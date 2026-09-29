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Flourish 1: un robot impara le faccende domestiche in 30 minuti

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.9.2026

Flourish Robots lancia sul mercato il Flourish 1, un robot domestico umanoide su ruote. Dovresti essere in grado di insegnargli i compiti personalmente tramite smartphone.

Mettere in ordine le scarpe, caricare la lavastoviglie o innaffiare le piante: sono questi i compiti che il Flourish 1 dovrebbe svolgere in casa. Invece di affidarsi a una vasta libreria di procedure predefinite, Flourish Robots punta sull'addestramento individuale. Il robot deve imparare come vuoi che un compito venga eseguito concretamente nella tua casa.

Come funziona l'addestramento

Per prima cosa, definisci i singoli passaggi nell'app. Per mettere in ordine una scarpa, ad esempio, si tratterebbe di raggiungere la porta d'ingresso, raccoglierla e riporla nell'armadio. Per questo passaggio, Flourish stima circa cinque minuti. Successivamente, guidi il robot attraverso la procedura più volte tramite smartphone, partendo da diverse posizioni nella stanza.

Queste dimostrazioni durano circa 30 minuti secondo il produttore. Circa un'ora dopo, il sistema dovrebbe aver elaborato l'addestramento ed essere in grado di eseguire il compito autonomamente. Non sono necessarie competenze di programmazione.

In questo modo, il Flourish 1 impara a conoscere le caratteristiche della tua casa. Ricorda, ad esempio, dove si trovano determinati armadi o in quale punto devono essere riposte le scarpe. Durante l'esecuzione successiva, nessuno lo controlla da remoto. Secondo Flourish, il telecomando serve esclusivamente per l'apprendimento.

Oltre a mettere in ordine vestiti, scarpe e giocattoli, Flourish ha già implementato la rimozione delle stoviglie. Il robot può mettere posate e piatti in lavastoviglie, pulire i tavoli, innaffiare le piante e recuperare oggetti. Dovrebbe anche essere in grado di trasferire il bucato dalla lavatrice all'asciugatrice.

Puoi avviare i compiti appresi tramite comando vocale o pianificarli per orari specifici. Flourish cita come esempio la pulizia quotidiana della lettiera del gatto a un orario prestabilito.

L'app Flourish mostra i compiti salvati e i relativi orari di avvio pianificati.

Fonte: Flourish Robotics

Le procedure apprese possono essere facoltativamente condivise con altri proprietari tramite un «Robot Store». Altri possono adottare queste capacità. Flourish non ha ancora spiegato quanto bene questo funzioni in case arredate in modo diverso.

Tre telecamere e LiDAR per l'orientamento

Il Flourish 1 si muove su ruote e possiede una parte superiore del corpo umanoide con due braccia. È alto 1,09 metri e pesa circa 20 chilogrammi. Le sue braccia raggiungono un'altezza di circa 89 centimetri dal suolo. Il produttore indica il carico utile massimo in circa 1,5 chilogrammi.

Molti componenti del Flourish 1 sono ancora esposti e non rivestiti.

Fonte: Flourish Robotics

Per la navigazione, il robot utilizza un sensore LiDAR, che misura la distanza dagli oggetti nell'ambiente circostante tramite laser. Tre telecamere aiutano a riconoscere e afferrare gli oggetti. Per fare ciò, il Flourish 1 utilizza modelli di immagine addestrati sulla base delle tue dimostrazioni.

All'interno lavora un Raspberry Pi 5, che si occupa, tra le altre cose, della navigazione, delle funzioni vocali e di modelli di IA più piccoli. I modelli che richiedono maggiore potenza di calcolo vengono eseguiti nel cloud.

La batteria dovrebbe durare circa dodici ore. Una ricarica completa richiede circa nove ore. Nella prima versione non è presente una stazione di ricarica automatica.

Scale e piegare il bucato sono ancora sfide troppo grandi

Il Flourish 1 dipende da singole procedure apprese. Non analizza quindi la casa in modo autonomo e non decide da solo quali lavori debbano essere svolti.

Non può superare le scale. Con un carico utile di circa 1,5 chilogrammi, anche gli oggetti più pesanti sono esclusi. Finora non è nemmeno in grado di piegare il bucato. Secondo quanto dichiarato, Flourish sta lavorando su questa capacità.

Inoltre, le sue mani non sono impermeabili, quindi non può lavare pentole e padelle. Flourish prevede mani impermeabili per una versione successiva.

I primi 50 esemplari saranno preordinabili a partire dal 29 settembre per 3555 dollari USA. La consegna è prevista per dicembre 2026. Flourish non ha ancora fornito informazioni su un lancio più ampio sul mercato o sulla disponibilità in Germania, Austria e Svizzera.

Immagine di copertina: Flourish Robots

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