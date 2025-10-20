Novità e trend 10 3

Redmagic 11 Pro: smartphone da gioco con raffreddamento a liquido

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 20.10.2025

Il Redmagic 11 Pro porta il raffreddamento a liquido sugli smartphone, cosa che da tempo è comune nei PC ad alte prestazioni.

Redmagic è specializzata in smartphone da gioco e da qualche tempo installa vere e proprie ventole nei suoi dispositivi. Camere di raffreddamento e altre strutture di raffreddamento passive sono presenti anche nei dispositivi di produttori affermati. Con il raffreddamento a liquido del Redmagic 11 Pro, il produttore cinese ha aperto una nuova strada.

Il primo smartphone con raffreddamento a liquido

Redmagic promette niente di meno che «prestazioni di livello PC» in mano e prestazioni stabili da -60 a 108 °C per il suo ultimo smartphone. Il primo sistema di raffreddamento a liquido per uno smartphone dovrebbe aiutare il raffreddamento. Una pompa in ceramica da 0,85 millimetri fa circolare un liquido fluorurato, altrimenti utilizzato nei server AI, attraverso i piccoli tubi dello smartphone.

Linus Tech Tips ha dimostrato i benefici di un buon raffreddamento per gli smartphone sottoposti a stress costante sei anni fa - anche se la sua soluzione di allora era molto meno elegante di quella che Redmagic offre ora.

La ventola impermeabile - la scheda è impermeabile - è in grado di garantire 90 FPS con le impostazioni Ultra.

Una ventola impermeabile - l'intero smartphone è impermeabile IPX8 - chiamata «Turbo Fan 4.0» completa il raffreddamento a liquido con 24.000 giri al minuto. È collegata a una camera di raffreddamento convenzionale. Nel complesso, si dice che l'efficienza di raffreddamento del Redmagic 11 Pro sia stata migliorata del 50 percento.

Il Redmagic 11 Pro non sarà utilizzato solo per i dispositivi mobili. In Cina, lo smartphone è dotato di un emulatore PC integrato. Grazie a una «tecnologia multipiattaforma» e a un motore di traduzione proprietario, si suppone che sia in grado di far girare un non meglio specificato «gioco Tomb Raider» a 120 FPS, per esempio.

Batteria capiente per giochi lunghi

Il Redmagic 11 Pro dovrebbe essere in grado di giocare ai videogiochi fino a dieci ore con una sola carica. Questo grazie alla batteria integrata da 8000 mAh. In Europa, tuttavia, la batteria potrebbe essere più piccola a causa delle norme sul trasporto.

La batteria si ricarica via cavo fino a 120 watt e in modalità wireless - con il caricatore adatto - fino a 80 watt. Per evitare di danneggiare la batteria quando si carica e si gioca ai videogiochi allo stesso tempo, il Redmagic 11 Pro è dotato del cosiddetto «Bypass Charging». In breve, la corrente proveniente dal cavo viene consumata direttamente e non viene convogliata attraverso la batteria. In questo modo la batteria rimane più fredda.

Le altre caratteristiche del Redmagic 11 Pro in sintesi:

Disponibilità e prezzo

Il Redmagic 11 Pro è attualmente disponibile solo in Cina. La versione più economica costa 4999 yuan. Convertito, equivale a circa 550 franchi o 600 euro, esclusi i costi di trasporto, le tasse e i dazi doganali. Il produttore ha in programma di presentare il Redmagic 11 Pro al mercato cinese.

Il produttore prevede di presentare la versione globale dello smartphone il 3 novembre 2025. Per allora, dovremmo saperne di più sulle caratteristiche - la batteria, in particolare, potrebbe avere una capacità inferiore e potrebbero esserci meno opzioni di archiviazione tra cui scegliere - e su un prezzo realistico. Sapremo anche se l'emulatore per PC sarà disponibile anche al di fuori della Cina.

Immagine di copertina: Redmagic

