Ecco i migliori trailer di gioco della settimana

Cassie Mammone Traduzione: tradotto automaticamente 22.8.2025

La redazione ha riassunto per te i trailer più interessanti del mondo dei videogiochi.

La Gamescom 2025 si sta svolgendo questa settimana. Migliaia di visitatori della fiera stanno giocando con i giochi più recenti a Colonia. Mentre i nostri colleghi della redazione Domagoj e Philipp sono impegnati a giocare con noi per poi riferirti (resta sintonizzato!), la prima marea di trailer è già arrivata alla Gamescom Opening Night Live. Puoi guardarli qui:

Ma molte cose sono successe anche al di fuori dell'Opening Night Live. I principali editori, come Nintendo, stanno sfornando nuovi approfondimenti dal nulla e decine di video di alto livello sono stati diffusi senza sosta durante eventi dal vivo come il Future Games Show. Abbiamo selezionato i migliori per te e ti presentiamo i trailer più interessanti della settimana (dal 15.8 al 22.8) in una panoramica compatta.

«Hollow Knight: Silksong»

Dopo anni di silenzio da parte dello studio di sviluppo e le speranze dei fan, è finalmente realtà: il Metroidvania «Silksong» ha ricevuto un nuovissimo trailer. Ancora meglio: una data di uscita. E la cosa migliore è che mancano meno di due settimane!

Quando: 04 settembre 2025

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«Kirby Air Riders»

Oltre 20 anni dopo l'uscita del gioco originale per GameCube, è in uscita il sequel per Nintendo Switch 2. In una presentazione di 45 minuti diretta, «creatore di Kirby» presenta il gioco in modo più dettagliato. Dopo la sua esperienza alla Gamescom, il collega Domagoj lo descrive come «Super Smash Bros. con auto a guida automatica» - non vedo l'ora che arrivi il caos.

Quando: 2025

Dove: Switch 2



«Bubsy 4D» (nuovo annuncio)

«Bubsy 3D» del 1996 è considerato uno dei peggiori platform 3D di tutti i tempi a causa dei suoi controlli da carro armato. Il nuovo capitolo si prende gioco di se stesso e fa sperare in una rinascita del franchise. A proposito: i giochi classici sono stati anche annunciati come raccolta se vuoi avere un assaggio della storia dei videogiochi.

Quando: tbd

Dove: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2



«He-Man and the Masters of the Universe: La Perla del Drago della Distruzione» (nuovo annuncio)

Gli anni '80 sono tornati con una delle loro mascotte più famose. «He-Man» si tuffa in un picchiaduro 2D con una grafica pixel chic. Per un'atmosfera retrò perfetta, prendi un amico e dai una bella lezione ai cattivi.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch



«The Expanse: Osiris Reborn»

Il gioco di ruolo d'azione nell'universo della famosa serie televisiva e dei libri «The Expanse» ti mette nei panni di un mercenario personalizzabile. Mentre prendi decisioni che hanno conseguenze per la trama, esplori luoghi noti come la luna di Giove Ganimede o la colonia Cerere.

Quando: tbd

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S



«Helldivers 2 x Halo: ODST» Legendary Warbond

Il gioco per Playstation «Helldivers 2» uscirà anche per console Xbox il 26 agosto 2025. Il popolare sparatutto cooperativo lo celebra con un nuovo warbond del leggendario gioco per Xbox «Halo: ODST». Forse un motivo in più per garantire un po' più di democrazia nello spazio.

Quando: 8 febbraio 2024

Dove: PC, PS5, nuova Xbox Serie X/S



«Denshattack!» (nuovo annuncio)

Non sono sicuro di cosa stia succedendo in «Denshattack!», ma il trailer mostra treni che viaggiano su binari, muri e persino ruote giganti. Inoltre, gli sviluppatori definiscono il gioco come un platform 3D. Ma quanto è bizzarro e fantastico?

Quando: Primavera 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S



«Little Nightmares 3»

I giochi «Little Nightmares» riescono a raccontare una storia horror con personaggi simpatici. Il terzo capitolo fa lo stesso, in cui dovrai riuscire a far uscire dal nulla due personaggi, da solo o con un partner in cooperativa.

Quando: 10 ottobre 2025

Dove: PC, Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S



«Lost Soul Aside»

Il gioco di ruolo d'azione cinese ha ricevuto un nuovo trailer poco prima della sua uscita. In esso è possibile vedere le abilità di Arena, il compagno del protagonista, che può comodamente trasformarsi in armi. Dagli attacchi con gli artigli alle danze del purgatorio fino alle esplosioni elementali, l'arsenale di abilità è impressionante.

