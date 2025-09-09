Novità e trend 11 4

Nubia porta in Europa la concorrenza per il Samsung Galaxy S25 Edge

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2025

Nubia ha presentato il suo nuovo smartphone Nubia Air per il mercato europeo. Il suo scopo è quello di competere con Samsung, almeno per quanto riguarda il suo fattore di forma.

L'attuale tendenza degli smartphone è quella di essere più sottili che piccoli e Nubia sta saltando sul carro del vincitore. Il risultato è il Nubia Air. Si tratta di un mix di design sottile e hardware accessibile.

Design: non è certo il telefono più sottile

La scocca del Nubia Air è estremamente sottile. Con 5,9 millimetri, è esattamente 0,1 millimetri più spesso del Galaxy S25 Edge di Samsung - almeno nel punto più sottile. Per il resto, raggiunge i 6,7 millimetri. È ancora più sottile della maggior parte degli smartphone presenti sul mercato. Con un peso di 172 grammi, è anche un peso piuma.

Sottile quasi quanto il Samsung Galay S25 Edge: il Nubia Air.

Fonte: Nubia

Il Nubia Air ha un display AMOLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. La luminosità di picco è di ben 4500 nit. La risoluzione è di 2720 × 1224 pixel.

Hardware: buono, se non eccezionale

Il Nubia Air è alimentato da un processore octa-core a 6 nm di Unisoc, progettato per garantire un'elevata efficienza energetica. I chip Unisoc sono attualmente utilizzati nel segmento di fascia media. Secondo il produttore, il processore del Nubia Air dovrebbe essere sufficiente per lo streaming e il gioco.

Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, lo smartphone è ben equipaggiato. La batteria da 5000 mAh supporta la funzione di ricarica rapida a 33 W. Un sensore ottico per le impronte digitali garantisce una maggiore sicurezza, anche se i sensori a ultrasuoni sono considerati più affidabili.

Il sensore di impronte digitali integrato nel Nubia Air è ottico.

Fonte: Nubia

Per gli appassionati di fotografia, il dispositivo offre una tripla fotocamera da 50 MP sul retro e una fotocamera frontale da 20 MP. Nubia non fornisce dettagli sulle dimensioni del sensore sotto i rispettivi obiettivi. Le funzioni supportate dall'AI, come l'HDR e la stabilizzazione video, sono destinate a migliorare la qualità delle immagini.

Integrazione di software e AI: Gemini a bordo

Nubia sta ponendo particolare attenzione all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Potenziato da Google Gemini, funge da assistente personale e offre funzioni come «Circle to Search» e la traduzione in tempo reale delle telefonate. Funzioni che puoi trovare anche su un Google Pixel, Motorola o Samsung.

Nubia non ha ancora annunciato alcun dettaglio sugli aggiornamenti di sistema o software. In Europa, tuttavia, sono obbligatori almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza a partire da giugno 2025, il che è più che sufficiente per un dispositivo così economico.

Disponibilità e prezzo

Il Nubia Air è ora disponibile in Europa nei colori Titanium Black e Titanium Desert. Non è ancora chiaro se il dispositivo sarà disponibile anche nel nostro negozio. Con un prezzo di 249 euro, sarebbe un'alternativa decisamente più economica al Samsung Galaxy S25 Edge, che costa più di 600 euro (al 9 settembre 2025). L'attrezzatura hardware di Samsung è decisamente più robusta.

Il Nubia Air è disponibile in due colori.

Fonte: Nubia

Immagine di copertina: Nubia

