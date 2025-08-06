Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di agosto 2025

Novità e trend
Ecco i nuovi giochi PS Plus di agosto
di Kim Muntinga
Che tu voglia sgattaiolare, sparare o fare strategia, la prima metà di agosto ti offre otto nuovi giochi nell'Xbox Game Pass. Tra cui: "Assassin's Creed Mirage" di Ubisoft, che riporta la serie alle sue origini.
L'Xbox Game Pass inizia il mese di agosto con una nuova serie di giochi. Microsoft ha presentato la prima ondata di novità. Tra questi, l'azione stealth di «Assassin's Creed Mirage», le battaglie co-op ricche di azione con gli alieni di «Aliens: Fireteam Elite» e il mix di generi tattici di «9 Kings».
Che si tratti di avventure in solitaria, corse multiplayer o strategie complesse. C'è qualcosa per quasi tutti i gusti. Qui puoi scoprire quali sono i giochi in uscita, su quali piattaforme sono disponibili e quale livello di Game Pass ti serve per giocarci.
Quando: 5 agosto
Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC
Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate
In questo platform 2D di sopravvivenza, assumi il ruolo di un cosiddetto Slugcat, una creatura simile a un gatto. In un mondo distrutto, dovrai lottare per la sopravvivenza, trovare cibo, sfuggire ai predatori e farti strada attraverso le aree pericolose.
Il gioco è caratterizzato da una serie di elementi che ti permetteranno di sopravvivere.
Il gioco è caratterizzato da un mondo denso di atmosfera, un ecosistema organico e un alto livello di difficoltà. L'intelligenza artificiale dei nemici è imprevedibile e il trial-and-error è spesso parte integrante del gioco. La pazienza e l'osservazione vengono premiate e penalizzate se fai mosse avventate.
Quando: 6 agosto
Dove: Xbox Series X|S
Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate
Il sequel del gioco di ruolo cyberpunk si basa ancora una volta sulla narrazione a turni e sulla meccanica dei dadi. Vesti i panni di un cosiddetto Sleeper - una mente digitale in un corpo artificiale - che è alla ricerca di libertà e appartenenza in un nuovo settore dello spazio.
Come nel primo gioco, anche questo è un gioco di ruolo cyberpunk.
Come nella prima parte, il gameplay si basa sulla distribuzione di punti dado limitati, che vengono utilizzati per compiere azioni: commerciare, viaggiare, stringere alleanze, sopravvivere. In questo modo si creano storie che sembrano molto personali.
Quando: 6 agosto
Dove: Xbox Series X|S
Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate
L'ultimo capitolo della serie «Lonely Mountains» presenta per la prima volta una modalità multiplayer competitiva. Scia attraverso gli stretti sentieri di montagna, ma questa volta contro un massimo di altri sette giocatori contemporaneamente.
Il gioco rimane fedele al suo stile minimalista e affascinante: niente musica, quasi nessuna interfaccia utente, ma un'attenzione particolare all'esperienza di guida e al design dei livelli. Chi ha già apprezzato i giochi precedenti troverà qui una nuova sfida - e più caos in pista.
Quando: 6 agosto
Dove: Xbox Serie X|S
Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate
In questo spin-off della serie «MechWarrior», controlli un pilota di mech del clan in una campagna lineare con un focus narrativo. Invece di saltare liberamente attraverso le missioni, accompagni la tua squadra attraverso una storia predeterminata nell'universo di «BattleTech».
Le battaglie sono tattiche e ponderose, come è tipico del genere. Personalizzi armi, sistemi e mech, ti coordini con la tua squadra e combatti contro altri colossi d'acciaio in ambienti distruttibili.
Quando: 6 agosto
Dove: Xbox Serie X|S
Come: Game Pass Standard, Game Pass Ultimate
L'ultimo capitolo della serie di tower defence umoristici si concentra su elementi roguelite e sul gameplay cooperativo. Come di consueto, si utilizzano trappole, magie e armi per difendere la propria base da ondate di orchi e altre creature. La novità è che i livelli sono generati in modo casuale, si sbloccano potenziamenti permanenti e il tuo personaggio cresce nel corso di diverse missioni. In modalità cooperativa, le cose si fanno subito frenetiche, ma mai scorrette. Il gioco rimane facile da leggere nonostante il caos.
Quando: 7 agosto
Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC
Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate
Con «Mirage», Ubisoft torna alle origini della serie «Assassin's Creed». Vesti i panni di Basim, un giovane ladro di strada nella Baghdad del IX secolo che diventa un membro della Confraternita dei Nascosti.
In contrasto con l'ultimo episodio della serie, Mirage è un gioco che ti permette di giocare con i tuoi amici.
A differenza degli ultimi «giochi AC», «Mirage» è molto più compatto, lineare e orientato alla furtività. I percorsi, gli omicidi e la furtività sociale sono al centro dell'attenzione. Il mondo è più denso, il ritmo più veloce. Il gioco è volutamente rivolto ai fan dei primi tempi della serie.
Quando: 12 agosto
Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC
Come: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate
Questo sparatutto cooperativo in terza persona è ambientato 23 anni dopo i film di «Alien». Fai parte di una squadra di Colonial Marine che combatte attraverso stazioni spaziali, miniere e relitti contro un'ampia varietà di varianti di Xenomorfi.
Il gioco è incentrato sulla tattica e sul gioco di squadra.
L'attenzione si concentra sull'interazione tattica con diverse classi, modifiche alle armi e tipi di nemici. Tra una missione e l'altra, puoi equipaggiarti nella base e selezionare nuove abilità. Anche se la storia rimane piuttosto secondaria, il gioco fa centro con l'atmosfera, il suono delle armi e la velocità.
Quando: 14 agosto
Dove: PC
Come: PC Game Pass, Game Pass Ultimate
«9 Kings» combina elementi di deckbuilding, auto-battler e roguelike in un'ambientazione fantasy medievale. Sei uno dei nove re e cerchi di difendere ed espandere il tuo regno in ogni turno.
Al posto delle classiche meccaniche di costruzione delle città, il gioco si basa su carte che vengono utilizzate per giocare unità, edifici o incantesimi. I turni sono veloci, ma il sistema è complesso. Come per molti titoli in anteprima, non tutto è ancora perfetto. Tuttavia, il potenziale di profondità tattica è presente. E il gioco è subito coinvolgente.
Purtroppo, ad agosto è arrivato il momento di salutarci di nuovo. In totale sono tre i titoli che spariranno dal Game Pass.
