Novità e trend 22 12

I trailer della Gamescom Opening Night Live 2025

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 20.8.2025

Trailer, trailer, trailer. Il conduttore dell'Opening Night Live Geoff Keighley ha avuto l'onore di annunciare un vero e proprio spettacolo pirotecnico di nuovi filmati di vari giochi. Qui puoi trovare l'elenco di tutto ciò che è stato presentato.

L'Opening Night Live (ONL) da tempo non si limita ai trailer dei giochi. Lo show non è iniziato con un trailer epico, ma con un annuncio un po' zoppicante da parte del conduttore Geoff Keighley che «Hollow Knight: Silksong» uscirà quest'anno. Un fatto che era già chiaro prima dello show.

Dopo questa delusione, il conduttore ha annunciato che Hollow Knight: Silksong uscirà quest'anno.

Dopo questo inizio deludente, le cose si sono fatte davvero interessanti. I miei punti di forza sono le immagini in movimento degli anime «Sekiro: No Defeat», «Onimusha: Way of the Sword» e «Resident Evil Requiem». Ecco la maggior parte dei trailer in ordine cronologico.

«Call of Duty Black Ops 7»

Il nuovo trailer di «Call of Duty Black Ops 7» è ambientato nell'anno 2035. Il terrorismo domina la vita quotidiana. I servizi di emergenza si gettano nella mischia nel mondo reale o in quello simulato. Le località includono Los Angeles, Angola, Tokyo, Alaska e Avalon.

Il gioco è ambientato nell'anno 2035.

Puoi giocare la modalità storia da solo o con un massimo di altre tre persone. L'obiettivo dell'ultimo spin-off di «Call of Duty» è la libertà nella narrazione, nel gameplay e nelle offerte. C'è anche una modalità chiamata «Arcade Zombies» in cui si spara in una prospettiva isometrica. Maggiori informazioni saranno disponibili durante uno showcase il 30 settembre.

Quando: 14 novembre 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«Lords of the Fallen 2»

Il gioco «Lords of the Fallen» di Hexworks e CI Games, uscito nel 2023, sta per avere un sequel. Il trailer è ricco di estetica dark fantasy. Il mondo medievale del gioco sembra piuttosto incasinato. La seconda parte è ambientata 100 anni dopo la prima. La barriera tra i vivi e i morti sta iniziando a sgretolarsi. Non sorprende che gli sviluppatori promettano un gameplay più sanguinoso, veloce e brutale.

Quando: verso il 2026

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«Sekiro: No Defeat»

Con «Sekiro: No Defeat», il mondo di «Sekiro: Shadows Die Twice» riceverà uno spin-off anime. Questo sarà trasmesso in esclusiva su Crunchyroll. Sarà diretto da Kenichi Kutsuna, che ha lavorato a «Naruto» e «Fullmetal Alchemist». Takahiro Kishida è responsabile del design dei personaggi. L'anime è destinato ai fan del gioco e ai neofiti.

Quando: verso il 2026

Dove: Crunychroll



«Lego Batman: Legacy of the Dark Knight»

L'Uomo Pipistrello torna in veste Lego. Il trailer mostra vari antagonisti di Batman con il tipico umorismo del franchise: Pinguino, Joker, Catwoman o Bane. Il gioco vuole rappresentare la carriera dell'antieroe dalle sue origini allo status di leggenda. Particolarmente cool: Dovresti essere in grado di scegliere una delle tante Batmobili e guidarla in una Gotham a mondo aperto.

Quando: verso il 2026

Dove: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC



«Warhammer 40K: Dawn of War 4»

Otto anni dopo il terzo capitolo, c'è finalmente qualcosa di nuovo per i fan della serie. « Dawn of War 4» è stato sviluppato da KING Art Games. Questo promette un ritorno alle origini della serie. La costruzione di basi, ad esempio, è una componente centrale del titolo RTS. La campagna è divisa in quattro parti, una per ogni fazione.

Quando: qualche volta nel 2026

Dove: PC



« Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV»

Le cavalcature Seikret di «Monster Hunter Wilds» assomigliano ai Chocobos del franchise di «Final Fantasy». Quello che sembra un furto intellettuale è stato ora legittimato da «Final Fantasy» sviluppatore Square Enix. Quest'ultima ha collaborato con «l'editore di Monster Hunter» Capcom per un crossover delle due serie di giochi. Ad esempio, potrai scambiare i Seikret con i Chocobo. Ma ci sono anche nuovi mostri. Lo stesso vale al contrario: in «FF 14», potrai cavalcare i Seikret al posto dei Chocobo e combattere i mostri di «Monster Hunter Wilds».

