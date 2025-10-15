Novità e trend 22 12

Apple presenta il chip M5 e lo installa nell'iPad Pro e nel MacBook Pro

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 15.10.2025

Con il nuovo chip M5, Apple vuole migliorare soprattutto le prestazioni dell'intelligenza artificiale. Inoltre, i nuovi iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro dovrebbero beneficiare di maggiori prestazioni grafiche e di una migliore efficienza energetica.

Apple sta lanciando la prossima generazione dei suoi chipset. Si parte dal modello base. L'M5 viene utilizzato direttamente nell'iPad Pro, nel MacBook Pro con schermo da 14 pollici e nel Vision Pro. Con il consueto aumento delle prestazioni, Apple si concentra sulle prestazioni dell'intelligenza artificiale, di cui si dice che siano responsabili gli acceleratori neurali «» nella GPU.

L'M5 è migliore dell'M4

Rispetto all'M4, si dice che l'M5 abbia una potenza di calcolo di picco quattro volte superiore per la grafica. Il motore di ray-tracing di terza generazione, a sua volta, si dice che consenta prestazioni grafiche superiori fino al 45 percento. La CPU è composta da sei core per l'efficienza e quattro per le prestazioni e si dice che aumenti le prestazioni multi-thread del 15 percento rispetto al suo predecessore.

Apple non fornisce alcuna cifra per la NPU, che è responsabile solo delle applicazioni AI. Si limita a dichiarare che le prestazioni dell'intelligenza Apple miglioreranno e che il Vision Pro potrà convertire le foto 2D in scene spaziali e generare un personaggio in modo più rapido ed efficiente.

La larghezza di banda per l'intelligenza artificiale è di circa 1,5 milioni di euro.

La larghezza di banda per la memoria condivisa dell'M5 è di 153 GB/s, ovvero quasi il 30 percento in più rispetto all'M4.

Con tutti gli aumenti annunciati da Apple per l'M5 rispetto all'M4, va ricordato che esistono anche un M4 Pro e un M4 Max. Apple utilizza questi chip anche nel modello da 14 pollici del MacBook Pro, ad esempio, ed entrambi hanno più core CPU e GPU rispetto all'M5. Sospetto che le prestazioni dei precedenti chip Pro e Max saranno superate solo da M5 Pro e M5 Max, che Apple non ha ancora presentato.

iPad Pro (M5): Nuovo chipset, Wi-Fi 7 e ricarica più veloce

A parte questo, non ci sono cambiamenti. Il display, le fotocamere e altre caratteristiche rimangono invariate, così come i due formati con touchscreen da 11 o 13 pollici.

MacBook Pro 14 (M5): per un prezzo accessibile

Se ho letto bene la descrizione, Apple ha deciso anche di non includere un alimentatore.

Apple Vision Pro: 120 Hertz, maggiore durata della batteria e nuovo dual band

La nuova versione dell'Apple Vision Pro non solo è più potente grazie all'M5, ma dovrebbe anche essere più comoda grazie alla nuova doppia banda in tessuto a maglia.

L'M5 assicura che le cuffie rendano il percento di pixel in più con i suoi micro display OLED e aumenta la frequenza di aggiornamento a 120 hertz. Apple spera che questo si traduca in dettagli più nitidi, prestazioni di visualizzazione più fluide e meno sfocature di movimento.

Inoltre, la durata della batteria sarà aumentata di 30 minuti. Ora Apple indica un utilizzo generale di 2,5 ore e una riproduzione di soli video di tre ore.

Tutti i nuovi prodotti saranno venduti da Apple a partire dal 22 ottobre 2025.

Immagine di copertina: Apple

