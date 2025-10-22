Galaxy XR: Samsung presenta il suo auricolare per la realtà mista

Novità e trend
Nubia porta in Europa la concorrenza per il Samsung Galaxy S25 Edge
di Michelle Brändle
Le cuffie per la realtà mista Galaxy XR di Samsung si concentrano sulla stretta integrazione dell'assistente AI Gemini di Google. Ma anche l'intrattenimento non viene trascurato.
Con il Galaxy XR puoi immergerti in mondi virtuali, guardare più flussi contemporaneamente e interagire con l'ambiente circostante. Gemini, in qualità di IA prescelta, dovrebbe essere in grado di riconoscerlo e di aiutarti in modo ancora più mirato.
Indossando il Galaxy XR puoi decidere se vedere o meno l'ambiente circostante. Le cuffie sono dotate di due telecamere che hanno il compito di trasmettere l'ambiente circostante ai due display interni. Ci sono anche sei microfoni, sei telecamere di localizzazione dell'ambiente circostante e due altoparlanti a due vie.
L'assistente AI integrato Gemini è in grado di riconoscere l'ambiente circostante e di rispondere alle domande o di completare i compiti in modo ancora più mirato. La funzione di ricerca «Circle-to-Search» è disponibile anche sul Galaxy XR. Puoi usarla per cerchiare un oggetto e Google lo cercherà. La funzione è già disponibile da tempo sugli smartphone.
Per garantire che non ci siano intoppi durante i calcoli, Samsung si affida allo Snapdragon XR2+ Gen 2, un chipset sviluppato da Qualcomm appositamente per cuffie di questo tipo. Con 16 gigabyte, il Galaxy XR ha la stessa RAM del Vision Pro di Apple. Quest'ultimo ha appena ricevuto un nuovo chipset con l'M5 e offre tre varianti di memoria con 256 e 512 gigabyte o un terabyte. Samsung ritiene che 256 gigabyte siano sufficienti.
Come ulteriore esempio di ciò che puoi fare con il Galaxy XR, Samsung cita ad esempio Google Maps. Qui puoi viaggiare virtualmente - anche con l'aiuto di Street View - e anche esplorare il mondo con Gemini. Gemini può anche cercare i contenuti desiderati su YouTube e fornire informazioni aggiuntive. E affinché le vecchie foto e i vecchi video non sembrino troppo noiosi in 2D con le cuffie, può convertirli in una vista 3D.
Come tutte le app Android dovrebbero funzionare sul Galaxy XR, anche i giochi sono inclusi. Nei titoli appositamente personalizzati, dovresti essere in grado di chiedere aiuto a Gemini se ti blocchi. Se invece stai cercando un uso più produttivo delle cuffie, «Project Pulsar» di Adobe potrebbe aiutarti. Questo progetto consente l'editing video nelle cuffie, compresa l'aggiunta di effetti 3D.
Samsung utilizza uno scanner dell'iride per sbloccare il Galaxy XR. Questo dovrebbe rendere possibile anche l'accesso alle app. Le cuffie sono inoltre dotate di una fotocamera da 6,5 megapixel in grado di scattare foto e video in 3D. Gli occhiali monster stabiliscono connessioni wireless tramite Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.
Samsung offre anche lenti correttive che possono essere inserite nel Galaxy XR. Se questo significhi che non potrò indossare gli occhiali sotto le cuffie non mi è ancora chiaro al momento.
Il Galaxy XR non sarà l'unico prodotto XR di Samsung. La tabella di marcia prevede diversi fattori di forma. Come esempio concreto, il produttore parla di occhiali classici con un collegamento all'ecosistema XR.
Il Galaxy XR è inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Negli Stati Uniti costa 1799 dollari, quasi la metà del Vision Pro di Apple. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla disponibilità in Europa.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Mesi fa, sono trapelate informazioni su «Project Moohan». Questo è il nome con cui Samsung ha sviluppato il Galaxy XR. Il produttore ha mantenuto alto l'interesse e ha anche mostrato una rappresentazione schematica dell'auricolare per la realtà mista durante la presentazione degli smartphone, ad esempio. Ora è stato ufficialmente svelato.
Tutte le app Android dovrebbero funzionare sul Galaxy XR. Puoi avere diverse app sullo schermo virtuale una accanto all'altra e diverse finestre per i servizi in offerta. Ad esempio, puoi guardare diversi eventi sportivi contemporaneamente, senza dover configurare più televisori. I due schermi micro OLED 4K hanno 3552 × 3840 pixel per ciascun occhio e dovrebbero essere in grado di offrire un'immagine nitida senza problemi. La frequenza di aggiornamento standard è di 72 hertz, ma sono possibili anche 60 o 90 hertz.
Il Galaxy XR pesa 545 grammi ed è quindi più leggero di circa 50 grammi rispetto alle Vision Pro di Apple. Come per le cuffie di Apple, la batteria di 302 grammi è esterna e viene collegata tramite cavo. Viene quindi riposta in una tasca dei pantaloni o sul tavolo o sul divano durante l'utilizzo, ad esempio. Samsung dichiara che la durata della batteria delle sue cuffie MR è di due ore per l'uso generale e di 2,5 ore per la riproduzione di video. Questo corrisponde ai tempi di funzionamento della prima generazione di Vision Pro. Con la seconda generazione, recentemente introdotta, Apple ha prolungato la durata di 30 minuti in ogni caso.
Philips 50PUS8309/12
50", PUS8309, LED, 4K, 2024