Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di settembre 2025

«Roadcraft» avvera il mio sogno d'infanzia
di Simon Balissat
Con "Hollow Knight: Silksong", uno dei titoli più attesi verrà rilasciato direttamente su Xbox Game Pass a settembre. Oltre al titolo Metroidvania, verranno aggiunti anche altri giochi come "Nine Sols" e "RoadCraft".
L'autunno non porta solo giornate più corte, ma anche un nuovo impulso a Xbox Game Pass. Microsoft sta aggiungendo alla libreria una serie di titoli che coprono generi molto diversi tra loro, dalle attesissime novità indie alle avventure per famiglie
Quando: 4 Settembre
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate
Il tanto atteso sequel del successo indie Hollow Knight è finalmente arrivato ed è disponibile su Game Pass dal primo giorno. Controlla Hornet, la principessa e protettrice di Hallownest, in un mondo nuovo e vasto, pieno di segreti.
Gli sviluppatori promettono un'accurata precisione e un'ottima qualità di gioco.
Gli sviluppatori promettono un gameplay Metroidvania preciso, battaglie impegnative e un sistema di movimento ampliato che si basa sull'agilità del personaggio principale. Il gioco è completato da un sistema di missioni e missioni progettato per strutturare i tuoi progressi. Il titolo era già tra le uscite più attese del Game Pass e probabilmente attirerà molta attenzione.
Quando: 2 settembre
Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC
Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate
Lo sparatutto in prima persona «I Am Your Beast» si concentra su brevi missioni e su uno scenario che ti mette nei panni di un ex agente. In un'ambientazione fittizia del Nord America, un'operazione ti sfugge di mano e devi tenere testa a inseguitori e aggressori. Il gioco enfatizza la velocità e il combattimento diretto, dove sono richiesti riflessi e una mira precisa.
Quando: 3 settembre
Dove: Xbox Series X|S
Come: Game Pass Standard
«Nine Sols» ti porta in un gioco d'azione e avventura 2D disegnato a mano con chiari riferimenti a «Sekiro». Controlla un guerriero che porta i nove creatori di un antico regno davanti alla giustizia.
Le battaglie si basano su un preciso tempismo e su meccaniche di difesa che danno peso a ogni colpo. Lo stile caratteristico combina i miti dell'Estremo Oriente con elementi futuristici e dà all'avventura la sua firma.
Quando: 4 settembre
Dove: PC
Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate
Con «Cataclismo» puoi aspettarti un impegnativo mix di strategia in tempo reale, costruzione di basi e sopravvivenza. Costruisci fortezze mattone dopo mattone e affronta ondate di nemici grotteschi. Devi gestire le risorse con attenzione e pianificare la tua difesa con lungimiranza. Ogni errore può significare la fine, ogni difesa riuscita è un trionfo.
Quando: 10 settembre
Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC
Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate
Per i giocatori più giovani o per le famiglie, «PAW Patrol World» offre un'avventura a misura di bambino con i noti personaggi della serie TV. Controlla Chase, Skye e co. attraverso un mondo di gioco aperto, risolvi semplici enigmi e aiuta gli abitanti di Adventure Bay. Il gioco è incentrato su comandi semplici, compiti chiari e un messaggio positivo.
Quando: 16 settembre
Dove: Cloud, Xbox Serie X|S
Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate
«RoadCraft» porta un approccio modulare al Game Pass. Puoi progettare veicoli o interi tracciati utilizzando una serie di strumenti e componenti. Il gioco combina la progettazione creativa con sfide basate sulla fisica: Ciò che costruisci non deve essere solo bello da vedere, ma deve anche funzionare. Questo ti permette di fare delle prove e di personalizzare direttamente i tuoi progetti. Oltre ai tuoi progetti personali, il gioco offre scenari già pronti in cui puoi mettere alla prova le tue idee. Colleague è un gioco che ti permette di creare un'idea e di creare un progetto.
Il collega Simon ha già provato il gioco:
Non solo nuovi titoli vengono aggiunti: come al solito, anche alcuni giochi lasciano il servizio. Tre giochi spariranno dalla libreria il 15 settembre 2025:
Se vuoi ancora provarli, devi affrettarti. Gli abbonati possono acquistare i giochi prima della loro scadenza con uno sconto fino al 20 percento. Questo significa che rimarranno giocabili nella tua collezione anche dopo la scadenza dell'accesso al Game Pass.
