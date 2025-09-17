Novità e trend 7 1

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di settembre 2025 (parte 2)

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.9.2025

In "RoadCraft" controlli i macchinari da costruzione, in "Frostpunk 2" decidi il destino di un'intera città. La seconda ondata di settembre dell'Xbox Game Pass comprende più di una dozzina di giochi con obiettivi molto diversi.

Microsoft ha annunciato la seconda ondata del Game Pass il 16 settembre. Ti aspettano nuove uscite al day-one, ritorni e classici: dall'azione alla strategia alle avventure per famiglie.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Core, Standard e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Core offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 40 giochi e sconti per i membri. Il livello Standard estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«RoadCraft»

Quando: 16 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



In «RoadCraft» assumi il ruolo di un direttore dei lavori dopo un disastro naturale. Le strade sono distrutte ovunque, i ponti sono crollati e le macerie bloccano gli altriché. Con oltre 40 macchine da costruzione realistiche, dovrai ripristinare le infrastrutture: dagli escavatori alle asfaltatrici. Non contano solo gli strumenti giusti, ma anche una buona gestione, perché le risorse scarseggiano e il tempo è a tuo sfavore.

Ogni cantiere presenta le sue sfide: Devi analizzare il terreno, usare correttamente le macchine e assicurarti che la tua squadra lavori in modo efficiente. Sia in modalità solitaria che in cooperazione con gli amici: «RoadCraft» unisce la simulazione al lavoro di squadra.

video Recensione «Roadcraft» avvera il mio sogno d'infanzia di Simon Balissat

«Call of Duty: Modern Warfare III»

Quando: 17 settembre

Dove: Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Il 20° capitolo della serie «Call of Duty» continua la storia del Capitano Price e della Task Force 141. Questa volta il protagonista è Vladimir Makarov, uno spietato criminale di guerra che usa il terrore e la manipolazione per far precipitare il mondo nel caos. La campagna ti porta attraverso scenari di crisi globale con ambienti distruttibili e una fitta messa in scena.

Inoltre, il multiplayer si sviluppa con modalità classiche come Team Deathmatch, Domination e Search & Destroy. Ritorna anche la popolare modalità Zombi, questa volta con una nuova trama.

«For the King II»

Quando: 17 settembre

Dove: Xbox Series X|S

Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



Il secondo capitolo di «For the King» aggiunge ancora più profondità strategica alla formula di successo del suo predecessore. Il gioco mescola battaglie a turni con un sistema di roguelite in cui combatti attraverso mappe generate casualmente. Ogni partita è quindi diversa dall'altra. Nei panni di un eroe o di un'eroina, parti da solo o con un massimo di altri tre giocatori per salvare un regno dal caos.

Nella mappa scoprirai città, dungeon ed eventi che avranno un impatto significativo sulla tua avventura. Le battaglie richiedono decisioni intelligenti, la fortuna dei dadi gioca un ruolo importante, ma la pianificazione e il lavoro di squadra sono fondamentali. Le novità della seconda parte sono mappe più grandi, missioni più complesse ed equipaggiamento migliorato.

«Overthrown» (Anteprima di gioco)

Quando: 17 settembre

Dove: Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



In «Overthrown» assumi il ruolo di un re con una corona magica che ti conferisce poteri speciali. La usi per sollevare alberi dal suolo, spostare edifici o trasformare interi nidi di mostri in armi contro i tuoi nemici.

Il tuo compito è quello di sollevare alberi dal suolo, spostare edifici o trasformare interi nidi di mostri in armi contro i tuoi nemici.

Il tuo compito è costruire un impero in grado di resistere agli attacchi di banditi e mutanti. Per farlo, devi raccogliere risorse, coltivare e sviluppare la tua città. Le stagioni e il tempo atmosferico influenzano le tue decisioni, mentre devi anche tenere d'occhio le esigenze dei tuoi cittadini.

«Deep Rock Galactic: Survivor»

Quando: 17 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Lo spin-off di «Deep Rock Galactic» porta il noto universo nanico in un nuovo genere. Invece di giocare in cooperazione in una squadra di quattro persone, questa volta giocherai da solo. Nei panni di un nano, combatti attraverso grotte generate proceduralmente e piene di alieni, cristalli e pericoli.

