Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di settembre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 3.9.2025

Con "Hollow Knight: Silksong", uno dei titoli più attesi verrà rilasciato direttamente su Xbox Game Pass a settembre. Oltre al titolo Metroidvania, verranno aggiunti anche altri giochi come "Nine Sols" e "RoadCraft".

L'autunno non porta solo giornate più corte, ma anche un nuovo impulso a Xbox Game Pass. Microsoft sta aggiungendo alla libreria una serie di titoli che coprono generi molto diversi tra loro, dalle attesissime novità indie alle avventure per famiglie

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Core, Standard e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass solo per PC. Il livello Core offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 40 giochi e sconti per i membri. Il livello Standard estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Hollow Knight: Silksong»

Quando: 4 Settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Il tanto atteso sequel del successo indie Hollow Knight è finalmente arrivato ed è disponibile su Game Pass dal primo giorno. Controlla Hornet, la principessa e protettrice di Hallownest, in un mondo nuovo e vasto, pieno di segreti.

Gli sviluppatori promettono un gameplay Metroidvania preciso, battaglie impegnative e un sistema di movimento ampliato che si basa sull'agilità del personaggio principale. Il gioco è completato da un sistema di missioni e missioni progettato per strutturare i tuoi progressi. Il titolo era già tra le uscite più attese del Game Pass e probabilmente attirerà molta attenzione.

«Sono la tua bestia»

Quando: 2 settembre

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Lo sparatutto in prima persona «I Am Your Beast» si concentra su brevi missioni e su uno scenario che ti mette nei panni di un ex agente. In un'ambientazione fittizia del Nord America, un'operazione ti sfugge di mano e devi tenere testa a inseguitori e aggressori. Il gioco enfatizza la velocità e il combattimento diretto, dove sono richiesti riflessi e una mira precisa.

«Nine Sols»

Quando: 3 settembre

Dove: Xbox Series X|S

Come: Game Pass Standard



«Nine Sols» ti porta in un gioco d'azione e avventura 2D disegnato a mano con chiari riferimenti a «Sekiro». Controlla un guerriero che porta i nove creatori di un antico regno davanti alla giustizia.

Le battaglie si basano su un preciso tempismo e su meccaniche di difesa che danno peso a ogni colpo. Lo stile caratteristico combina i miti dell'Estremo Oriente con elementi futuristici e dà all'avventura la sua firma.

«Cataclismo»

Quando: 4 settembre

Dove: PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Con «Cataclismo» puoi aspettarti un impegnativo mix di strategia in tempo reale, costruzione di basi e sopravvivenza. Costruisci fortezze mattone dopo mattone e affronta ondate di nemici grotteschi. Devi gestire le risorse con attenzione e pianificare la tua difesa con lungimiranza. Ogni errore può significare la fine, ogni difesa riuscita è un trionfo.

«PAW Patrol World»

Quando: 10 settembre

Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC

Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Per i giocatori più giovani o per le famiglie, «PAW Patrol World» offre un'avventura a misura di bambino con i noti personaggi della serie TV. Controlla Chase, Skye e co. attraverso un mondo di gioco aperto, risolvi semplici enigmi e aiuta gli abitanti di Adventure Bay. Il gioco è incentrato su comandi semplici, compiti chiari e un messaggio positivo.

«RoadCraft»

Quando: 16 settembre

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S

Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate



«RoadCraft» porta un approccio modulare al Game Pass. Puoi progettare veicoli o interi tracciati utilizzando una serie di strumenti e componenti. Il gioco combina la progettazione creativa con sfide basate sulla fisica: Ciò che costruisci non deve essere solo bello da vedere, ma deve anche funzionare. Questo ti permette di fare delle prove e di personalizzare direttamente i tuoi progetti. Oltre ai tuoi progetti personali, il gioco offre scenari già pronti in cui puoi mettere alla prova le tue idee. Colleague è un gioco che ti permette di creare un'idea e di creare un progetto.

Il collega Simon ha già provato il gioco:

Questi giochi lasceranno il Game Pass a settembre

Non solo nuovi titoli vengono aggiunti: come al solito, anche alcuni giochi lasciano il servizio. Tre giochi spariranno dalla libreria il 15 settembre 2025:

«All You Need is Help»

«Wargroove 2»

«We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie»

Se vuoi ancora provarli, devi affrettarti. Gli abbonati possono acquistare i giochi prima della loro scadenza con uno sconto fino al 20 percento. Questo significa che rimarranno giocabili nella tua collezione anche dopo la scadenza dell'accesso al Game Pass.

Immagine di copertina: Team Cherry

