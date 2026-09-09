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I robot aspirapolvere attaccano le macchie con vapore e nebulizzazione

Vapore e nebulizzazione contro le macchie, un serbatoio di scarico riscaldato contro i cattivi odori: all'IFA, i produttori di robot aspirapolvere presentano i loro ultimi modelli con diversi punti di forza.

Anche se ho criticato il fatto che alla fiera tecnologica IFA di Berlino ci fosse una fase di stallo per quanto riguarda i robot aspirapolvere, i produttori hanno lanciato nuovi modelli. Non offrono nulla di fondamentalmente nuovo, ma sono migliori in molti ambiti e offrono più funzioni. Ecco una breve panoramica dei nuovi robot aspirapolvere e delle loro caratteristiche speciali.

Dreame: vapore contro le macchie ostinate

Il Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è il modello di punta del produttore dotato di rullo lavapavimenti. Ho appena testato l'X60, che rappresenta la concorrenza interna, ovvero il modello top con due moci rotondi.

Test del prodotto Forse il miglior robot aspirapolvere tuttofare testato finora Lorenz Keller 57 like 57 55 commenti 55

La particolarità: l'Aqua20 non lava il pavimento solo con acqua calda, ma la riscalda all'interno del robot fino a 180 gradi e la vaporizza tramite quattro ugelli per trattare i pavimenti duri particolarmente sporchi. Secondo il produttore, il robot dovrebbe rimuovere il 99,999 percento dei batteri. Il rullo lavora con una pressione di 18 Newton sul pavimento e può estendersi fino a otto centimetri, il doppio rispetto al predecessore.

Il nuovo modello di punta di Dreame, esteticamente molto simile ai predecessori.

Dreame dota il dispositivo di una dotazione completa: il robot supera doppie soglie fino a dieci centimetri e soglie singole fino a cinque centimetri, riconosce oltre 320 tipi di ostacoli evitandoli e aspira con 40.000 Pascal. L'Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete arriverà nel nostro negozio in autunno. Il prezzo di vendita consigliato dovrebbe essere di 1279 franchi o 1499 euro.

Roborock: secondo tentativo con il rullo

Nel test del primo modello Roborock con rullo autopulente avevo riscontrato tre punti deboli. Ora il produttore ha presentato all'IFA il successore, il Roborock Qrevo Edge 2 FlowX. Posso sperare che le critiche siano state risolte?

Test del prodotto Roborock FlowX alla prova: vale la pena nonostante i suoi tre punti deboli? Lorenz Keller 15 like 15 9 commenti 9

Se il predecessore raggiungeva un'altezza di dodici centimetri, ora siamo a poco meno di nove centimetri. È un ottimo valore per un robot con rullo. Il Roborock, ad esempio, è un centimetro più basso del modello Dreame menzionato sopra. Il secondo punto critico rimane però anche nel Qrevo Edge 2 FlowX: non ha una funzione di arrampicata dedicata e dovrebbe quindi avere difficoltà con soglie superiori a circa due centimetri.

Roborock ha però affrontato il terzo punto debole. Il rullo lungo 27 centimetri si estende maggiormente verso il lato e la spazzola laterale ruota in entrambe le direzioni. In questo modo, angoli e bordi dovrebbero essere puliti con maggiore precisione rispetto a prima. Come particolarità, il produttore ha applicato sul rullo un raschietto flessibile che rimuove l'acqua in eccesso. In questo modo, anche i pavimenti in legno delicati non dovrebbero bagnarsi troppo.

Il Roborock Qrevo Edge 2 FlowX è già disponibile nel negozio. I prezzi partono da 699 franchi o 750 euro.

Robot aspirapolvere Nuovo CHF 699.– Roborock Qrevo Edge 2 FlowX 35000 Pa

Il rullo del Roborock Saros 20 Flow Complete è più largo e si estende maggiormente verso il lato.

Tra poche settimane il produttore lancerà sul mercato anche una seconda variante con rullo, il Roborock Saros 20 Flow Complete. È anch'esso alto solo nove centimetri, ma offre una maggiore potenza di aspirazione e supera doppie soglie alte fino a 8,8 centimetri e soglie singole fino a 4,5 centimetri. Durante la pulizia, il rullo viene pulito continuamente da 16 ugelli ad alta pressione. Con questo, Roborock offre ora anche il sistema completo che, almeno sulla carta, non presenta punti deboli. Il Saros 20 Flow Complete dovrebbe però costare il doppio. Costa 1299 euro. I prezzi svizzeri non sono ancora noti.