Quando: Fine settembre 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«Onimusha: Way of the Sword»

Nel nuovo trailer di «Onimusha: Way of the Sword» puoi vedere i migliori combattimenti con spada e arco contro avversari standard e boss. Il gioco sembra concentrarsi molto sulla parata, in contrasto con l'hack'n'slay dei giochi precedenti. Tuttavia, «Way of the Sword» cattura perfettamente l'atmosfera dei vecchi giochi nel trailer.

Quando: qualche tempo nel 2026

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



Primo trailer Rush

Il gioco gratuito «Arknights: Endfield» uscirà il 30 agosto. C'è anche un nuovo breve trailer per «Europa Universalis V».

«Daemon x Machina: Titanic Scion»

Adoro la spazzatura. E «Daemon x Machina: Titanic Scion» sembra davvero trash. L'ultimo trailer mostra la demo, che è disponibile per il download immediato. In essa potrai giocare ai primi nove capitoli del gioco ed esplorare il mondo aperto, il che non è poco per una demo.

Quando: 5 settembre 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC



«Void Breaker»

E' disponibile un trailer di lancio per «Void Breaker». Il nuovo gioco FPS roguelite di Stubby Games e Playback è ora in Early Access.

Quando: immediatamente in Accesso Anticipato

Dove: PC



«Fallout Stagione 2»

Nella stagione 2, Lucy e il ghoul si recheranno a New Vegas. La domanda principale sarà probabilmente se Lucy riuscirà a convincere il ghoul a passare dalla sua parte o viceversa. La trama di Maximus sarà incentrata sul modo in cui si ambienterà nel suo ruolo di membro della Confraternita d'Acciaio.

Quando: 17 dicembre 2025

Dove: Amazon Prime Video



«Indiana Jones e il Grande Cerchio»

Indie è in arrivo su Switch 2 e c'è anche un aggiornamento sul DLC «The Order of Giants», che sarà rilasciato a settembre.

Quando: 4 settembre 2025 (DLC «L'Ordine dei Giganti»), nel 2026 per Switch 2

Dove: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC



Rush di metà spettacolo

Altri trailer sono stati mostrati a metà spettacolo. Tra questi «Deadpool VR», che verrà rilasciato per Meta Quest 3 a dicembre. È stato anche mostrato il trailer della versione aggiornata 2.0 di «World of Tanks», che verrà lanciato il 3 settembre. Lo sparatutto «John Carpenter's Toxic Commando» completa la trinità di trailer.

«Death by Scrolling»

La leggenda dei videogiochi Ron Gilbert - creatore di «Monkey Island» e «Manic Mansion» - ha presentato il suo ultimo lavoro. «Death by Scrolling» è un RPG roguelike a scorrimento verticale in cui devi fuggire dalla morte stessa. Ci sono cinque personaggi giocabili con caratteristiche diverse. Il gameplay è un mix di «Vampire Survivors», «Enter the Gungeon» e «The Legend of Zelda».

Quando: sconosciuto

Dove: PC

«Zero Parades»

ZA/UM, i creatori del successo di «Disco Elysium, stanno per rilasciare un nuovo gioco. Il trailer di «Zero Parades» mostra un concept art e un po' di gameplay. Il gioco è descritto come un RPG di spionaggio. Vesti i panni di Hershel Wilk, che viene inviato in una misteriosa missione. Nel corso di questa missione, incontrerai diverse persone che perseguono i loro obiettivi.

Quando: sconosciuto

Dove: PC



Ulteriori trailer Rush

«Unbeatable» è un gioco ritmico ispirato agli anime. Uscirà a novembre per PC e console. Sempre in stile anime è il gioco gacha «Neverness to Everness». Il nuovo trailer del gioco multiplayer online battle arena «Honor of Kings: World» offre un primo sguardo al gioco, in uscita per PC. Infine, c'è un nuovo trailer per «Delta Force», che è disponibile da subito per PS5 e Xbox Series X/S.