Quando: 29 agosto 2025

Dove: PC, PS5



«Pokémon Legends: Z-A»

Il Campionato Mondiale Pokémon 2025 si è svolto lo scorso fine settimana. Oltre alle emozionanti partite del videogioco, del gioco di carte collezionabili e dei dispositivi mobile «Pokémon Go» e «Pokémon Unite», è stato mostrato anche un altro trailer di «Pokémon Legends: Z-A» è stato mostrato anche un altro trailer, che introduce una sorta di modalità battle royale.

Quando: 16 ottobre 2025

Dove: Switch, Switch 2



«Pokémon Champions»

Anche nell'ambito dei Campionati Mondiali, Pokémon Company ha rilasciato un nuovo trailer per «Pokémon Champions». Il gioco è incentrato sulle battaglie strategiche tra Pokémon e riunisce per la prima volta diverse meccaniche come le Mega Evoluzioni o i Gigadynamax delle diverse generazioni di Pokémon. Il trailer conferma l'uscita per il prossimo anno e «Champions» come futuro gioco per i campionati VGC.

Quando: 2026

Dove: Switch, Switch 2, dispositivo mobile (iOS e Android)



«Project Motor Racing»

In questo gioco di corse dell'editore Giants Software («Farming Simulator»), potrai sfrecciare su piste scansionate a bordo di oltre 70 auto riprodotte per un'esperienza realistica al massimo. Il nuovo trailer mostra la grafica elegante.

Quando: 25 novembre 2025

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S



«The Rogue Prince of Persia» (Shadowdrop)

Dopo che «The Rogue Prince of Persia» è stato rilasciato in Early Access nel maggio 2024, è stato sorprendentemente shadowdropped durante la Gamescom - il che significa che è stato rilasciato direttamente con il trailer senza una data di annuncio precedente. Puoi aspettarti controlli soddisfacenti, uno stile particolare e livelli generati proceduralmente.

Quando: 20 agosto 2025

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S, Switch, Switch 2



«Routine»

Il titolo di debutto dello Studio Lunar Software è rimasto nell'inferno degli sviluppatori per un bel po' di tempo, ma dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2012, ora finalmente uscirà quest'anno. In questo gioco horror con una prospettiva in prima persona, dovrai esplorare una base lunare abbandonata che pullula di minacce.

Quando: 2025

Dove: PC, Xbox One, Xbox Series X/S



«Halloween: The Game» (nuovo annuncio)

Boah, il solo sentire quel suono stridulo all'inizio del trailer mi fa venire i brividi. E il Main Theme alla fine mi fa sentire immediatamente euforico. Il leggendario film horror di John Carpenter torna sotto forma di un nuovo videogioco single-player e multiplayer. Non vedo l'ora di scappare dal diabolico Michael Myers.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S, Switch



«Hell Let Loose: Vietnam» (nuovo annuncio)

Il sequel dello sparatutto tattico «Hell Let Loose» si concentra sulla guerra del Vietnam. In epiche partite 50 contro 50, giocherai un ruolo decisivo in battaglie più o meno storicamente modellate.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S



«Pragmata»

Come nuova IP dello studio di sviluppo Capcom, «Pragmata» sta generando grandi aspettative. In questa avventura fantascientifica, controlli due personaggi. Uno è l'androide Diana, che hackera i nemici e le macchine in una stazione di ricerca lunare, e l'altro è Hugh, che ha la potenza di fuoco necessaria.

Quando: 2026

Dove: PC, PS5, Xbox Serie X/S



«Recur»

«Hai presente quei giorni in cui tutto va storto?» In «Recur» puoi salvare una giornata del genere viaggiando nel tempo. Il sidescroller rompicapo in stile fumetto dello studio indie tedesco kaleidoscube sembra davvero intelligente.

Quando: 2026

Dove: PC



«Borderlands 4»

La serie «Borderlands» è sempre stata conosciuta per il suo folle mondo di gioco e le innumerevoli combinazioni di armi. A distanza di sei anni dall'ultimo gioco principale, presto uscirà il quarto capitolo. Uno dei personaggi giocabili sarà il Cavaliere della Forgia Amon, cresciuto in un culto che venera i mostri e che è al centro del nuovo trailer.

Quando: 12 settembre 2025

Dove: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 (un po' più tardi, il 03 ottobre 2025)



«Wild Blue»

Un nuovo trailer mostra il gameplay di «Lylat Wars» - scusate, volevo dire «Wild Blue». Simpatici animali volano in aria a bordo di astronavi cool e sparano a più non posso.

Quando: tbd

Dove: PC

Quali trailer pensi siano particolarmente belli? E quali trailer ci siamo persi?

Immagine di copertina: Hollow Knight: Silksong

