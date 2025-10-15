Apple presenta il chip M5 e lo installa nell'iPad Pro e nel MacBook Pro

Novità e trend
Questa settimana arriveranno nuovi prodotti Apple?
di Florian Bodoky
Con il nuovo chip M5, Apple vuole migliorare soprattutto le prestazioni dell'intelligenza artificiale. Inoltre, i nuovi iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro dovrebbero beneficiare di maggiori prestazioni grafiche e di una migliore efficienza energetica.
Apple sta lanciando la prossima generazione dei suoi chipset. Si parte dal modello base. L'M5 viene utilizzato direttamente nell'iPad Pro, nel MacBook Pro con schermo da 14 pollici e nel Vision Pro. Con il consueto aumento delle prestazioni, Apple si concentra sulle prestazioni dell'intelligenza artificiale, di cui si dice che siano responsabili gli acceleratori neurali «» nella GPU.
Rispetto all'M4, si dice che l'M5 abbia una potenza di calcolo di picco quattro volte superiore per la grafica. Il motore di ray-tracing di terza generazione, a sua volta, si dice che consenta prestazioni grafiche superiori fino al 45 percento. La CPU è composta da sei core per l'efficienza e quattro per le prestazioni e si dice che aumenti le prestazioni multi-thread del 15 percento rispetto al suo predecessore.
Apple non fornisce alcuna cifra per la NPU, che è responsabile solo delle applicazioni AI. Si limita a dichiarare che le prestazioni dell'intelligenza Apple miglioreranno e che il Vision Pro potrà convertire le foto 2D in scene spaziali e generare un personaggio in modo più rapido ed efficiente.
La larghezza di banda per l'intelligenza artificiale è di circa 1,5 milioni di euro.
La larghezza di banda per la memoria condivisa dell'M5 è di 153 GB/s, ovvero quasi il 30 percento in più rispetto all'M4.
Con tutti gli aumenti annunciati da Apple per l'M5 rispetto all'M4, va ricordato che esistono anche un M4 Pro e un M4 Max. Apple utilizza questi chip anche nel modello da 14 pollici del MacBook Pro, ad esempio, ed entrambi hanno più core CPU e GPU rispetto all'M5. Sospetto che le prestazioni dei precedenti chip Pro e Max saranno superate solo da M5 Pro e M5 Max, che Apple non ha ancora presentato.
A parte questo, non ci sono cambiamenti. Il display, le fotocamere e altre caratteristiche rimangono invariate, così come i due formati con touchscreen da 11 o 13 pollici.
Se ho letto bene la descrizione, Apple ha deciso anche di non includere un alimentatore.
La nuova versione dell'Apple Vision Pro non solo è più potente grazie all'M5, ma dovrebbe anche essere più comoda grazie alla nuova doppia banda in tessuto a maglia.
L'M5 assicura che le cuffie rendano il percento di pixel in più con i suoi micro display OLED e aumenta la frequenza di aggiornamento a 120 hertz. Apple spera che questo si traduca in dettagli più nitidi, prestazioni di visualizzazione più fluide e meno sfocature di movimento.
Inoltre, la durata della batteria sarà aumentata di 30 minuti. Ora Apple indica un utilizzo generale di 2,5 ore e una riproduzione di soli video di tre ore.
Tutti i nuovi prodotti saranno venduti da Apple a partire dal 22 ottobre 2025.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
L'M5 è un chipset prodotto con il processo a 3 nanometri. Ha 10 core di CPU, 10 core di GPU e 16 core di NPU. Apple definisce i cosiddetti acceleratori neurali «» nella GPU come la più grande innovazione. Grazie a questa nuova architettura, ogni blocco di calcolo dell'M5 è ottimizzato per l'intelligenza artificiale. Apple parla di «elaborazione notevolmente accelerata per i flussi di lavoro basati sull'IA» e cita come esempi i modelli di diffusione in app come «Draw Things» o l'esecuzione locale di modelli linguistici.
L'iPad Pro con il chip M4 è già scomparso dallo store online di Apple. Solo i nuovi modelli con M5 sono ancora disponibili. Tuttavia, a parte il processore installato, i cambiamenti sono minimi o comunque legati ad esso. I nuovi iPad Pro sono in grado di gestire il Wi-Fi 7 - precedentemente Wi-Fi 6E - e di ricaricarsi più velocemente. Sono ora compatibili con gli alimentatori da 60 watt e dovrebbero essere in grado di caricare metà della loro batteria in 30 minuti.
Il nuovo MacBook Pro (M5) con schermo da 14 pollici è attualmente il MacBook Pro più conveniente di Apple con un prezzo a partire da 1549 franchi o 1799 euro. La variante con schermo M4 è già scomparsa dallo store online di Apple. Rispetto ad essa, il nuovo modello offre fino a quattro terabyte di spazio di archiviazione in più. Le altre caratteristiche, il design, la durata della batteria e persino il peso rimangono invariati. Solo il chipset M5 è nuovo e, a differenza dell'iPad, il notebook ha ancora il Wi-Fi 6E.
LG OLED65G48LW
65", G4, OLED, 4K, 2024