Ecovacs: con o senza sacchetto

Ecovacs offre il nuovo Deebot X12S in due varianti: come OmniClone con un contenitore per la polvere nella stazione base e come Pro Omni con un sacchetto per la polvere. Il produttore ha integrato altri due extra: il serbatoio dell'acqua sporca viene riscaldato regolarmente per prevenire i cattivi odori. Il robot preme un rullo guida piatto sul tappeto, in modo da aspirare piccole particelle e, secondo il produttore, il 95 percento degli acari della polvere.

Il Deebot X12S arriverà nel nostro negozio in entrambe le varianti probabilmente a fine settembre. Con il sacchetto per la polvere costa 1099 euro, senza sacchetto 1299 euro. I prezzi svizzeri non sono ancora chiari.

La stazione base riscalda il serbatoio dell'acqua sporca per evitare cattivi odori.

iRobot: nebulizzazione contro le macchie

Il nuovo modello di punta di iRobot si chiama Roomba Max 875 Combo. Il produttore statunitense, recentemente passato sotto proprietà cinese, punta su un rullo lavapavimenti che viene coperto quando si passa sui tappeti. Allo stesso tempo, il robot abbassa un grembiule sulle fibre, aumentando l'efficienza di aspirazione. Insieme alla potenza di aspirazione di 35.000 Pascal, dovrebbe pulire i tappeti tre volte più a fondo rispetto ai precedenti modelli di punta del marchio.

L'iRobot spruzza nebbia sulle macchie: fotograficamente non è possibile catturare il sottile vapore acqueo.

Per rimuovere meglio le macchie, il dispositivo spruzza continuamente una nebbia calda sul pavimento, che viene poi raccolta dal mocio a rullo insieme allo sporco. Il robot è alto poco meno di dieci centimetri e supera soglie fino a 3,5 centimetri.

Il Roomba Max 875 Combo costa 1200 euro. Il prezzo svizzero e il lancio da noi non sono ancora chiari.

Dyson: tre nuovi robot aspirapolvere

Dyson lancia sul mercato un'intera famiglia di nuovi robot aspirapolvere. I tre dispositivi coprono un'ampia fascia di prezzo e si rivolgono a diversi gruppi target:

Dyson R1 Nurovi Dry (disponibile da fine 2026 a 550 franchi o euro):

È ciò che alcuni utenti stavano aspettando. Il modello base aspira solo il pavimento, manca completamente una funzione di lavaggio con moci. La potenza di aspirazione è di 21.000 Pascal; inoltre, Dyson dota il modello del nuovo sistema di spazzole laterali estensibili.

Il modello base aspira il pavimento, non ha moci per lavare.

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry (disponibile da fine 2026 a 850 franchi o euro):

Questo è praticamente l'R1 con una funzione di lavaggio. Il produttore inglese ha sviluppato a tal fine moci innovativi che non sono rotondi, ma hanno una forma triangolare composta da tre archi di cerchio. Grazie a speciali schemi di movimento, dovrebbero riuscire a raggiungere meglio gli angoli e pulirli. Per una pulizia profonda provvede l'acqua a 75 gradi, riscaldata nella stazione base.

Niente moci rotondi, ma triangolari: dovrebbero lavare meglio negli angoli.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV: (disponibile dall'inizio del 2027 a 1200 franchi o euro): il modello di punta illumina il pavimento con luce UV e con la luce laser verde nota dagli aspirapolvere a batteria. La fotocamera riconosce così anche macchie apparentemente invisibili, che il robot pulisce in modo mirato. Il sistema distingue 200 sostanze e oggetti. Invece di usare moci, l'R3 lava il pavimento con un rullo autopulente che si estende lateralmente fino a quattro centimetri. Dodici ugelli forniscono continuamente acqua a 70 gradi. La stazione base funziona senza sacchetto per la polvere, come conosco dagli aspirapolvere a batteria Dyson.

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