Il gioco si basa sul cosiddetto principio «Survivors»: il tuo personaggio spara automaticamente mentre tu ti concentri su movimento, posizionamento e potenziamenti. Ogni sessione dura solo pochi minuti, ma offre un'elevata intensità e ricompense. Tra una sessione e l'altra, investi in nuove armi, potenziamenti e vantaggi per resistere più a lungo la volta successiva. Il mix di esaurimento delle risorse, ondate di nemici e progressi costanti garantisce un alto valore di rigiocabilità.

«Frostpunk 2»

Quando: 18 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Ultimate



«Frostpunk 2» continua l'idea del gioco di costruzione di sopravvivenza. Il mondo si trova sotto uno spesso strato di ghiaccio, le risorse sono scarse e tu, in qualità di leader, devi prendere decisioni che determinano il destino della tua città. L'attenzione si concentra meno sulla gestione degli edifici e più sulla politica e sulla società.

All'interno della tua popolazione emergono delle fazioni che rappresentano punti di vista diversi sulla fornitura di energia, sul lavoro e sulla moralità. Dovrai scendere a compromessi o imporre linee rigide: entrambe le cose hanno delle conseguenze.

Ci sono delle differenze tra la popolazione e la morale.

Inoltre, il clima rigido ti costringe ad agire costantemente: Assicurare il cibo, generare calore, ricercare nuove tecnologie. Ogni decisione può rafforzare o dividere il tuo popolo. Il gioco ha un'atmosfera cupa che non ti lascia quasi nessuna soluzione concreta.

Recensione Prova di "Frostpunk 2": strategia di accumulo con un'atmosfera apocalittica di Simon Balissat

«Wobbly Life»

Quando: 18 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Wobbly Life» è un gioco sandbox basato sulla fisica che combina leggerezza e caos. In un mondo aperto, devi svolgere lavori, completare mini-giochi ed esplorare città, villaggi e spiagge. Il tuo personaggio, un traballante personaggio dei cartoni animati, reagisce goffamente a ogni tua mossa, dando vita a situazioni assurde e comiche.

Lavori come il pizzaiolo, la pizza, il pizzaiolo, il pizzaiolo e il pizzaiolo.

Lavori come il fattorino della pizza, lo scienziato o il pompiere ti fanno guadagnare soldi, che puoi usare per sbloccare vestiti, veicoli e case. Il massimo del fascino si manifesta nella modalità multigiocatore: insieme ai tuoi amici impila casse, guida auto o risolvi missioni, spesso con risultati imprevedibili.

«Ade»

Quando: 19 settembre

Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il pluripremiato roguelike «Hades» celebra il suo ritorno in Game Pass. Vesti i panni di Zagreus, il figlio di Ade, che cerca sempre di fuggire dagli inferi. Ogni tentativo di fuga ti porta ad attraversare livelli costruiti in modo casuale, pieni di mostri, trappole e boss.

I combattimenti sono veloci, impegnativi e variegati: combini armi, abilità divine e potenziamenti concessi dagli Olimpi come Zeus o Atena. Se muori, torni al palazzo ma conservi parte dei tuoi progressi. Questo crea un ciclo di fallimenti e di rafforzamento che ti spinge a «fare un altro tentativo».

Oltre all'azione, Hades colpisce per i dialoghi, lo sviluppo dei personaggi e una narrazione avvincente. Ogni dio ha le sue reazioni e le sue relazioni con Zagreus, il che fa sentire il gioco vivo.

«Endless Legend 2» (Anteprima di gioco)

Quando: 22 settembre

Dove: PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La serie «Endless» di Amplitude è nota per i suoi complessi giochi di strategia e «Endless Legend 2» continua questa tradizione. Guiderai una delle tante fazioni uniche in un mondo fantasy caratterizzato da caratteristiche politiche, culturali e militari. Ogni fazione gioca in modo diverso: alcune si affidano alla diplomazia, altre all'espansione o alla magia.

Su un'enorme mappa, esplori regioni, fondi città e guidi eserciti in battaglia. Determini la direzione della tua civiltà attraverso la ricerca, le leggi e le alleanze. Le novità della seconda parte sono eventi più dinamici, opzioni di diplomazia ampliate e un'integrazione più intensa della storia.