«Ninja Gaiden 4»

Il nuovo trailer di «Ninja Gaiden 4 di Platinum Games» mostra un gameplay intenso e sanguinoso, ma approfondisce anche la storia del gioco. La maggior parte dei ninja e dei nemici sembra avere abilità potenziate ciberneticamente.

Quando: 21 ottobre 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC



«Silent Hill f»

Si sa da tempo che «Silent Hill f» non è più ambientato nella città omonima. Tuttavia, la località fittizia di Ebisugaoka in Giappone non è affatto inferiore. Il trailer mostra la protagonista Shimizu Hinako che combatte le orde di non morti con una naginata.

Quando: 25 settembre 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«La Divina Commedia»

«La Divina Commedia» si basa sul classico di Dante, ma lo reinterpreta in forma giocabile. Esplora aree generate proceduralmente che promettono un'esperienza unica ogni volta che ti avventuri in questo ambiente infernale.

Quando: qualche volta

Dove: PC

«Cronos: The New Dawn»

Un nuovo filmato del prossimo gioco survival horror «Cronos: The New Dawn» di Bloober Team. Sembra spaventoso.

Quando: 5 settembre 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«The Outer Worlds 2»

Il trailer di «Outer Worlds 2» mostra i personaggi che possono farti compagnia durante le tue avventure. Tra cui la donna robot Valerie, che può guarire.

Quando: 29 ottobre 2025

Dove: Xbox Serie X/S, PS5 e PC



«Moonlighter 2»

Il sequel di «Moonlighter» entra in Early Access su Steam il 23 ottobre. Ci sono tre biomi da esplorare, tutti con nemici specifici. Ci sono oltre 100 reliquie che puoi vendere nel negozio.

Quando: 23 ottobre 2025 (Accesso Anticipato)

Dove: PC



Altri brevi trailer

Il DLC «Legacy of the Forge» di «Kingdom Come: Deliverance 2» è in arrivo il 9 settembre. « Cult of the Lamb» riceverà anche un DLC con «Woolhaven» nel 2026.

«Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2»

Il sequel del gioco di ruolo di Troika Games sta finalmente mostrando segni di vita. Il gioco è stato rimandato diverse volte e ha cambiato studio con la stessa frequenza con cui alcune persone cambiano i pantaloni. Ora, però, sembra che le cose si stiano muovendo velocemente e il gioco ha una data di uscita.

Quando: 21 ottobre 2025

Dove: Xbox Serie X/S, PS5 e PC



«World of Warcraft: Midnight»

Il trailer cinematografico mostra le prime impressioni sull'espansione di «World of Warcraft: Midnight» che uscirà nel 2026. È probabile che alcune persone tirino fuori il gioco dalla naftalina e tornino a fare raid.

Quando: qualche volta nel 2026

Dove: PC



«Project Spectrum»

Il team di sviluppo Team Jade presenta un nuovo titolo con «Project Spectrum». Si tratta di un gioco FPS a squadre.

Quando: qualche volta

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«Ghost of Yōtei: Legends»

«Ghost of Yōtei» sviluppatore Sucker Punch ha confermato che il gioco in arrivo riceverà un DLC gratuito nel 2026. Si tratterà di una storia fantastica e soprannaturale e di missioni di sopravvivenza.

Quando: qualche volta nel 2026

Dove: PS5



«Resident Evil Requiem»

Il protagonista dell'ultimo gioco horror di Capcom riceve un po' più di carattere nel trailer. Dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata da uno sconosciuto, Grace Ashcroft e sua madre fuggono da un edificio in preda al panico, per poi assistere a un brutale omicidio.

Quando: 27 febbraio 2026

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



«Black Myth: Zhong Kui»

Con «Black Myth: Zhong Kui» arriva il sequel di «Black Myth: Wu Kong». La storia è incentrata sul dio acchiappafantasmi che vaga tra l'inferno e la terra. Gli sviluppatori rimangono fedeli alla loro formula con un altro gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo che affonda le sue radici nel folklore cinese.

Quando: qualche volta

Dove: PS5, Xbox Series X/S e PC



Quale trailer o annuncio ti è piaciuto di più? Faccelo sapere nella colonna dei commenti. Puoi guardare l'intero spettacolo qui.

Immagine di copertina: Activison

Mi piace questo articolo! A 22 persone piace questo articolo







