizzati.

Puoi trovare Motion Assist in «Impostazioni» > «Il tuo profilo» > «Tutti i servizi» nella sezione «Sicurezza personale e del dispositivo». Da lì puoi attivare e configurare la funzione.

Fonte: Android Authority

Google sta apparentemente distribuendo Motion Assist tramite i Google Play Services. Tuttavia, il rollout è attualmente limitato ad alcuni dispositivi Pixel con Android 17. Non è ancora chiaro se la funzione arriverà in futuro anche sugli smartphone di altri produttori.

Apple e Honor sono arrivati prima

Il concetto non è nuovo. Apple ha presentato i suoi «Vehicle Motion Cues» nel maggio 2024, introducendoli nell'autunno dello stesso anno con iOS 18. Anche in quel caso, dei punti si muovono sul bordo dello schermo in base al movimento del veicolo. Nel frattempo, è possibile personalizzarne motivi, colore, dimensioni e numero.

Su Android, Honor ha preceduto Google. Dall'inizio del 2025, il produttore offre una funzione analoga chiamata «Motion Sickness Relief» in MagicOS 9. Anche questa reagisce ad accelerazioni, frenate, curve e altri movimenti del veicolo. Con la serie Honor 400, Honor ha esteso la funzione a livello internazionale nel 2025.

Immagine di copertina: Autorità Android

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