«Sworn»

Quando: 23 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Sworn» è un roguelike cooperativo che si concentra sul lavoro di squadra. Puoi giocare da solo o con un massimo di altri tre giocatori. Ogni classe ha le sue abilità e le sue armi, che possono essere potenziate e saccheggiate man mano che il gioco avanza. L'obiettivo è completare le missioni insieme, respingere le orde di nemici e superare le battaglie con i boss. Se uno dei tuoi compagni muore, puoi rianimarlo, ma spesso a rischio e pericolo.

Il valore di rigiocabilità deriva dai livelli generati casualmente e dalla varietà di combinazioni che puoi creare con le tue abilità. A differenza dei classici roguelike, «Sworn» si basa maggiormente sull'interazione tattica. Che tu stia tenendo la prima linea come tank, distribuendo cure o infliggendo danni, il gioco premia l'azione coordinata.

«Peppa Pig: World Adventures»

Quando: 25 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Con «Peppa Pig: World Adventures», arriva su Game Pass un titolo adatto alle famiglie. Il gioco è chiaramente rivolto ai bambini che vogliono esplorare il mondo insieme a Peppa e ai suoi amici. Londra, Parigi, New York o Sydney: ogni città ha delle piccole missioni e dei mini-giochi facili da capire e da svolgere senza pressioni.

I personaggi sono fedeli alla serie TV originale, compresa la voce e il caratteristico umorismo. I bambini possono creare il proprio personaggio, scegliere i vestiti e vivere le avventure in modo interattivo. I genitori possono beneficiare di un gioco semplice e sicuro, senza costi nascosti o meccaniche complicate.

«Visions of Mana»

Quando: 25 settembre

Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



L'RPG d'azione «Visions of Mana» combina gli elementi classici della serie con una presentazione moderna. In un colorato mondo fantasy, accompagni gli eroi che combattono le forze oscure con l'aiuto degli spiriti elementali. Il sistema di combattimento è orientato all'azione e si passa senza problemi da attacchi, magie e abilità speciali.

Oltre alla storia principale, ci sono missioni secondarie, attività di esplorazione e raccolta. Dal punto di vista visivo, il gioco si concentra sull'estetica anime con paesaggi dettagliati e una colonna sonora epica.

«Lara Croft e il Guardiano della Luce»

Quando: 30 settembre

Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Un classico ritorna con «Lara Croft e il Guardiano della Luce». A differenza dei grandi titoli «Tomb Raider» questo spin-off si concentra sulla prospettiva isometrica e sul gioco in cooperativa. Insieme a un compagno, controlli Lara e il guerriero Maya Totec attraverso templi pieni di trappole, enigmi e nemici.

Il punto forte: entrambi i personaggi hanno le loro abilità che devi combinare per superare gli ostacoli. Lara usa il suo rampino e le armi a distanza, Totec si affida agli scudi e al combattimento ravvicinato. L'interazione crea soluzioni creative e battaglie varie. Puoi anche giocare da solo, ma il gioco si rivela davvero interessante in cooperativa.

«Sopa»

Quando: 7 ottobre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Sopa» è un'avventura narrativa con una forte attenzione al realismo magico. Accompagni il ragazzo Miho, che deve raccogliere gli ingredienti per cucinare una zuppa per sua nonna. Quello che sembra un compito semplice si trasforma in un viaggio fantastico attraverso paesaggi surreali in cui la realtà e la fantasia si confondono.

Sul tuo cammino, il tuo amico Miho è un'avventura narrativa con un forte accento sul realismo magico.

Nel tuo cammino incontrerai personaggi stravaganti, risolverai piccoli enigmi e vivrai storie ispirate alla cultura e al folklore dell'America Latina. Il gioco si concentra meno sull'azione e più sull'atmosfera, sulla narrazione e sui momenti emotivi. Ogni ingrediente che trovi apre la porta a un nuovo mondo pieno di simbolismi.

Questi giochi lasceranno il Game Pass a settembre

Purtroppo, il 30 settembre dovrai dire addio anche ad alcuni giochi.

«Ninja Gaiden Sigma»

«Ninja Gaiden Sigma 2»

«Ninja Gaiden 3: Razor's Edge»

«Terra Invicta»

Immagine di copertina: Studi a 11 bit

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







