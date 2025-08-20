Novità e trend 11 0

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di agosto 2025 (parte 2)

20.8.2025

I nuovi giochi della seconda metà del mese ti portano nel Medioevo nei panni di un magnate fabbro, in un mondo sandbox nei panni di una capra pazza e nei panni di un adolescente che indaga su una serie di omicidi.

Microsoft ha svelato la seconda ondata di giochi che verranno rilasciati nell'Xbox Game Pass ad agosto. Si tratta di un mix di nuove uscite e di classici (parzialmente rieditati).

Qui puoi scoprire quali giochi verranno rilasciati quando, su quali piattaforme saranno disponibili e quale livello di Game Pass ti serve per giocarci.

Quali sono i livelli di Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è diviso in tre livelli: Core, Standard e Ultimate. Inoltre, il Game Pass per PC è disponibile solo per questa piattaforma. Il livello Core offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 40 giochi e sconti per i membri. Il livello Standard estende l'accesso alla vasta libreria di giochi Game Pass con centinaia di giochi giocabili sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Maestro fabbro» (Anteprima di gioco)

Quando: a partire da adesso /

Dove: PC /

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Che ne dici di un gioco di magnati industriali nel Medioevo? In «Blacksmith Master» gestisci tutto ciò che riguarda l'attività di fabbro. Crea la tua fucina, assumi Mitarbeiter dipendenti e fai in modo che producano i prodotti desiderati e li vendano nel tuo negozio. Dai gioielli alle armi, fino agli oggetti per la casa, tutto è incluso. Nelle miniere estrai minerali e pietre preziose, nelle foreste i boscaioli tagliano gli alberi per i forni della tua fucina. Ciò che non estrai tu stesso, lo acquisti attraverso le relazioni commerciali.

Il gioco è stato rilasciato solo nel 2009.

Il gioco è stato rilasciato in Early Access solo a maggio.

«Void/Breaker»

Quando: a partire da ora /

Dove: PC /

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

In questo sparatutto in prima persona roguelite, sei bloccato in un ciclo eterno che combatte contro una feroce IA. Muori e ricominci da capo con nuove abilità e armi e con la possibilità di decidere come e attraverso quali percorsi procedere. Anche l'ambiente può essere distrutto, cosa che puoi sfruttare a tuo vantaggio. Il gioco promette battaglie ricche d'azione con tanto movimento e un «rivoluzionario sistema di modding delle armi».

Un nuovissimo trailer per il lancio dell'Early Access il 19 agosto è stato rilasciato alla Gamescom:

«Goat Simulator: Remastered»

Quando: 20 agosto /

Dove: Xbox Serie X|S /

Come: nuovo con Game Pass Standard /

Nell'altrettanto noto e popolare «Goat Simulator», interpreti una capra in velocità che ha a disposizione un intero mondo di gioco sandbox da rimodellare in modo creativo. Il gioco non si prende troppo sul serio ed è proprio qui che sta il divertimento: prendi a calci i PNG, vola, gioca con la fisica e fai tutto ciò che ti viene in mente. Per la versione rimasterizzata, lo sviluppatore Coffee Stain Studios ha fatto un lifting al gioco originale del 2014.

«Persona 4 Golden»

Quando: 20 Agosto /

Dove: Cloud, console e PC /

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard /

«Persona 4 Golden» è un gioco che parla di giovani adulti giapponesi alle prese con una serie di omicidi e alla ricerca del senso della vita. Il JRPG è incentrato sul protagonista e i suoi amici, che durante la loro avventura finiscono in un altro mondo.

«Herdling»

Quando: 21 agosto /

Dove: Cloud, PC, e Xbox Serie X|S /

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Questa promette di essere una storia che scalda il cuore: Il tuo personaggio è solo e deve dormire sotto un ponte: in quel momento incontra una creatura gigante e pelosa in un cortile disseminato di rifiuti che ha bisogno di aiuto. Conduci l'adorabile animale fuori dalla città e verso le montagne, mentre altri animali si uniscono a te. Durante il viaggio, dovrai fare in modo che non accada nulla al tuo branco. Insieme supererete ostacoli e scoprirete segreti negli altopiani innevati. «Herdling» uscirà il 21 agosto.

«Gears of War: Reloaded»

Quando: 26 agosto /

Dove: Cloud, PC, e Xbox Serie X|S /

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

«Reloaded» uscirà il 26 agosto ed è una versione pesantemente rimasterizzata dell'originale «Gears of War» del 2006. Lo sparatutto in terza persona si concentra su un'azione tattica basata sulla squadra.

La nuova versione include tutti i contenuti apparsi per l'originale dopo la sua uscita, oltre a una campagna bonus, mappe multiplayer e personaggi aggiuntivi.

«Dragon Age: The Veilguard»

Quando: 28 agosto /

Dove: Cloud, PC, e Xbox Serie X|S /

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass /

Il gioco di ruolo per giocatore singolo è stato pubblicato nel 2024 e il tuo compito è quello di fermare il dio elfico Fen'Harel, che vuole collegare il mondo fisico con il vuoto. Insieme ai tuoi compagni, intraprendi un viaggio che ti porterà a combattere contro gli dei.

Questi giochi lasceranno l'Xbox Game Pass ad agosto

Niente dura per sempre, quindi alcuni giochi lasceranno il Game Pass il 31 agosto. Ti restano solo pochi giorni per dare a questi giochi un'altra possibilità:

«Ben 10 Power Trip»

«Borderlands 3»

«Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay»

«Sea of Stars»

«This War of Mine: Final Cut»

Immagine di copertina: Coffee Stain Studios

