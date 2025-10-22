Novità e trend 34 18

Galaxy XR: Samsung presenta il suo auricolare per la realtà mista

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 22.10.2025

Le cuffie per la realtà mista Galaxy XR di Samsung si concentrano sulla stretta integrazione dell'assistente AI Gemini di Google. Ma anche l'intrattenimento non viene trascurato.

Con il Galaxy XR puoi immergerti in mondi virtuali, guardare più flussi contemporaneamente e interagire con l'ambiente circostante. Gemini, in qualità di IA prescelta, dovrebbe essere in grado di riconoscerlo e di aiutarti in modo ancora più mirato.

La combinazione di mondo reale, realtà virtuale e IA

Indossando il Galaxy XR puoi decidere se vedere o meno l'ambiente circostante. Le cuffie sono dotate di due telecamere che hanno il compito di trasmettere l'ambiente circostante ai due display interni. Ci sono anche sei microfoni, sei telecamere di localizzazione dell'ambiente circostante e due altoparlanti a due vie.

L'assistente AI integrato Gemini è in grado di riconoscere l'ambiente circostante e di rispondere alle domande o di completare i compiti in modo ancora più mirato. La funzione di ricerca «Circle-to-Search» è disponibile anche sul Galaxy XR. Puoi usarla per cerchiare un oggetto e Google lo cercherà. La funzione è già disponibile da tempo sugli smartphone.

Per garantire che non ci siano intoppi durante i calcoli, Samsung si affida allo Snapdragon XR2+ Gen 2, un chipset sviluppato da Qualcomm appositamente per cuffie di questo tipo. Con 16 gigabyte, il Galaxy XR ha la stessa RAM del Vision Pro di Apple. Quest'ultimo ha appena ricevuto un nuovo chipset con l'M5 e offre tre varianti di memoria con 256 e 512 gigabyte o un terabyte. Samsung ritiene che 256 gigabyte siano sufficienti.

Viaggi virtuali con Google Maps e ogni foto in 3D

Come ulteriore esempio di ciò che puoi fare con il Galaxy XR, Samsung cita ad esempio Google Maps. Qui puoi viaggiare virtualmente - anche con l'aiuto di Street View - e anche esplorare il mondo con Gemini. Gemini può anche cercare i contenuti desiderati su YouTube e fornire informazioni aggiuntive. E affinché le vecchie foto e i vecchi video non sembrino troppo noiosi in 2D con le cuffie, può convertirli in una vista 3D.

Come tutte le app Android dovrebbero funzionare sul Galaxy XR, anche i giochi sono inclusi. Nei titoli appositamente personalizzati, dovresti essere in grado di chiedere aiuto a Gemini se ti blocchi. Se invece stai cercando un uso più produttivo delle cuffie, «Project Pulsar» di Adobe potrebbe aiutarti. Questo progetto consente l'editing video nelle cuffie, compresa l'aggiunta di effetti 3D.

Scanner dell'iride e lenti correttive per miopia e lungimiranza

Samsung utilizza uno scanner dell'iride per sbloccare il Galaxy XR. Questo dovrebbe rendere possibile anche l'accesso alle app. Le cuffie sono inoltre dotate di una fotocamera da 6,5 megapixel in grado di scattare foto e video in 3D. Gli occhiali monster stabiliscono connessioni wireless tramite Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Samsung offre anche lenti correttive che possono essere inserite nel Galaxy XR. Se questo significhi che non potrò indossare gli occhiali sotto le cuffie non mi è ancora chiaro al momento.

Il Galaxy XR non sarà l'unico prodotto XR di Samsung. La tabella di marcia prevede diversi fattori di forma. Come esempio concreto, il produttore parla di occhiali classici con un collegamento all'ecosistema XR.

Prezzo e disponibilità

Il Galaxy XR è inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Negli Stati Uniti costa 1799 dollari, quasi la metà del Vision Pro di Apple. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla disponibilità in Europa.

Immagine di copertina: Samsung

